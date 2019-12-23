Делу - время
г.Мончегорск, н/п 27км
23 декабря – 15.00-17.00
Прокурором города Мончегорска Киямутдиновой О.Р. будет осуществлен выезд в нп.
Личный приём проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность.
г.Мончегорск, н/п 27км ж/д Мончегорск-Оленья, ул. Октябрьская, 14а. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 имени Дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова», 1-й этаж, 22-й кабинет.
г.Мурманск
29 декабря – 13.00
Представители средств массовой информации приглашаются на мероприятия традиционного Форума СМИ Мурманской области. Глава региона представит главные итоги работы регионального правительства в 2019 году и планы на 2020 год. Выступление состоится в формате презентации, по окончании запланировано свободное общение губернатора с журналистами.
г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Деловой центр «Меридиан», зал «More hall».
29 декабря – 16.00
Торжественная церемония вручения журналистам и редакционным коллективам наград губернатора Мурманской области и профессиональных наград по итогам 2019 года.
г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Деловой центр «Меридиан», зал «Okean hall».