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Мурманская область. Арктика01.01.20 08:45

Делу - время

г.Мурманск

1-14 января

Почта России проводит праздничное гашение почтовой продукции специальными почтовыми штемпелями «Новый год и Рождество». УФПС Мурманской области приглашает северян, филателистов и гостей Кольского края посетить почтовое отделение и поставить оттиск спецштемпелем на почтовых конвертах, карточках и открытках для своих близких и друзей.

г.Мурманск, просп.Ленина, 82а. Время  работы: пн-пт -  8.00 -22.00, без перерыва; сб, вс – 9.00-18.00, без перерыва.

23 января - 18.00

Состоится встреча главы администрации города Мурманска Евгения Никоры с жителями Ленинского округа.

г.Мурманск, ул. Торцева, 11. Дом детского творчества им. А. Торцева.

28 января  – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлён личный приё граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. Граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1.

 

 

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