г.Кандалакша

17 декабря - 17.00

Интеллектуально-развлекательная игра по правилам телешоу «Сто к одному» в кандалакшском подростково-молодёжном клубе «Мечта».

г.Кандалакша, ул. Данилова, 25. Подростково-молодёжный клуб «Мечта».

17 декабря - 17.30

Творческий мастер-класс «Новогодняя игрушка» в кандалакшском подростково-молодёжном клубе «Метеор».

г.Кандалакша, ул. Спекова, 4. Подростково-молодёжный клуб «Метеор».

г.Ковдор

17 декабря - 18.00

Церемония вручения дипломов лауреатам именных стипендий администрации Ковдорского района.

г.Ковдор, ул. Школьная, 2. Городской Дворец культуры.

с.Ловозеро

17 декабря - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Мурманск

17 декабря - 10.00-13.00

Управление Росреестра по Мурманской области проведёт «горячую линию» по вопросам государственной кадастровой оценки объектов недвижимости и её оспаривания. По телефонам «горячей линии» можно задать вопросы и получить профессиональную консультацию непосредственно у специалистов Управления Росреестра по Мурманской области.

Вас проинформируют: как узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости; что делать при несогласии с кадастровой стоимостью; как установить кадастровую стоимость объекта в размере рыночной; в какой срок можно оспорить кадастровую стоимость.

На вопросы северян по телефону «горячей линии» (8152) 44-13-91 ответят специалисты отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии Никанорова Юлия Александровна и Петрова Дарья Сергеевна.

17 декабря – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в 305-ом военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации.

В указанное время граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону: 8 (81537) 4-89-23

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б. 305-й военный следственный отдел СК РФ.

17 декабря - 12.00

Семинар на тему «Программа «Ты решаешь!» как старт социального проектирования школьных добровольческих инициатив». Спикер семинара – Саушкина Мария, координатор программы «Ты решаешь!» в Северо-Западном федеральном округе.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, III этаж.

17 декабря - 14.00

Состоится церемония подведения итогов проекта «Профилактика детского травматизма» и награждение активных участников. 190 родительских собраний на тему детской безопасности в быту прошло в рамках проекта в детских садах по всей Мурманской области. Регулярные выходы на встречи, выезды в отдаленные населенные пункты, обширная география участия в мероприятиях – всё это позволило охватить важной информацией значительное количество родителей и повысить их бдительность в отношении детей дошкольного возраста. Для дошкольных образовательных учреждений были подготовлены наглядные и раздаточные информационные материалы.

В мероприятии примут участие руководитель Региональной общественной приёмной, депутат Мурманской областной Думы Юрий Анатольевич Шадрин, Уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Борис Семенович Коган, представители Общественной молодёжной палаты при Мурманской областной Думы, Прокуратуры Мурманской области, Следственного управления Следственного комитета по Мурманской области, Министерства образования и науки, Министерства здравоохранения, общественных организаций, активисты проекта.

г.Мурманск, просп. Ленина, 88. Региональная общественная приёмная председателя партии Д.А. Медведева в Мурманской области.

17 декабря – 16.00-18.00

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения трудовых прав граждан.

На ваши звонки и вопросы по телефону 52-97-95 ответит помощник прокурора округа Престинский Евгений Викторович.

19 декабря – 10.00 -12.00

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан на оплату труда, а также соблюдения требований трудового законодательства в части надлежащего оформления трудовых отношений, выплаты «серой» заработной платы, заработной платы в «конвертах».

При наличии информации о нарушении трудового законодательства по названным вопросам просьба обращаться по телефону (8-8152) 43-40-99.

20 декабря - 9.00 -13.00

Управление Росреестра по Мурманской области приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для проведения консультации по вопросам отнесения земельных участков, правообладателями которых они являются, к определенной категории риска.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии и ее территориальные органы осуществляют государственный земельный надзор с применением риск-ориентированного подхода.

В соответствии с приложением 2 Положения о государственном земельном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 02.01.2015 N 1, критерии отнесения используемых юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями земельных участков, правообладателями которых они являются, к определенной категории риска при осуществлении федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии государственного земельного надзора следующие:

1. К категории среднего риска относятся: а) земельные участки, предназначенные для захоронения и размещения твердых бытовых отходов, размещения кладбищ, и примыкающие к ним земельные участки; б) земельные участки, предназначенные для гаражного и (или) жилищного строительства; в) земельные участки, расположенные в границах или примыкающие к границе береговой полосы водных объектов общего пользования.

2. К категории умеренного риска относятся земельные участки: а) граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов, а также земель запаса; б) относящиеся к категории земель населенных пунктов и граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель сельскохозяйственного назначения; в) относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения и граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель сельскохозяйственного назначения; г) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель населенных пунктов.

3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отнесенные к категориям среднего или умеренного риска.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 22. Управление Росреестра по Мурманской области, 3-й этаж, кабинет 306.

20 декабря – 10.00-20.00

Пройдёт Морской профориентационный форум для школьников региона. Мероприятие организует мурманское региональное отделение Общероссийского движения поддержки флота на базе Мурманского индустриального колледжа. В программе форума живое общение с представителями крупных предприятий региона, информация о востребованных профессиях, интерактивные площадки и мастер-классы, а также экскурсии на объекты партнеров мероприятия.

Партнерами выступают Северный флот, ФГУП «Атомфлот», Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт», АО «10 судоремонтный завод», судоремонтный завод «Нерпа» и другие организации.

Срок подачи заявок истекает 5 декабря для желающих посетить ряд экскурсионных объектов. Участие в форуме бесплатное, строго по предварительной заявке.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте организаторов www.polardpf.ru.

г.Мурманск, ул.Подгорная, 80. Мурманский индустриальный колледж.

20 декабря – 12.00-18.00

Центром поддержки предпринимательства Мурманской области запланировано проведение выставки «Местные». Цель выставки – популяризация продукции региональных производителей. На выставке будет представлена продукция местного производства – продукты питания, одежда, украшения, изделия из дерева и многое другое.

Запланирована обширная развлекательно-образовательная программа. Для торжественного открытия выставки приглашен министр инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области Олег Костенко.

В программе также присутствуют выступления творческих коллективов (акустический дуэт «ВасяНастя», перфоманс победителя проекта «История о северной идентичности – 2019» Кирилла Кончаковского) и местных товаропроизводителей. Также в ходе мероприятия состоится семинар на тему упаковки продукта и индивидуальные консультации для предпринимателей.

Среди участников выставки будут компании: Молочный завод «Латона» (ЗАТО г.Североморск), Апатитский молочный завод, Тулома, Тундра, ООО «Кольский край», ООО «Лотос», ООО «Акванорд» (Кольский пивзавод), ООО «МПЗ Окраина», Чай Севера, УФСИН и другие.

г.Мурманск, ул.Калинина, 28а. ТРК «Plazma», зона фудкорта.