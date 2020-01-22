пгт.Печенга

22 января - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.

пгт.Печенга, Печенгское шоссе, 3.

сп.Териберка

22 января - 12.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

с.Териберка, ул. Пионерская, 7.

22 января - 13.45

Приём состоится в Териберском Доме культуры.

с.Териберка, ул. Пионерская, 14.

с.Ловозеро

22 января - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

ЗАТО г.Североморск

22 января – 18.30

Глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков проведёт встречу с жителями нп.Щукозеро.

нп.Щукозеро. Школа № 6.

1 марта

В Городском парке состоится ярмарка «Масленица». Заявки на участие в ярмарке принимаются от предпринимателей до 25 января на адрес электронной почты: econom@citysever.ru или в отделе экономического развития администрации.

ЗАТО г. Североморск, ул. Ломоносова, 4, кабинет 26. Телефон, 4-95-26.

г.Мурманск

22 января - 14.00

Встреча губернатора Мурманской области с генеральным консулом Российской Федерации в Киркенесе Николаем Коныгиным.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, II этаж, овальный зал.

22 января - 14.30

Проект «Диалог на равных»: встреча с министром спорта и молодёжной политики Мурманской области Денисом Клебановым. Во встрече примут участие представители коллегиальных совещательных органов по реализации государственной молодежной политики на территории муниципальных образований Мурманской области, молодежных, добровольческих общественных объединений, инициативных и проектных групп молодёжи различной направленности, специалисты органов по делам молодежи муниципальных образований региона.

Образовательный проект Федерального агентства по делам молодёжи «Диалог на равных» призван доказать студентам, что в современной России есть все возможности для того, чтобы стать успешным. Формат «Диалога на равных» предполагает встречи-дискуссии с участием экспертов по различным направлениям.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а, IV этаж. Региональный ресурсный центр по развитию добровольчества.

22 января - 15.30

Встреча губернатора Мурманской области с представителями компании «Яндекс».

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, ситуационный центр.

22 января – 16.00

Тренинг «Генерация бизнес-идеи» в рамках образовательных программ АО «Корпорация «МСП».

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Центр оказания услуг «Мой бизнес».

22 января - 17.00

Состоится информационная встреча, посвященная официальному открытию первой в Мурманской области «Семейной приёмной» на базе Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, в рамках реализации партийного проекта «Крепкая семья». В рамках встречи предполагается обсуждение основных направлений работы «Семейной приемной», представители общественности также смогут задать вопросы на интересующие их темы, высказать свои пожелания.

«Семейную приёмная» в Мурманской области открывается в рамках реализации послания Президента Федеральному Собранию 15 января 2020 года. В неё можно будет обратиться с конкретными вопросами и проблемами, получить актуальную информацию о мерах поддержки семей и детей, а также узнать другие аспекты государственной семейной политики.

В мероприятии примут участие: региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья», первый заместитель министра труда и социального развития Мурманской области Светлана Виденеева; руководитель исполнительного комитета Мурманского регионального отделения партии, заместитель секретаря Мурманского регионального отделения партии Татьяна Сахарова; директор ГОБУК «Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека» Светлана Баскакова; проректор по учебно-воспитательной работе Мурманского арктического государственного университета Анна Гущина; представители региональных общественных организаций; участники и победители регионального этапа конкурса «Семья года».

г.Мурманск, просп.Ленина, 88. Региональная общественная приёмной партии «Единая Россия».

23 января - 14.00

Состоится заседание Координационного совета по реализации программы «Детская деревня – SOS, Мурманская область». В рамках заседания будут рассмотрены: отчёт о реализации программы «Детская деревня – SOS, Мурманская область» в 2019 году; вопросы, связанные с работой программы в Ковдорском и Полярнозоринском районах; отчёты о реализации проектов, победивших в конкурсе президентских грантов; выступления членов Совета по вопросам изменения законодательства в отношении детей-сирот, трендов государственной политики по развитию и поддержке НКО-сектора; отчёт о работе Ресурсного центра поддержки СОНКО.

В заседании примут участие работники организаций программы «Детская деревня-SOS, Мурманская область», бенефициары программы, а также представители органов государственной власти Мурманской области, УФСИН, представители органов опеки и попечительства Мурманска, Кандалакши, Ковдорского района.

г.Мурманск, ул.Книповича, 17. Отель «Парк Инн Полярные Зори», зал «Ротари».

23 января - 18.00

Состоится встреча главы администрации города Мурманска Евгения Никоры с жителями Ленинского округа.

г.Мурманск, ул. Торцева, 11. Дом детского творчества им. А. Торцева.

24-25 января – 14.00-18.00

Общественное движение «Природа и молодёжь» объявляет традиционный сбор макулатуры, а также сбор пластика. Акция пройдёт в 2-х точках Мурманска.

Мурманчан и макулатуру ждут в своём офисе активисты движения «Природа и молодёжь».

г.Мурманск, просп. Кольский 110а, офисы 3-31 и 3-24. Общественное движение «Природа и молодёжь».

г.Мурманск, ул. Капитана Орликовой, 3. Дом молодёжи.

24 января

Состоится фестиваль Мурманского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

Мероприятие направлено на вовлечение молодёжи в социальную практику, обучение молодежного актива Мурманского регионального отделения «Российского движения школьников» современным технологиям эффективной организации деятельности организации.

К участию в фестивале приглашаются обучающиеся образовательных организаций Мурманской области – представители движения в возрасте от 14 до 17 лет.

Фестиваль проводится в формате Open space. Открытое образовательное интерактивное пространство позволит обсудить большое количество вопросов. Площадки будут организованы по основным направлениям деятельности Российского движения школьников: личностное развитие, военно-патриотическое, информационно-медийное, гражданская активность. Также будет работать стендовая демонстрация деятельности ученического актива движения в образовательной организации.

Кроме того, программа предусматривает проведение мастер-классов, нетворкинга, креативных сессий, деловой игры и тренингов развития. В рамках фестиваля планируется провести образовательную площадку для педагогов по теме «Технологии вовлечения и генерации идей для организации школьных событий». Самые активные войдёт в фокус-группу по подготовке и разработке концепции первого Арктического форума Российского движения школьников – 2021.

Организаторами фестиваля являются учреждение дополнительного образования Мурманской области «Лапландия» и региональное отделение Российского движения школьников.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

28 января – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлён личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. Граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1.