Мурманская область

24 декабря – 10.00-15.00

Служба занятости населения Мурманской области проведет «Горячую линию» по вопросам предоставления государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан.

По телефонам «Горячей линии» можно задать вопросы об условиях и порядке предоставления единовременной финансовой помощи на создание собственного дела, финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации, а также порядке предоставления государственной услуги по самозанятости безработных граждан.

«Горячая линия» будет работать в комитете по труду и занятости населения Мурманской области, во всех городских и районных центрах занятости населения области. Граждане также могут направить свои вопросы на указанные адреса электронной почты.

Номера телефонов «горячей линии» и адреса электронной почты областных учреждений Центров занятости населения:

г.Мурманск - (8 815 2) 23-54-67; murmansk@murman-zan.ru.

г.Оленегорск - (8 815 52) 5-86-80; OGCZ@monch.mels.ru.

г.Апатиты - (8 815 55) 6-32-75; apatity@murman-zan.ru.

г.Кировск - (8 815 31) 5-93-53; kirovsk@murman-zan.ru.

г.Кандалакша - (8 815 33) 3-29-64; cznkanda@mail.ru.

г.Мончегорск - (8 815 36) 3-01-21; mgcz@monch.mels.ru.

ЗАТО г.Североморск - (8 815 37) 4 18 92; guczn@severm.mels.ru.

г.Снежногорск ЗАТО Александровск - (8 815 30) 6-10-34; gu_czn@com.mels.ru.

г.Полярные Зори - (8 815 32) 7-00-24; cznpz@yandex.ru.

Ковдорский район - (8 815 35) 7-16-35; Workkovd@kovdor.mels.ru.

Кольский район - (8 815 53) 3-50-34; zentr@com.mels.ru.

Ловозерский район - (8 815 38) 4-47-80, 4-33-51; Lovozero_zanyatost@monch.mels.ru.

Терский район - (8 815 59) 5-08-79; terskiyczn@mail.ru.

Печенгский район, нп. Никель - (8 815 54) 3-39-60; NikelCentr@com.mels.ru.

Комитет по труду и занятости населения Мурманской области - (8 8152) 23-50-27; uprzan@gov-murman.ru.

г.Апатиты

24 декабря - 11.00

День открытых дверей для директоров школ филиала МАГУ в г.Апатиты.

г.Апатиты, ул. Энергетическая, 19. Филиал МАГУ в г.Апатиты.

24 декабря - 15.00

Информационно-обучающий семинар для руководителей и специалистов образовательных организаций «Техники экстренного педагогического вмешательства при проявлении неадекватности в поведении ребёнка».

г.Апатиты, ул.Сидоренко, 22а. Школа № 7.

с.Ловозеро

24 декабря - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Мурманск

24 декабря - 11.00

Пресс-конференция с участием мастера спорта по плаванию Павла Самусенко – кандидата в сборную команду России на Олимпийские игры – 2020 в Токио (Япония).

В пресс-конференции также примут участие: Светлана Наумова – и.о. министра спорта и молодёжной политики Мурманской области, Екатерина Лебедик – тренер Павла Самусенко, директор Комплексной школы олимпийского резерва Елена Гузенко и воспитанники спортивной школы олимпийского резерва.

Павел Самусенко – мастер спорта по плаванию. Виды плавания: на спине, баттерфляй, вольный стиль. Включен в молодёжную спортивную сборную команду России по плаванию. В сезоне 2018/2019 стал многократным победителем и призером Чемпионатов и Первенств Мурманской области, Северо-Западного федерального округа, Всероссийских соревнований. Среди главных достижений – золото (4х100 комбинированная мужская эстафета) и бронза (50 м на спине) на Первенстве Европы среди юниоров по плаванию и прыжкам в воду, которое прошло в Казани, а также золото и три серебряных медали на Первенстве мира по плаванию в Будапеште в эстафетных заплывах.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец, каб. 339.

29 декабря – 13.00

Представители средств массовой информации приглашаются на мероприятия традиционного Форума СМИ Мурманской области. Глава региона представит главные итоги работы регионального правительства в 2019 году и планы на 2020 год. Выступление состоится в формате презентации, по окончании запланировано свободное общение губернатора с журналистами.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Деловой центр «Меридиан», зал «More hall».

29 декабря – 16.00

Торжественная церемония вручения журналистам и редакционным коллективам наград губернатора Мурманской области и профессиональных наград по итогам 2019 года.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Деловой центр «Меридиан», зал «Okean hall».