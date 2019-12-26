Улицу Самойловой в Мурманске «отдают» Новому году и РождествуВ Хибинах проводится принудительный спуск лавин
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика26.12.19 08:45

Делу - время

г.Апатиты

27 декабря – 19.00

Состоится встреча главы администрации Николая Алексеевича Бовы с жителями города Апатиты. Приглашаются все желающие.

г.Апатиты, пл. Ленина, 1. Администрация города Апатиты, малый зал.

г.Мурманск

26 декабря – 11.00

Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области проводит брифинг, посвященный реализации антиконкурентного соглашения (картеля) при выполнении работ по ремонту и обслуживанию автомобильных дорог на территории Мурманской области. В данном брифинге примут участие руководитель управления Чеченина Светлана Адольфовна и заместитель руководителя Попова Ирина Николаевна.

г.Мурманск,  ул. Книповича, 9а. УФАС России по Мурманской области..

26 декабря - 12.00

В травматологическом отделении Мурманского областного клинического многопрофильного центра в рамках реализации партийного проекта «Здоровое будущее» состоится традиционная благотворительная акция – «Дед Мороз – в каждый дом», организованная Мурманским региональным отделением партии. В рамках акции Дед Мороз и Снегурочка поздравят детей, проходящих лечение в медицинском учреждении, с предстоящими новогодними праздниками и вручат подарки.

В мероприятии примет участие: региональный координатор федерального партийного проекта «Здоровое будущее», член Регионального политического совета, депутат Мурманской областной Думы, главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра Евгений Тарбаев; партийный актив.

г.Мурманск, улица Володарского, 18а.

29 декабря – 13.00

Представители средств массовой информации приглашаются на мероприятия традиционного Форума СМИ Мурманской области. Глава региона  представит главные итоги работы регионального правительства в 2019 году и планы на 2020 год. Выступление состоится в формате презентации, по окончании запланировано свободное общение губернатора с журналистами.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Деловой центр «Меридиан», зал «More hall».

29 декабря – 16.00

Торжественная церемония вручения журналистам и редакционным коллективам наград губернатора Мурманской области и профессиональных наград по итогам 2019 года.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Деловой центр «Меридиан», зал «Okean hall».

30 декабря – 9.00-13.00 и 14.00-18.00

Прокуратурой Мурманской области  будет проведена «горячая линия» по теме: «Основания апелляционного обжалования не вступивших в законную силу судебных решений по уголовным делам».

На звонки и вопросы по телефону 45-06-33 ответит начальник уголовно-судебного отдела прокуратуры Мурманской области Пименова Елена Валерьевна.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЭкология Арктики в 2019 году ухудшилась
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"НЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Перезагрузить высшее образование
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер.
24.12.19 14:40
Депутаты! Идите Вы на территорию рыбного порта и смотрите там, может увидите миражи города трудовой доблести?
Комментарий к новости:Депутаты поддержали проект федерального закона «О почётном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести»
Д.О. Вернер
23.12.19 17:13
А рядом порт ВИТИНО, который в настоящее время принадлежит казахстанскому предпринимателю Кенесу Ракишеву... Интересно, губернатор знает, что порт иностранный агент?
Комментарий к новости:«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+
Вероника
22.12.19 09:36
Интересная передача, на которую не жалко потратить 20 минут! Спасибо
Комментарий к новости:ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Мужской путь – учиться у других, или Опыт своих проб и ошибок
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире13:00«Заговор диетологов». Документальный фильм (16+)14:00Мультфильмы (0+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиИмущественные налоги, не уплаченные до 2 декабря, перешли в статус задолженности-PRO ВалютуДоллар и евро поворачивают к росту-PRO Энергетику«Продление молодости» второго энергоблока Кольской АЭС обошлось в 4,5 млрд рублей-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 26 декабря-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO ЗаконыЗаконопроект о новых пенсионных накоплениях «гуляет» по министерским кабинетам
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
24.12.19: Первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов заявил, что в III квартале 2019 года рост реальных доходов россиян составил 3%, а с начала года (по итогам девяти месяцев) - 0,8%. А вы почувствовали эту тяжесть в своих кошельках?Проголосовало: 138 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика