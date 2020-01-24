г.Заполярный

24 января - 15.00

выездной прием директора Центр социальной поддержки населения по Печенгскому району

г.Заполярный, ул. Бабикова, 14.

ЗАТО г.Североморск

1 марта

В Городском парке состоится ярмарка «Масленица». Заявки на участие в ярмарке принимаются от предпринимателей до 25 января на адрес электронной почты: econom@citysever.ru или в отделе экономического развития администрации.

ЗАТО г. Североморск, ул. Ломоносова, 4, кабинет 26. Телефон 4-95-26.

пгт.Кильдинстрой

24 января - 11.15

Выездной прием специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Кильдинстрой, ул. Советская, 2.

п.Зверосовхоз

24 января - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Зверосовхоз, ул. Набережная, 11.

г.Мурманск

24 января - 9.00

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по географии. В олимпиаде примут участие 25 школьников. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнётся в 9.00.

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. Мурманский арктический государственный университет.

24 января - 12.00

Заседание оргкомитета по подготовке и проведению 86-го традиционного международного Праздника Севера и 60-го Праздника Севера учащихся.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, II этаж, овальный зал.

24 января - 12.00

Губернатор Мурманской области примет участие в торжественном открытии фестиваля Мурманского регионального отделения Российского движения школьников «В ритме РДШ!» и посетит его площадки.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

24-25 января – 14.00-18.00

Общественное движение «Природа и молодёжь» объявляет традиционный сбор макулатуры, а также сбор пластика. Акция пройдёт в 2-х точках Мурманска.

Мурманчан и макулатуру ждут в своём офисе активисты движения «Природа и молодёжь».

г.Мурманск, просп. Кольский 110а, офисы 3-31 и 3-24. Общественное движение «Природа и молодёжь».

г.Мурманск, ул. Капитана Орликовой, 3. Дом молодёжи.

24 января - 14.10

В рамках акции «Мой выбор» проекта сторонников партии «Единая Россия» Центр поддержки гражданских инициатив совместно с Центром корпоративного волонтерства «ДаДобро» и Российского союза туриндустрии начнется экскурсия по городу-герою Мурманску для детей из замещающих семей.

В мероприятии примут участие: руководитель исполнительного комитета Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия», заместитель секретаря Мурманского регионального отделения партии Татьяна Сахарова.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

24 января - 14.30

«Классная встреча» с министром спорта и молодёжной политики Мурманской области Денисом Клебановым. «Классные встречи» – один из ключевых проектов Российского движения школьников, стартовавший в сентябре 2017 года при поддержке Министерства образования и науки России, Федерального агентства по делам молодёжи, Росдетцентра и Министерства культуры.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

24 января

Состоится фестиваль Мурманского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

Мероприятие направлено на вовлечение молодёжи в социальную практику, обучение молодежного актива Мурманского регионального отделения «Российского движения школьников» современным технологиям эффективной организации деятельности организации.

К участию в фестивале приглашаются обучающиеся образовательных организаций Мурманской области – представители движения в возрасте от 14 до 17 лет.

Фестиваль проводится в формате «Open space». Открытое образовательное интерактивное пространство позволит обсудить большое количество вопросов. Площадки будут организованы по основным направлениям деятельности Российского движения школьников: личностное развитие, военно-патриотическое, информационно-медийное, гражданская активность. Также будет работать стендовая демонстрация деятельности ученического актива движения в образовательной организации.

Кроме того, программа предусматривает проведение мастер-классов, нетворкинга, креативных сессий, деловой игры и тренингов развития. В рамках фестиваля планируется провести образовательную площадку для педагогов по теме «Технологии вовлечения и генерации идей для организации школьных событий». Самые активные войдёт в фокус-группу по подготовке и разработке концепции первого Арктического форума Российского движения школьников – 2021.

Организаторами фестиваля являются учреждение дополнительного образования Мурманской области «Лапландия» и региональное отделение Российского движения школьников.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

24 января - 15.00

В рамках акции «Мой выбор» проекта сторонников Партии «Единая Россия» «Центр поддержки гражданских инициатив» и корпоративного волонтерского движения «ДаДобро» состоится познавательная экскурсия для детей из замещающих семей г. Мурманска. Мероприятие приурочено к Международному Дню образования. В ходе познавательной экскурсии дети познакомятся с профессией библиотекаря.

В мероприятии примут участие: член регионального наблюдательного совета проекта ЦПГИ, первый заместитель министра труда и социального развития Мурманской области Светлана Виденеева; заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова.

г.Мурманск, ул. Шабалина, 59. Филиал №24 МБУК «Центральная городская библиотека города Мурманска».

25 января – 10.00

Администрация города Мурманска проводит акцию по сбору, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих отходов. Маршрут экомобиля по сбору ртутьсодержащих отходов от населения города Мурманска: район дома № 15 по улице Набережной – 10.00; на развилке дорог улицы Печенгской и улицы Новосельской – 10.50; район пересечения улицы Фурманова и улицы Пархоменко – 11.30; площадка между домом № 130а по проспекту Кольскому и № 5 по проезду Ледокольному – 12.20; у АЗС по ул. Огни Мурманска – 13.00.

Стоянка на местах сбора ртутьсодержащего мусора будет составлять 30 минут.

г.Мурманск.

25 января – 13.00

Мурманское областное отделение Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» при участии Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих приступило к реализации проекта «Прикосновение к исторической памяти о Великой Победе в Заполярье для слепых и слабовидящих людей». Проект, целью которого является создание уменьшенных копий памятников воинской славы города-героя Мурманска для тактильного восприятия людьми с проблемами зрения, получил поддержку Фонда президентских грантов.

На базе библиотеки уже обустроена творческая лаборатория трёхмерного моделирования по воспроизведению с участием слепых и слабовидящих людей моделей памятников и других объектов исторического наследия Кольского Севера. Организовано рабочее место для изготовления трехмерных моделей. Установлено специальное программное обеспечение, откалиброван и отлажен 3D принтер. В Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих состоится торжественное открытие Творческой лаборатории.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

28 января – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлён личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. Граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1.

30 января - 18.00

Литературный проект «Школа критики», организованный научной библиотекой и неформальным творческим объединением молодежи «Полярный день», стартовал в Мурманске в 2019 году. Участники изучали теорию литературоведения и филологического анализа литературных произведений.

В этом году проект получил поддержку Министерства культуры Мурманской области и выйдет на новый уровень, а также немного изменит формат. Региональному культурному продукту – заполярной литературе, музыке, театру – нужна конструктивная критика, и школа будет готовить тех, кто сможет детально анализировать увиденное.

К теоретическим занятиям добавится насыщенная практическая программа. Бессменный ведущий школы – кандидат филологических наук, писатель Иван Чернышов, также занятия и мастер-классы будут вести известные режиссеры, музыканты, художники, культурные и театральные деятели, российские и зарубежные профессиональные критики.

Присоединиться к Школе критики можете и вы! Проект открыт для всех, кто интересуется культурой и искусством Севера, кто готов рассматривать творческий продукт не только с точки зрения «нравится/не нравится», кто готов анализировать, спорить и обсуждать, обоснованно доказывать свою точку зрения. Приходите на организационное собрание новой «Школы критики». К участникам обещал присоединиться министр культуры Мурманской области Евгений Гоман.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, подиум-холл, 4-й этаж.

31 января - 14.00

Состоится семинар для руководителей и сотрудников предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей, а также специалистов, отвечающих за проведение закупочных процедур, сотрудников отделов закупок и снабжения, отделов продаж, юристов и всех заинтересованных специалистов. Представители малого и среднего бизнеса смогут лично задать вопросы и получить ответы по особенностям работы в системе закупок по 223-ФЗ с учётом актуальных изменений законодательства и сложившейся практики.

В рамках семинара планируется: подробно разобрать основные аспекты действующего законодательства в сфере закупок; получить ответы по сложным вопросам практики осуществления закупок, одинаково актуальным как для впервые участвующих компаний, так и для опытных поставщиков-субъектов МСП; обсудить вопросы участия предприятий малого и среднего бизнеса Мурманской области в закупках крупнейших государственных корпораций; изучить особенности закупочных положений, порядка участия в торгах и заключения договоров.

В мероприятии примут участие: представители правительства Мурманской области; АО «Корпорация МСП»; крупнейшие заказчики региона; общественные объединения предпринимателей, электронные торговые площадки; представители других структур, работающих в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.

На семинаре также будут раскрыты возможности по использованию дополнительных финансовых инструментов (в т.ч. увеличению оборотных средств) от АО «МСП Банк». По итогам семинара каждый участник получит актуальные знания и представление об эффективных рабочих инструментах для победы в закупочных процедурах госкорпораций, познакомится с теми, кто неоднократно участвовал и побеждал в закупках. Участие в семинаре бесплатное. Презентационные и методические материалы будут доступны для дальнейшего использования всем слушателям.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://sayt-tsentra-podderzhki-p.timepad.ru/event/1232729/#register.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Центр «Мой бизнес».