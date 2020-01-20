Делу - время
г.Гаджиево
20 января - 10.00
Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.
г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.
п.Ура-Губа
20 января - 11.00
Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.
п.Ура-Губа, ул. Рыбацкая, 30.
с.Белокаменка
20 января - 13.00
Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.
с.Белокаменка, здание Дома Культуры.
ЗАТО г.Североморск
1 марта
В Городском парке состоится ярмарка «Масленица». Заявки на участие в ярмарке принимаются от предпринимателей до 25 января на адрес электронной почты: econom@citysever.ru или в отделе экономического развития администрации.
ЗАТО г. Североморск, ул. Ломоносова, 4, кабинет 26. Телефон, 4-95-26.
г.Мурманск
20 января - 9.00
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по астрономии. В олимпиаде примут участие восемь школьников. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнется в 9.00.
г.Мурманск, ул. Егорова, 15. Мурманский арктический государственный университет.
20 января – 11.30
Состоится пресс-конференция главы муниципального образования город Мурманск Андрея Сысоева и главы администрации города Мурманска Евгения Никоры, посвященная планам работы на 2020 год.
г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Администрация г.Мурманска, III подъезд, зал заседаний, 4-й этаж.
23 января - 18.00
Состоится встреча главы администрации города Мурманска Евгения Никоры с жителями Ленинского округа.
г.Мурманск, ул. Торцева, 11. Дом детского творчества им. А. Торцева.
24 января
Состоится фестиваль Мурманского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».
Мероприятие направлено на вовлечение молодёжи в социальную практику, обучение молодежного актива Мурманского регионального отделения «Российского движения школьников» современным технологиям эффективной организации деятельности организации.
К участию в фестивале приглашаются обучающиеся образовательных организаций Мурманской области – представители движения в возрасте от 14 до 17 лет.
Фестиваль проводится в формате Open space. Открытое образовательное интерактивное пространство позволит обсудить большое количество вопросов. Площадки будут организованы по основным направлениям деятельности Российского движения школьников: личностное развитие, военно-патриотическое, информационно-медийное, гражданская активность. Также будет работать стендовая демонстрация деятельности ученического актива движения в образовательной организации.
Кроме того, программа предусматривает проведение мастер-классов, нетворкинга, креативных сессий, деловой игры и тренингов развития. В рамках фестиваля планируется провести образовательную площадку для педагогов по теме «Технологии вовлечения и генерации идей для организации школьных событий». Самые активные войдёт в фокус-группу по подготовке и разработке концепции первого Арктического форума Российского движения школьников – 2021.
Организаторами фестиваля являются учреждение дополнительного образования Мурманской области «Лапландия» и региональное отделение Российского движения школьников.
г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».
28 января – 11.00-13.00
Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлён личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. Граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.
г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1.