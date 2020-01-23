п.Корзуново

23 января - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.

п.Корзуново, ул. Печенгская, 25.

п.Лиинахамари

23 января - 10.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.

п.Лиинахамари, ул. Шабалина, 2.

г.Гаджиево

23 января - 10.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

ЗАТО г.Североморск

1 марта

В Городском парке состоится ярмарка «Масленица». Заявки на участие в ярмарке принимаются от предпринимателей до 25 января на адрес электронной почты: econom@citysever.ru или в отделе экономического развития администрации.

ЗАТО г. Североморск, ул. Ломоносова, 4, кабинет 26. Телефон 4-95-26.

г.Мурманск

23 января - 9.00

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по физике. В олимпиаде примут участие 38 школьников. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнется в 9.00. Олимпиада продолжится 25 января.

г.Мурманск, ул. Капитана Егорова, 15. Мурманский арктический государственный университет.

23 января - 14.00

Состоится заседание Координационного совета по реализации программы «Детская деревня – SOS, Мурманская область». В рамках заседания будут рассмотрены: отчёт о реализации программы «Детская деревня – SOS, Мурманская область» в 2019 году; вопросы, связанные с работой программы в Ковдорском и Полярнозоринском районах; отчёты о реализации проектов, победивших в конкурсе президентских грантов; выступления членов Совета по вопросам изменения законодательства в отношении детей-сирот, трендов государственной политики по развитию и поддержке НКО-сектора; отчёт о работе Ресурсного центра поддержки СОНКО.

В заседании примут участие работники организаций программы «Детская деревня-SOS, Мурманская область», бенефициары программы, а также представители органов государственной власти Мурманской области, УФСИН, представители органов опеки и попечительства Мурманска, Кандалакши, Ковдорского района.

г.Мурманск, ул.Книповича, 17. Отель «Парк Инн Полярные Зори», зал «Ротари».

23 января – 15.00

Запланирована рабочая поездка губернатора Мурманской области в Колу. В программе: посещение нового рыбоперерабатывающего завода и встреча с молодёжью в Кольском районном Центре культуры.

г. Кола ул. Заводская, 15 и просп. Защитников Заполярья, 7.

23 января - 17.00

Состоится расширенное заседание регионального Общественного совета федерального партийного проекта «Здоровое будущее» совместно с представителями Министерства здравоохранения Мурманской области, посвященное обсуждению инициативы об открытии «Центров общественного здоровья» на территории муниципалитетов региона.

В мероприятии примут участие: первый заместитель секретаря Мурманского регионального отделения партии, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой; региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее», главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра Евгений Тарбаев; член общественного совета партпроекта «Здоровое будущее», главный врач Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина, советник губернатора Мурманской области по вопросам медицины Александра Будова; член общественного совета партпроекта «Здоровое будущее», главный врач Мурманской городской поликлиники № 1 Сергей Агеев; депутаты Мурманской областной Думы и Советов депутатов муниципальных образований региона; представители Министерства здравоохранения Мурманской области, исполнительных органов власти муниципальных образований региона, научно-педагогической общественности, страховых компаний, региональных общественных организаций; актив партпроекта.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 17, офис 424. Региональный исполнительный комитет Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия».

23 января - 18.00

Состоится встреча главы администрации города Мурманска Евгения Никоры с жителями Ленинского округа.

г.Мурманск, ул. Торцева, 11. Дом детского творчества им. А. Торцева.

24-25 января – 14.00-18.00

Общественное движение «Природа и молодёжь» объявляет традиционный сбор макулатуры, а также сбор пластика. Акция пройдёт в 2-х точках Мурманска.

Мурманчан и макулатуру ждут в своём офисе активисты движения «Природа и молодёжь».

г.Мурманск, просп. Кольский 110а, офисы 3-31 и 3-24. Общественное движение «Природа и молодёжь».

г.Мурманск, ул. Капитана Орликовой, 3. Дом молодёжи.

24 января

Состоится фестиваль Мурманского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

Мероприятие направлено на вовлечение молодёжи в социальную практику, обучение молодежного актива Мурманского регионального отделения «Российского движения школьников» современным технологиям эффективной организации деятельности организации.

К участию в фестивале приглашаются обучающиеся образовательных организаций Мурманской области – представители движения в возрасте от 14 до 17 лет.

Фестиваль проводится в формате Open space. Открытое образовательное интерактивное пространство позволит обсудить большое количество вопросов. Площадки будут организованы по основным направлениям деятельности Российского движения школьников: личностное развитие, военно-патриотическое, информационно-медийное, гражданская активность. Также будет работать стендовая демонстрация деятельности ученического актива движения в образовательной организации.

Кроме того, программа предусматривает проведение мастер-классов, нетворкинга, креативных сессий, деловой игры и тренингов развития. В рамках фестиваля планируется провести образовательную площадку для педагогов по теме «Технологии вовлечения и генерации идей для организации школьных событий». Самые активные войдёт в фокус-группу по подготовке и разработке концепции первого Арктического форума Российского движения школьников – 2021.

Организаторами фестиваля являются учреждение дополнительного образования Мурманской области «Лапландия» и региональное отделение Российского движения школьников.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

25 января – 10.00

Администрация города Мурманска проводит акцию по сбору, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих отходов. Маршрут экомобиля по сбору ртутьсодержащих отходов от населения города Мурманска: район дома № 15 по улице Набережной – 10.00; на развилке дорог улицы Печенгской и улицы Новосельской – 10.50; район пересечения улицы Фурманова и улицы Пархоменко – 11.30; площадка между домом № 130а по проспекту Кольскому и № 5 по проезду Ледокольному – 12.20; у АЗС по ул. Огни Мурманска – 13.00.

Стоянка на местах сбора ртутьсодержащего мусора будет составлять 30 минут.

г.Мурманск.

28 января – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлён личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. Граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1.