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Мурманская область. Арктика09.01.20 08:45

Делу - время

с.Ловозеро

9 января – 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Гаджиево

9 января – 10.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Гаджиево.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

г.Мурманск

9-14 января

Почта России проводит праздничное гашение почтовой продукции специальными почтовыми штемпелями «Новый год и Рождество». УФПС Мурманской области приглашает северян, филателистов и гостей Кольского края посетить почтовое отделение и поставить оттиск спецштемпелем на почтовых конвертах, карточках и открытках для своих близких и друзей.

г.Мурманск, просп.Ленина, 82а. Время  работы: пн-пт -  8.00 -22.00, без перерыва; сб, вс – 9.00-18.00, без перерыва.

9 января – 14.00

Губернатор региона проведёт рабочее совещание по вопросу создания в Мурманской области территории опережающего развития и зоны свободного порта.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области,  средний подъезд, 2-й этаж, зал совещаний губернатора.

18 января

IX открытые областные соревнования «Первая помощь» состоятся в областном центре дополнительного образования «Лапландия» при поддержке ГУ МЧС России по Мурманской области.

Мероприятие проводится для совершенствования практической подготовки обучающихся по программе «Основы безопасности жизнедеятельности», пропаганды Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» и «Юный спасатель».

На старт выйдут около 30 команд по 5 человек в каждой – они будут представлять разные муниципальные образования Мурманской области. Состязания пройдут в трех возрастных категориях: младшая группа 10-12 лет, средняя группа 13-15 лет и старшая группа 16-17 лет.

В программе соревнований – эстафета с элементами оказания первой помощи и транспортировкой пострадавшего, проверка знаний правил сердечно-легочной реанимации и искусственного дыхания, состава автомобильной аптечки. Викторина посвящена истории Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Также ребятам предстоит преодолеть этап по спасению условного пострадавшего в условиях техногенной аварии.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

23 января - 18.00

Состоится встреча главы администрации города Мурманска Евгения Никоры с жителями Ленинского округа.

г.Мурманск, ул. Торцева, 11. Дом детского творчества им. А. Торцева.

24 января

Состоится фестиваль Мурманского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

Мероприятие направлено на вовлечение молодёжи в социальную практику, обучение молодежного актива Мурманского регионального отделения «Российского движения школьников» современным технологиям эффективной организации деятельности организации.

К участию в фестивале приглашаются обучающиеся образовательных организаций Мурманской области – представители движения в возрасте от 14 до 17 лет.

Фестиваль проводится в формате Open space. Открытое образовательное интерактивное пространство позволит обсудить большое количество вопросов. Площадки будут организованы по основным направлениям деятельности Российского движения школьников: личностное развитие, военно-патриотическое, информационно-медийное, гражданская активность. Также будет работать стендовая демонстрация деятельности ученического актива движения в образовательной организации.

Кроме того, программа предусматривает проведение мастер-классов, нетворкинга, креативных сессий, деловой игры и тренингов развития.  В рамках фестиваля планируется провести образовательную площадку для педагогов по теме «Технологии вовлечения и генерации идей для организации школьных событий». Самые активные войдёт в фокус-группу по подготовке и разработке концепции первого Арктического форума Российского движения школьников – 2021.

Организаторами фестиваля являются учреждение дополнительного образования Мурманской области «Лапландия» и региональное отделение Российского движения школьников.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

28 января  – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлён личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. Граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1.

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