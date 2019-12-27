Жить будем дольше, но нас станет меньше - РосстатУлицу Самойловой в Мурманске «отдают» Новому году и Рождеству
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика27.12.19 08:45

Делу - время

г.Ковдор

28 декабря - 14.30

Итоговый слёт местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Ковдорского района.

г.Ковдор, ул. Школьная, 2. Городской Дворец культуры, малый зал.

г.Апатиты

27 декабря – 19.00

Состоится встреча главы администрации Николая Алексеевича Бовы с жителями города Апатиты. Приглашаются все желающие.

г.Апатиты, пл. Ленина, 1. Администрация города Апатиты, малый зал.

г.Оленегорск

27 декабря - 17.00

Торжественный новогодний приём главы города Оленегорска.

г.Оленегорск, Ленинградский пр., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

нп.Высокий

27 декабря - 10.30

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

нп.Высокий, ул. Сыромятникова, 13.

пгт.Кильдинстрой

27 декабря - 11.15

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Кильдинстрой, ул. Советская, 2.

п.Зверосовхоз

27 декабря - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Зверосовхоз, ул. ул. Набережная, 11.

г.Мурманск

27 декабря - 10.00

Пресс-конференция, посвященная мероприятиям, направленным на предотвращение и прекращение возможной реализации в торговых точках Мурманской области некурительной никотинсодержащей продукции. В пресс-конференции примет участие руководитель Управления Роспотребнадзора по Мурманской области Лена Лукичёва, министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, представители других заинтересованных ведомств.

г.Мурманск, ул. Коммуны, 7. Управления Роспотребнадзора по Мурманской области, II этаж, малый конференц-зал.

27 декабря - 11.30

Губернатор Мурманской области проведёт заседание правительства Мурманской области. Центральный вопрос повестки – утверждение плана мероприятий по приоритетным направлениям развития Мурманской области на период до 2030 года («План #НаСевереЖить.2030»).

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

29 декабря – 13.00

Представители средств массовой информации приглашаются на мероприятия традиционного Форума СМИ Мурманской области. Глава региона  представит главные итоги работы регионального правительства в 2019 году и планы на 2020 год. Выступление состоится в формате презентации, по окончании запланировано свободное общение губернатора с журналистами.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Деловой центр «Меридиан», зал «More hall».

29 декабря – 16.00

Торжественная церемония вручения журналистам и редакционным коллективам наград губернатора Мурманской области и профессиональных наград по итогам 2019 года.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Деловой центр «Меридиан», зал «Okean hall».

30 декабря – 9.00-13.00 и 14.00-18.00

Прокуратурой Мурманской области  будет проведена «горячая линия» по теме: «Основания апелляционного обжалования не вступивших в законную силу судебных решений по уголовным делам».

На звонки и вопросы по телефону 45-06-33 ответит начальник уголовно-судебного отдела прокуратуры Мурманской области Пименова Елена Валерьевна.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЭкология Арктики в 2019 году ухудшилась
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"НЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Перезагрузить высшее образование
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер.
24.12.19 14:40
Депутаты! Идите Вы на территорию рыбного порта и смотрите там, может увидите миражи города трудовой доблести?
Комментарий к новости:Депутаты поддержали проект федерального закона «О почётном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести»
Д.О. Вернер
23.12.19 17:13
А рядом порт ВИТИНО, который в настоящее время принадлежит казахстанскому предпринимателю Кенесу Ракишеву... Интересно, губернатор знает, что порт иностранный агент?
Комментарий к новости:«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+
Вероника
22.12.19 09:36
Интересная передача, на которую не жалко потратить 20 минут! Спасибо
Комментарий к новости:ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Мужской путь – учиться у других, или Опыт своих проб и ошибок
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире11:15«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO ДеньгиИмущественные налоги, не уплаченные до 2 декабря, перешли в статус задолженности-PRO ВалютуВалюта «залезла на качели»-PRO ЭнергетикуВ 2019 году Кольская АЭС выработает более 10 млрд. кВт•ч электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 27 декабря-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO ЗаконыЗаконопроект о новых пенсионных накоплениях «гуляет» по министерским кабинетам
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
24.12.19: Первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов заявил, что в III квартале 2019 года рост реальных доходов россиян составил 3%, а с начала года (по итогам девяти месяцев) - 0,8%. А вы почувствовали эту тяжесть в своих кошельках?Проголосовало: 142 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика