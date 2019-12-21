г.Мончегорск, н/п 27км

23 декабря – 15.00-17.00

Прокурором города Мончегорска Киямутдиновой О.Р. будет осуществлен выезд в нп. 27 км ж/д Мончегорск-Оленья.Целью данного визита является личный прием граждан, проживающих в н.п 25 км ж/д Мончегорск-Оленья и нп 27 км ж/д Мончегорск-Оленья. Прокурором города будет проводиться беседа по интересующим население вопросам.

Личный приём проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность.

г.Мончегорск, н/п 27км ж/д Мончегорск-Оленья, ул. Октябрьская, 14а. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 имени Дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова», 1-й этаж, 22-й кабинет.

г.Мурманск

21 декабря – 14.00

Состоится встреча с Дмитрием Токарчуком, гидом по туристическим маршрутам Заполярья. Спикер расскажет о работе гидов в Мурманске и области, ее особенностях, преимуществах и перспективах. На встречу приглашают всех желающих.

Мероприятие проходит в рамках музейной волонтерской программы «Современное искусство для всех», организованной Областным художественным музеем. В рамках проекта проходит цикл лекций, мероприятий и встреч, которые помогут научиться понимать современное искусство, также участники примерят роль экскурсовода, разработают собственные «арт-экскурсии» по Мурманску вне музейного пространства.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

21 декабря - 15.00

И.о. министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Анна Багрова примет участие в церемонии закрытия областной экологической выставки «Природа и творчество». В рамках церемонии закрытия памятными дипломами и ценными призами будут награждены участники и победители выставки в номинациях «декоративно-прикладное творчество» и «изобразительное искусство».

Жюри во главе с заслуженным художником России Анатолием Сергиенко определило победителей среди более 2700 индивидуальных и коллективных работ со всей Мурманской области.

В завершение церемонии участники мероприятия станут первыми зрителями музыкального-спектакля сказки «Куда пропали белые медведи?» по сюжету мурманского автора Василия Рябкова и композитора Алексея Морева. Спектакль поставлен силами сотрудников и воспитанников мурманского Дома культуры «Первомайский», Детской музыкальной школы № 1 и детско-юношеского клуба авторской песни «Гравицапа».

г.Мурманск, ул.Зои Космодемьянской, 2а. Дом культуры «Первомайский».

22 декабря – 14.00

Состоится лекция Василия Рябкова «Специфика организации ПВО крупного населенного пункта в условиях Крайнего Севера на примере организации ПВО Мурманска в 1941-1942 годах». В областной научной библиотеке продолжается цикл публичных лекций отделения Российского исторического общества в Мурманске.

Очередную лекцию прочтет Василий Рябков, пресс-секретарь Мурманского территориального управления Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Свою профессиональную деятельность он успешно сочетает с литературным творчеством, исследовательской работой и участием в деятельности военно-исторического клуба «Заполярный рубеж».

Лекция исследователя посвящена организации действий наземных служб противовоздушной обороны: постов воздушного наблюдения, оповещения и связи, убежищ, санитарных отрядов.

Спикер расскажет о воздушной войне над Мурманском в 1941-1942 годах, особенностях и специфике организации ПВО в условиях Крайнего Севера, роли формирований Гражданской обороны в организации ПВО Мурманска, сложностях маскировки, жизнеобеспечения гражданского населения, проведения поисковых и спасательных работ, уникальности полученного опыта. На лекцию приглашают всех желающих.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, отдел краеведения, 4-й этаж.

22 декабря - 15.00

На базе СОЦ «Наша планета» состоится Новогодний праздник для детей партнеров проекта сторонников партии «Единая Россия» «Центр поддержки гражданских инициатив». Организаторы мероприятия - Региональный совет сторонников Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» и спортивный оздоровительный центр «Наша планета».

В мероприятии примут участие: председатель Регионального совета сторонников партии, член Общественной палаты РФ и Мурманской области Юлия Величко; дети и родители региональных общественных организаций Мурманской области; члены Регионального совета сторонников.

г.Мурманск, ул. Сполохи, 4. СОЦ «Наша планета», большой зал, 4-й этаж.

29 декабря – 13.00

Представители средств массовой информации приглашаются на мероприятия традиционного Форума СМИ Мурманской области. Глава региона представит главные итоги работы регионального правительства в 2019 году и планы на 2020 год. Выступление состоится в формате презентации, по окончании запланировано свободное общение губернатора с журналистами.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Деловой центр «Меридиан», зал «More hall».

29 декабря – 16.00

Торжественная церемония вручения журналистам и редакционным коллективам наград губернатора Мурманской области и профессиональных наград по итогам 2019 года.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Деловой центр «Меридиан», зал «Okean hall».