снп.Лесозаводский

17 января - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

снп.Лесозаводский, ул. Центральная, 1.

г.Мончегорск

17 января - 12.00

Встреча-экскурсия для представителей СМИ, посвященная 90-летию со дня создания Лапландского заповедника. Для представителей СМИ будут организованы экскурсия и встреча со старейшими сотрудниками заповедника.

Лапландский заповедник создан по инициативе жителей Мурманской области. Идейным вдохновителем и организатором, а также первым директором заповедника был Герман Михайлович Крепс, один из первых экологов на Кольском полуострове.

Основная задача заповедника – сохранение дикого северного оленя, старовозрастных лесов. В 1930 году, когда создавался заповедник, на его территории насчитывалось всего 95 диких оленей. Сегодня здесь обитает единственная в Баренцевом регионе охраняемая популяция дикого северного оленя численностью около тысячи животных, занесенная в Красную книгу Мурманской области.

Лапландский заповедник, площадь которого составляет около 3 тысяч квадратных километров, по-прежнему представляет дикую нетронутую природу – это его основная ценность. Поэтому Лапландский заповедник, как ядро биосферного резервата, входит во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО с 15 февраля 1985 года.

г.Мончегорск, Зелёный пер., 8. Лапландский государственный природный биосферный заповедник, Чунозерская усадьба.

п.Шонгуй

17 января - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Шонгуй, ул. Комсомольская, 4.

п.Пушной

17 января - 11.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Пушной, ул.Центральная, 14.

ЗАТО г.Североморск

1 марта

В Городском парке состоится ярмарка «Масленица». Заявки на участие в ярмарке принимаются от предпринимателей до 25 января на адрес электронной почты: econom@citysever.ru или в отделе экономического развития администрации.

ЗАТО г. Североморск, ул. Ломоносова, 4, кабинет 26. Телефон, 4-95-26.

г.Мурманск

17 января – 9.30

Губернатор Мурманской области проведёт рабочее совещание по вопросу формирования рыболовных участков для организации любительского лова камчатского краба в Баренцевом море.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, II этаж, зал совещаний губернатора.

17 января - 11.00

Состоится брифинг, посвященный началу работы «горячей линии» «Сообщи, где торгуют снюсом» на базе Региональной общественной приемной партии «Единая Россия».

В декабре 2019 года секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Анатольевич Турчак поручил партийному проекту «Народный контроль» присоединиться к рейдам, которые проводят Роспотрбнадзор и МВД, по выявлению точек продаж никотинсодержащих смесей. Такие рейды, включая Мурманскую область, организованы практически во всех регионах страны. Как результат – выявлены торговые точки, которые торгуют снюсами – табаком для рассасывания. Их адреса переданы правоохранительным и надзорным органам.

Напомню, 23 декабря глава Мурманской области, Секретарь Мурманского регионального отделения партии Андрей Владимирович Чибис на оперативном совещании в региональном правительстве поднял тему употребления снюсов школьниками, назвав употребление никотиновых смесей детьми масштабной проблемой в Заполярье. Как указал глава области, работу необходимо вести не только со школами, но и с торговыми точками и сетями, где продаётся снюс.

В мероприятии примут участие: руководитель исполнительного комитета Мурманского регионального отделения партии, заместитель секретаря Мурманского регионального отделения партии Татьяна Сахарова; и.о. руководителя регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Сергей Троицкий; сотрудники РОППП.

г.Мурманск, просп. Ленина, 88.

18 января

IX открытые областные соревнования «Первая помощь» состоятся в областном центре дополнительного образования «Лапландия» при поддержке ГУ МЧС России по Мурманской области.

Мероприятие проводится для совершенствования практической подготовки обучающихся по программе «Основы безопасности жизнедеятельности», пропаганды Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» и «Юный спасатель».

На старт выйдут около 30 команд по 5 человек в каждой – они будут представлять разные муниципальные образования Мурманской области. Состязания пройдут в трех возрастных категориях: младшая группа 10-12 лет, средняя группа 13-15 лет и старшая группа 16-17 лет.

В программе соревнований – эстафета с элементами оказания первой помощи и транспортировкой пострадавшего, проверка знаний правил сердечно-легочной реанимации и искусственного дыхания, состава автомобильной аптечки. Викторина посвящена истории Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Также ребятам предстоит преодолеть этап по спасению условного пострадавшего в условиях техногенной аварии.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

20 января – 11.30

Состоится пресс-конференция главы муниципального образования город Мурманск Андрея Сысоева и главы администрации города Мурманска Евгения Никоры, посвященная планам работы на 2020 год.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Администрация г.Мурманска, III подъезд, зал заседаний, 4-й этаж.

23 января - 18.00

Состоится встреча главы администрации города Мурманска Евгения Никоры с жителями Ленинского округа.

г.Мурманск, ул. Торцева, 11. Дом детского творчества им. А. Торцева.

24 января

Состоится фестиваль Мурманского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

Мероприятие направлено на вовлечение молодёжи в социальную практику, обучение молодежного актива Мурманского регионального отделения «Российского движения школьников» современным технологиям эффективной организации деятельности организации.

К участию в фестивале приглашаются обучающиеся образовательных организаций Мурманской области – представители движения в возрасте от 14 до 17 лет.

Фестиваль проводится в формате Open space. Открытое образовательное интерактивное пространство позволит обсудить большое количество вопросов. Площадки будут организованы по основным направлениям деятельности Российского движения школьников: личностное развитие, военно-патриотическое, информационно-медийное, гражданская активность. Также будет работать стендовая демонстрация деятельности ученического актива движения в образовательной организации.

Кроме того, программа предусматривает проведение мастер-классов, нетворкинга, креативных сессий, деловой игры и тренингов развития. В рамках фестиваля планируется провести образовательную площадку для педагогов по теме «Технологии вовлечения и генерации идей для организации школьных событий». Самые активные войдёт в фокус-группу по подготовке и разработке концепции первого Арктического форума Российского движения школьников – 2021.

Организаторами фестиваля являются учреждение дополнительного образования Мурманской области «Лапландия» и региональное отделение Российского движения школьников.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

28 января – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлён личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. Граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1.