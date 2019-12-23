г.Мончегорск, н/п 27км

23 декабря – 15.00-17.00

Прокурором города Мончегорска Киямутдиновой О.Р. будет осуществлен выезд в нп. 27 км ж/д Мончегорск-Оленья.Целью данного визита является личный прием граждан, проживающих в н.п 25 км ж/д Мончегорск-Оленья и нп 27 км ж/д Мончегорск-Оленья. Прокурором города будет проводиться беседа по интересующим население вопросам.

Личный приём проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность.

г.Мончегорск, н/п 27км ж/д Мончегорск-Оленья, ул. Октябрьская, 14а. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 имени Дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова», 1-й этаж, 22-й кабинет.

г.Мурманск

29 декабря – 13.00

Представители средств массовой информации приглашаются на мероприятия традиционного Форума СМИ Мурманской области. Глава региона представит главные итоги работы регионального правительства в 2019 году и планы на 2020 год. Выступление состоится в формате презентации, по окончании запланировано свободное общение губернатора с журналистами.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Деловой центр «Меридиан», зал «More hall».

29 декабря – 16.00

Торжественная церемония вручения журналистам и редакционным коллективам наград губернатора Мурманской области и профессиональных наград по итогам 2019 года.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Деловой центр «Меридиан», зал «Okean hall».