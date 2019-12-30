г.Мурманск

30 декабря – 9.00-13.00 и 14.00-18.00

Прокуратурой Мурманской области будет проведена «горячая линия» по теме: «Основания апелляционного обжалования не вступивших в законную силу судебных решений по уголовным делам».

На звонки и вопросы по телефону 45-06-33 ответит начальник уголовно-судебного отдела прокуратуры Мурманской области Пименова Елена Валерьевна.

30 декабря - 14.00

Состоится торжественное награждение победителей конкурса. Министерство образования и науки Мурманской области сообщает, что распоряжениями правительства Мурманской области от 16.12.2019 утверждены итоги конкурсов научных работ молодых учёных и специалистов Мурманской области и монографий и научных трудов, направленных на социально-экономическое и инновационное развитие Мурманской области в 2019 году.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, большой зал.

23 января - 18.00

Состоится встреча главы администрации города Мурманска Евгения Никоры с жителями Ленинского округа.

г.Мурманск, ул. Торцева, 11. Дом детского творчества им. А. Торцева.

28 января – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлён личный приё граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. Граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1.