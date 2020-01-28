с.Ловозеро

28 января - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

ЗАТО г.Североморск

1 марта

В Городском парке состоится ярмарка «Масленица». Заявки на участие в ярмарке принимаются от предпринимателей до 25 января на адрес электронной почты: econom@citysever.ru или в отделе экономического развития администрации.

ЗАТО г. Североморск, ул. Ломоносова, 4, кабинет 26. Телефон 4-95-26.

нп.Щукозеро

28 января

Запланирована рабочая поездка губернатора Мурманской области в нп.Щукозеро (ЗАТО г. Североморск). В программе – осмотр фельдшерско-акушерского пункта, в котором произведён капитальный ремонт в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения».

нп.Щукозеро, ул. Агеева 4а.

г.Мурманск

28 января – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлён личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. Граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1.

28 января – 17.15

В Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке состоится расширенное заседание Регионального совета сторонников Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия». В мероприятии примут участие: председатель регионального совета сторонников, член Общественной палаты РФ и Общественной палаты Мурманской области Юлия Величко; вице-президент благотворительного фонда «ДаДобро» Дмитрий Манин; руководитель Регионального исполнительного комитета Мурманского регионального отделения Партии «Единая Россия» Татьяна Сахарова; члены и сторонники «ЕР».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека.

30 января - 18.00

Литературный проект «Школа критики», организованный научной библиотекой и неформальным творческим объединением молодежи «Полярный день», стартовал в Мурманске в 2019 году. Участники изучали теорию литературоведения и филологического анализа литературных произведений.

В этом году проект получил поддержку Министерства культуры Мурманской области и выйдет на новый уровень, а также немного изменит формат. Региональному культурному продукту – заполярной литературе, музыке, театру – нужна конструктивная критика, и школа будет готовить тех, кто сможет детально анализировать увиденное.

К теоретическим занятиям добавится насыщенная практическая программа. Бессменный ведущий школы – кандидат филологических наук, писатель Иван Чернышов, также занятия и мастер-классы будут вести известные режиссеры, музыканты, художники, культурные и театральные деятели, российские и зарубежные профессиональные критики.

Присоединиться к Школе критики можете и вы! Проект открыт для всех, кто интересуется культурой и искусством Севера, кто готов рассматривать творческий продукт не только с точки зрения «нравится/не нравится», кто готов анализировать, спорить и обсуждать, обоснованно доказывать свою точку зрения. Приходите на организационное собрание новой «Школы критики». К участникам обещал присоединиться министр культуры Мурманской области Евгений Гоман.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, подиум-холл, 4-й этаж.

31 января - 14.00

Состоится семинар для руководителей и сотрудников предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей, а также специалистов, отвечающих за проведение закупочных процедур, сотрудников отделов закупок и снабжения, отделов продаж, юристов и всех заинтересованных специалистов. Представители малого и среднего бизнеса смогут лично задать вопросы и получить ответы по особенностям работы в системе закупок по 223-ФЗ с учётом актуальных изменений законодательства и сложившейся практики.

В рамках семинара планируется: подробно разобрать основные аспекты действующего законодательства в сфере закупок; получить ответы по сложным вопросам практики осуществления закупок, одинаково актуальным как для впервые участвующих компаний, так и для опытных поставщиков-субъектов МСП; обсудить вопросы участия предприятий малого и среднего бизнеса Мурманской области в закупках крупнейших государственных корпораций; изучить особенности закупочных положений, порядка участия в торгах и заключения договоров.

В мероприятии примут участие: представители правительства Мурманской области; АО «Корпорация МСП»; крупнейшие заказчики региона; общественные объединения предпринимателей, электронные торговые площадки; представители других структур, работающих в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.

На семинаре также будут раскрыты возможности по использованию дополнительных финансовых инструментов (в т.ч. увеличению оборотных средств) от АО «МСП Банк». По итогам семинара каждый участник получит актуальные знания и представление об эффективных рабочих инструментах для победы в закупочных процедурах госкорпораций, познакомится с теми, кто неоднократно участвовал и побеждал в закупках. Участие в семинаре бесплатное. Презентационные и методические материалы будут доступны для дальнейшего использования всем слушателям.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://sayt-tsentra-podderzhki-p.timepad.ru/event/1232729/#register.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Центр «Мой бизнес».

31 января - 15.00-17.00

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска по телефону 52-97-95 будет проводить «горячую линию» по вопросам соблюдения трудовых прав граждан.

На ваши звонки и вопросы ответит помощник прокурора округа Престинский Евгений Викторович.