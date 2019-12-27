г.Ковдор

28 декабря - 14.30

Итоговый слёт местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Ковдорского района.

г.Ковдор, ул. Школьная, 2. Городской Дворец культуры, малый зал.

г.Апатиты

27 декабря – 19.00

Состоится встреча главы администрации Николая Алексеевича Бовы с жителями города Апатиты. Приглашаются все желающие.

г.Апатиты, пл. Ленина, 1. Администрация города Апатиты, малый зал.

г.Оленегорск

27 декабря - 17.00

Торжественный новогодний приём главы города Оленегорска.

г.Оленегорск, Ленинградский пр., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

нп.Высокий

27 декабря - 10.30

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

нп.Высокий, ул. Сыромятникова, 13.

пгт.Кильдинстрой

27 декабря - 11.15

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Кильдинстрой, ул. Советская, 2.

п.Зверосовхоз

27 декабря - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Зверосовхоз, ул. ул. Набережная, 11.

г.Мурманск

27 декабря - 10.00

Пресс-конференция, посвященная мероприятиям, направленным на предотвращение и прекращение возможной реализации в торговых точках Мурманской области некурительной никотинсодержащей продукции. В пресс-конференции примет участие руководитель Управления Роспотребнадзора по Мурманской области Лена Лукичёва, министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, представители других заинтересованных ведомств.

г.Мурманск, ул. Коммуны, 7. Управления Роспотребнадзора по Мурманской области, II этаж, малый конференц-зал.

27 декабря - 11.30

Губернатор Мурманской области проведёт заседание правительства Мурманской области. Центральный вопрос повестки – утверждение плана мероприятий по приоритетным направлениям развития Мурманской области на период до 2030 года («План #НаСевереЖить.2030»).

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

29 декабря – 13.00

Представители средств массовой информации приглашаются на мероприятия традиционного Форума СМИ Мурманской области. Глава региона представит главные итоги работы регионального правительства в 2019 году и планы на 2020 год. Выступление состоится в формате презентации, по окончании запланировано свободное общение губернатора с журналистами.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Деловой центр «Меридиан», зал «More hall».

29 декабря – 16.00

Торжественная церемония вручения журналистам и редакционным коллективам наград губернатора Мурманской области и профессиональных наград по итогам 2019 года.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Деловой центр «Меридиан», зал «Okean hall».

30 декабря – 9.00-13.00 и 14.00-18.00

Прокуратурой Мурманской области будет проведена «горячая линия» по теме: «Основания апелляционного обжалования не вступивших в законную силу судебных решений по уголовным делам».

На звонки и вопросы по телефону 45-06-33 ответит начальник уголовно-судебного отдела прокуратуры Мурманской области Пименова Елена Валерьевна.