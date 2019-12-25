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Мурманская область. Арктика25.12.19 08:45

Делу - время

г.Апатиты

27 декабря – 19.00

Состоится встреча главы администрации Николая Алексеевича Бовы с жителями города Апатиты. Приглашаются все желающие.

г.Апатиты, пл. Ленина, 1. Администрация города Апатиты, малый зал.

гп.Верхнетуломский

25 декабря – 13.00-15.00

И.о. прокурора Кольского района Леденевым Артуром Николаевичем будет осуществлен выезд в отдаленный населенный пункт – гп.Верхнетуломский Кольского района Мурманской области.

Целью данного визита является личный приём граждан, проживающих на территории вышеуказанного муниципального образования. Прокурором района будет проводиться беседа по интересующим население вопросам, а также обсуждаться одни из самых главных тем, затрагивающие жизнь населения.

гп.Верхнетуломский, ул. Дружбы, 21а.

с.Ловозеро

25 декабря - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

пгт.Верхнетуломский

25 декабря - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Верхнетуломский, ул. Дружбы, 20.

сп.Тулома

25 декабря - 14.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

сп.Тулома, ул. Мира, 18.

ЗАТО г.Видяево

25 декабря – 15.00

Выездной приём директора Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

ЗАТО г.Видяево, ул. Центральная, 8.

ЗАТО г.Заозерск

25 декабря - 12.00

Выездной приём директора Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

ЗАТО г.Заозерск, ул. Матроса Рябинина, 25.

г.Мурманск

25 декабря - 14.00

Заместитель губернатора – министр финансов Мурманской области Елена Дягилева проведёт расширенное заседание коллегии министерства финансов Мурманской области. Заседание коллегии начнется с церемонии награждения участников творческого конкурса «Бюджет для граждан».

Тема коллегии – «Об актуальных вопросах, возникающих в ходе исполнения бюджета 2019 года и мерах по реализации закона об областном бюджете на 2020 год и на плановый период».

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал заседаний.

25 декабря – 17.00

Состоится заседание Общественного совета при Министерстве экономического развития Мурманской области в новом составе. На заседании планируется рассмотреть ряд вопросов, в том числе перспективы развития финансового рынка Мурманской области.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области.

26 декабря – 11.00

Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области проводит брифинг, посвященный реализации антиконкурентного соглашения (картеля) при выполнении работ по ремонту и обслуживанию автомобильных дорог на территории Мурманской области. В данном брифинге примут участие руководитель управления Чеченина Светлана Адольфовна и заместитель руководителя Попова Ирина Николаевна.

г.Мурманск,  ул. Книповича, 9а. УФАС России по Мурманской области..

29 декабря – 13.00

Представители средств массовой информации приглашаются на мероприятия традиционного Форума СМИ Мурманской области. Глава региона  представит главные итоги работы регионального правительства в 2019 году и планы на 2020 год. Выступление состоится в формате презентации, по окончании запланировано свободное общение губернатора с журналистами.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Деловой центр «Меридиан», зал «More hall».

29 декабря – 16.00

Торжественная церемония вручения журналистам и редакционным коллективам наград губернатора Мурманской области и профессиональных наград по итогам 2019 года.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Деловой центр «Меридиан», зал «Okean hall».

 

 

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