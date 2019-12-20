г.Мончегорск, н/п 27км

23 декабря – 15.00-17.00

Прокурором города Мончегорска Киямутдиновой О.Р. будет осуществлен выезд в нп. 27 км ж/д Мончегорск-Оленья.Целью данного визита является личный прием граждан, проживающих в н.п 25 км ж/д Мончегорск-Оленья и нп 27 км ж/д Мончегорск-Оленья. Прокурором города будет проводиться беседа по интересующим население вопросам.

Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность.

г.Мончегорск, н/п 27км ж/д Мончегорск-Оленья, ул. Октябрьская, 14а. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 имени Дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова», 1-й этаж, 22-й кабинет.

г.Заполярный

20 декабря - 15.00

Выездной приём директора Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.

г.Заполярный, ул. Бабикова, 14.

п.Шонгуй

20 декабря - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Шонгуй, ул. Комсомольская, 4.

п.Пушной

20 декабря - 11.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Пушной, ул.Центральная, 14.

г.Мурманск

20 декабря - 9.00 -13.00

Управление Росреестра по Мурманской области приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для проведения консультации по вопросам отнесения земельных участков, правообладателями которых они являются, к определенной категории риска.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии и ее территориальные органы осуществляют государственный земельный надзор с применением риск-ориентированного подхода.

В соответствии с приложением 2 Положения о государственном земельном надзоре, утвержденного постановлением правительства РФ от 02.01.2015 № 1, критерии отнесения используемых юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями земельных участков, правообладателями которых они являются, к определенной категории риска при осуществлении федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии государственного земельного надзора следующие:

1. К категории среднего риска относятся: а) земельные участки, предназначенные для захоронения и размещения твердых бытовых отходов, размещения кладбищ, и примыкающие к ним земельные участки; б) земельные участки, предназначенные для гаражного и (или) жилищного строительства; в) земельные участки, расположенные в границах или примыкающие к границе береговой полосы водных объектов общего пользования.

2. К категории умеренного риска относятся земельные участки: а) граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов, а также земель запаса; б) относящиеся к категории земель населенных пунктов и граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель сельскохозяйственного назначения; в) относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения и граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель сельскохозяйственного назначения; г) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель населенных пунктов.

3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отнесенные к категориям среднего или умеренного риска.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 22. Управление Росреестра по Мурманской области, 3-й этаж, кабинет 306.

20 декабря – 10.00

Пройдёт Морской профориентационный форум для школьников региона. Мероприятие организует мурманское региональное отделение Общероссийского движения поддержки флота на базе Мурманского индустриального колледжа. В программе форума живое общение с представителями крупных предприятий региона, информация о востребованных профессиях, интерактивные площадки и мастер-классы, а также экскурсии на объекты партнеров мероприятия.

Партнерами выступают Северный флот, ФГУП «Атомфлот», Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт», АО «10 судоремонтный завод», судоремонтный завод «Нерпа» и другие организации.

Участие в форуме бесплатное, строго по предварительной заявке. Программа форума: 10.00 - открытие форума. Приветственное слово организаторов; 10.15 - презентация Мурманского индустриального колледжа; 10.30 - презентации предприятий и профессий; 11.30 - мастер-классы на базе МИК; 12.00 - круглый стол. Подведение итогов. Закрытие форума; 12.30 - кофе-брейк; 13.30 - отъезд групп на экскурсии.

г.Мурманск, ул.Подгорная, 80. Мурманский индустриальный колледж.

20 декабря – 12.00-18.00

Центром поддержки предпринимательства Мурманской области запланировано проведение выставки «Местные». Цель выставки – популяризация продукции региональных производителей. На выставке будет представлена продукция местного производства – продукты питания, одежда, украшения, изделия из дерева и многое другое.

Запланирована обширная развлекательно-образовательная программа. Для торжественного открытия выставки приглашен министр инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области Олег Костенко.

В программе также присутствуют выступления творческих коллективов (акустический дуэт «ВасяНастя», перфоманс победителя проекта «История о северной идентичности – 2019» Кирилла Кончаковского) и местных товаропроизводителей. Также в ходе мероприятия состоится семинар на тему упаковки продукта и индивидуальные консультации для предпринимателей.

Среди участников выставки будут компании: Молочный завод «Латона» (ЗАТО г.Североморск), Апатитский молочный завод, Тулома, Тундра, ООО «Кольский край», ООО «Лотос», ООО «Акванорд» (Кольский пивзавод), ООО «МПЗ Окраина», Чай Севера, УФСИН и другие.

г.Мурманск, ул.Калинина, 28а. ТРК «Plazma», зона фудкорта.

21 декабря – 14.00

Состоится встреча с Дмитрием Токарчуком, гидом по туристическим маршрутам Заполярья. Спикер расскажет о работе гидов в Мурманске и области, ее особенностях, преимуществах и перспективах. На встречу приглашают всех желающих.

Мероприятие проходит в рамках музейной волонтерской программы «Современное искусство для всех», организованной Областным художественным музеем. В рамках проекта проходит цикл лекций, мероприятий и встреч, которые помогут научиться понимать современное искусство, также участники примерят роль экскурсовода, разработают собственные «арт-экскурсии» по Мурманску вне музейного пространства.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.