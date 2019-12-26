Делу - время
г.Апатиты
27 декабря – 19.00
Состоится встреча главы администрации Николая Алексеевича Бовы с жителями города Апатиты. Приглашаются все желающие.
г.Апатиты, пл. Ленина, 1. Администрация города Апатиты, малый зал.
г.Мурманск
26 декабря – 11.00
Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области проводит брифинг, посвященный реализации антиконкурентного соглашения (картеля) при выполнении работ по ремонту и обслуживанию автомобильных дорог на территории Мурманской области. В данном брифинге примут участие руководитель управления Чеченина Светлана Адольфовна и заместитель руководителя Попова Ирина Николаевна.
г.Мурманск, ул. Книповича, 9а. УФАС России по Мурманской области..
26 декабря - 12.00
В травматологическом отделении Мурманского областного клинического многопрофильного центра в рамках реализации партийного проекта «Здоровое будущее» состоится традиционная благотворительная акция – «Дед Мороз – в каждый дом», организованная Мурманским региональным отделением партии. В рамках акции Дед Мороз и Снегурочка поздравят детей, проходящих лечение в медицинском учреждении, с предстоящими новогодними праздниками и вручат подарки.
В мероприятии примет участие: региональный координатор федерального партийного проекта «Здоровое будущее», член Регионального политического совета, депутат Мурманской областной Думы, главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра Евгений Тарбаев; партийный актив.
г.Мурманск, улица Володарского, 18а.
29 декабря – 13.00
Представители средств массовой информации приглашаются на мероприятия традиционного Форума СМИ Мурманской области. Глава региона представит главные итоги работы регионального правительства в 2019 году и планы на 2020 год. Выступление состоится в формате презентации, по окончании запланировано свободное общение губернатора с журналистами.
г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Деловой центр «Меридиан», зал «More hall».
29 декабря – 16.00
Торжественная церемония вручения журналистам и редакционным коллективам наград губернатора Мурманской области и профессиональных наград по итогам 2019 года.
г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Деловой центр «Меридиан», зал «Okean hall».
30 декабря – 9.00-13.00 и 14.00-18.00
Прокуратурой Мурманской области будет проведена «горячая линия» по теме: «Основания апелляционного обжалования не вступивших в законную силу судебных решений по уголовным делам».
На звонки и вопросы по телефону 45-06-33 ответит начальник уголовно-судебного отдела прокуратуры Мурманской области Пименова Елена Валерьевна.