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Мурманская область. Арктика15.01.20 08:45

Делу - время

с.Алакуртти

15 января - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Алакуртти, ул. Содружества, 12.

с.Ловозеро

15 января - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро,  ул. Пионерская, 6.

ЗАТО г.Североморск

1 марта

В  Городском парке состоится ярмарка «Масленица». Заявки на участие в ярмарке принимаются от предпринимателей до 25 января  на адрес электронной почты: econom@citysever.ru или  в отделе экономического развития администрации.

ЗАТО г. Североморск,  ул. Ломоносова, 4,  кабинет  26. Телефон, 4-95-26.

г.Мурманск

15 января - 9.00

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. В олимпиаде, стартовавшей 14 января, принимают участие 113 школьников 9-11 классов. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнётся в 9.00.

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. Мурманский арктический государственный университет.

15 января - 12.00

День открытых дверей в Октябрьском отделении МФЦ Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 45.

15 января - 12.00 до 15.00

Управление Росреестра по Мурманской области проведёт «День открытых дверей» в Октябрьском отделении ГОБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг  Мурманской области».

Специалисты Росреестра проконсультируют вас по вопросам в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав.

Вы также узнаете, как оформить права на недвижимость в электронном виде; как подать документы на объект в другом регионе; как зарегистрировать право собственности на территории ЗАТО, если у Вас нет постоянной регистрации; как защитить свою недвижимость; что делать, если правоустанавливающие документы на собственность утрачены, и др.

г.Мурманск, просп. Ленина, 45. Управление Росреестра по Мурманской области.

18 января

IX открытые областные соревнования «Первая помощь» состоятся в областном центре дополнительного образования «Лапландия» при поддержке ГУ МЧС России по Мурманской области.

Мероприятие проводится для совершенствования практической подготовки обучающихся по программе «Основы безопасности жизнедеятельности», пропаганды Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» и «Юный спасатель».

На старт выйдут около 30 команд по 5 человек в каждой – они будут представлять разные муниципальные образования Мурманской области. Состязания пройдут в трех возрастных категориях: младшая группа 10-12 лет, средняя группа 13-15 лет и старшая группа 16-17 лет.

В программе соревнований – эстафета с элементами оказания первой помощи и транспортировкой пострадавшего, проверка знаний правил сердечно-легочной реанимации и искусственного дыхания, состава автомобильной аптечки. Викторина посвящена истории Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Также ребятам предстоит преодолеть этап по спасению условного пострадавшего в условиях техногенной аварии.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

23 января - 18.00

Состоится встреча главы администрации города Мурманска Евгения Никоры с жителями Ленинского округа.

г.Мурманск, ул. Торцева, 11. Дом детского творчества им. А. Торцева.

24 января

Состоится фестиваль Мурманского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

Мероприятие направлено на вовлечение молодёжи в социальную практику, обучение молодежного актива Мурманского регионального отделения «Российского движения школьников» современным технологиям эффективной организации деятельности организации.

К участию в фестивале приглашаются обучающиеся образовательных организаций Мурманской области – представители движения в возрасте от 14 до 17 лет.

Фестиваль проводится в формате Open space. Открытое образовательное интерактивное пространство позволит обсудить большое количество вопросов. Площадки будут организованы по основным направлениям деятельности Российского движения школьников: личностное развитие, военно-патриотическое, информационно-медийное, гражданская активность. Также будет работать стендовая демонстрация деятельности ученического актива движения в образовательной организации.

Кроме того, программа предусматривает проведение мастер-классов, нетворкинга, креативных сессий, деловой игры и тренингов развития.  В рамках фестиваля планируется провести образовательную площадку для педагогов по теме «Технологии вовлечения и генерации идей для организации школьных событий». Самые активные войдёт в фокус-группу по подготовке и разработке концепции первого Арктического форума Российского движения школьников – 2021.

Организаторами фестиваля являются учреждение дополнительного образования Мурманской области «Лапландия» и региональное отделение Российского движения школьников.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

28 января  – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлён личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. Граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1.

 

 

Комментарии

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