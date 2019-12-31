г.Мурманск

31 декабря - 14 января

В преддверии новогодних праздников Почта России проводит праздничное гашение почтовой продукции специальными почтовыми штемпелями «Новый год и Рождество». УФПС Мурманской области приглашает северян, филателистов и гостей Кольского края посетить почтовое отделение и поставить оттиск спецштемпелем на почтовых конвертах, карточках и открытках для своих близких и друзей.

г.Мурманск, просп.Ленина, 82а. Время работы: пн-пт - 8.00 -22.00, без перерыва; сб, вс – 9.00-18.00, без перерыва.

23 января - 18.00

Состоится встреча главы администрации города Мурманска Евгения Никоры с жителями Ленинского округа.

г.Мурманск, ул. Торцева, 11. Дом детского творчества им. А. Торцева.

28 января – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлён личный приё граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. Граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1.