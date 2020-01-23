Делу - время
п.Корзуново
23 января - 10.00
Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.
п.Корзуново, ул. Печенгская, 25.
п.Лиинахамари
23 января - 10.30
Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.
п.Лиинахамари, ул. Шабалина, 2.
г.Гаджиево
23 января - 10.00
Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.
г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.
ЗАТО г.Североморск
1 марта
В Городском парке состоится ярмарка «Масленица». Заявки на участие в ярмарке принимаются от предпринимателей до 25 января на адрес электронной почты: econom@citysever.ru или в отделе экономического развития администрации.
ЗАТО г. Североморск, ул. Ломоносова, 4, кабинет 26. Телефон 4-95-26.
г.Мурманск
23 января - 9.00
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по физике. В олимпиаде примут участие 38 школьников. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнется в 9.00. Олимпиада продолжится 25 января.
г.Мурманск, ул. Капитана Егорова, 15. Мурманский арктический государственный университет.
23 января - 14.00
Состоится заседание Координационного совета по реализации программы «Детская деревня – SOS, Мурманская область». В рамках заседания будут рассмотрены: отчёт о реализации программы «Детская деревня – SOS, Мурманская область» в 2019 году; вопросы, связанные с работой программы в Ковдорском и Полярнозоринском районах; отчёты о реализации проектов, победивших в конкурсе президентских грантов; выступления членов Совета по вопросам изменения законодательства в отношении детей-сирот, трендов государственной политики по развитию и поддержке НКО-сектора; отчёт о работе Ресурсного центра поддержки СОНКО.
В заседании примут участие работники организаций программы «Детская деревня-SOS, Мурманская область», бенефициары программы, а также представители органов государственной власти Мурманской области, УФСИН, представители органов опеки и попечительства Мурманска, Кандалакши, Ковдорского района.
г.Мурманск, ул.Книповича, 17. Отель «Парк Инн Полярные Зори», зал «Ротари».
23 января – 15.00
Запланирована рабочая поездка губернатора Мурманской области в Колу. В программе: посещение нового рыбоперерабатывающего завода и встреча с молодёжью в Кольском районном Центре культуры.
г. Кола ул. Заводская, 15 и просп. Защитников Заполярья, 7.
23 января - 17.00
Состоится расширенное заседание регионального Общественного совета федерального партийного проекта «Здоровое будущее» совместно с представителями Министерства здравоохранения Мурманской области, посвященное обсуждению инициативы об открытии «Центров общественного здоровья» на территории муниципалитетов региона.
В мероприятии примут участие: первый заместитель секретаря Мурманского регионального отделения партии, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой; региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее», главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра Евгений Тарбаев; член общественного совета партпроекта «Здоровое будущее», главный врач Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина, советник губернатора Мурманской области по вопросам медицины Александра Будова; член общественного совета партпроекта «Здоровое будущее», главный врач Мурманской городской поликлиники № 1 Сергей Агеев; депутаты Мурманской областной Думы и Советов депутатов муниципальных образований региона; представители Министерства здравоохранения Мурманской области, исполнительных органов власти муниципальных образований региона, научно-педагогической общественности, страховых компаний, региональных общественных организаций; актив партпроекта.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 17, офис 424. Региональный исполнительный комитет Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия».
23 января - 18.00
Состоится встреча главы администрации города Мурманска Евгения Никоры с жителями Ленинского округа.
г.Мурманск, ул. Торцева, 11. Дом детского творчества им. А. Торцева.
24-25 января – 14.00-18.00
Общественное движение «Природа и молодёжь» объявляет традиционный сбор макулатуры, а также сбор пластика. Акция пройдёт в 2-х точках Мурманска.
Мурманчан и макулатуру ждут в своём офисе активисты движения «Природа и молодёжь».
г.Мурманск, просп. Кольский 110а, офисы 3-31 и 3-24. Общественное движение «Природа и молодёжь».
г.Мурманск, ул. Капитана Орликовой, 3. Дом молодёжи.
24 января
Состоится фестиваль Мурманского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».
Мероприятие направлено на вовлечение молодёжи в социальную практику, обучение молодежного актива Мурманского регионального отделения «Российского движения школьников» современным технологиям эффективной организации деятельности организации.
К участию в фестивале приглашаются обучающиеся образовательных организаций Мурманской области – представители движения в возрасте от 14 до 17 лет.
Фестиваль проводится в формате Open space. Открытое образовательное интерактивное пространство позволит обсудить большое количество вопросов. Площадки будут организованы по основным направлениям деятельности Российского движения школьников: личностное развитие, военно-патриотическое, информационно-медийное, гражданская активность. Также будет работать стендовая демонстрация деятельности ученического актива движения в образовательной организации.
Кроме того, программа предусматривает проведение мастер-классов, нетворкинга, креативных сессий, деловой игры и тренингов развития. В рамках фестиваля планируется провести образовательную площадку для педагогов по теме «Технологии вовлечения и генерации идей для организации школьных событий». Самые активные войдёт в фокус-группу по подготовке и разработке концепции первого Арктического форума Российского движения школьников – 2021.
Организаторами фестиваля являются учреждение дополнительного образования Мурманской области «Лапландия» и региональное отделение Российского движения школьников.
г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».
25 января – 10.00
Администрация города Мурманска проводит акцию по сбору, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих отходов. Маршрут экомобиля по сбору ртутьсодержащих отходов от населения города Мурманска: район дома № 15 по улице Набережной – 10.00; на развилке дорог улицы Печенгской и улицы Новосельской – 10.50; район пересечения улицы Фурманова и улицы Пархоменко – 11.30; площадка между домом № 130а по проспекту Кольскому и № 5 по проезду Ледокольному – 12.20; у АЗС по ул. Огни Мурманска – 13.00.
Стоянка на местах сбора ртутьсодержащего мусора будет составлять 30 минут.
г.Мурманск.
28 января – 11.00-13.00
Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлён личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. Граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.
г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1.