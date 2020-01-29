с.Ловозеро

29 января - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

пгт.Верхнетуломский

29 января - 11.00

Выездные приёмы специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Верхнетуломский, ул. Дружбы, 20.

сп.Тулома

29 января - 14.30

Выездные приёмы специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

сп.Тулома, ул. Мира, 18.

ЗАТО г.Североморск

1 марта

В Городском парке состоится ярмарка «Масленица». Заявки на участие в ярмарке принимаются от предпринимателей до 25 января на адрес электронной почты: econom@citysever.ru или в отделе экономического развития администрации.

ЗАТО г. Североморск, ул. Ломоносова, 4, кабинет 26. Телефон 4-95-26.

г.Мурманск

29 января - 16.00

Тренинг «Проверки субъектов МСП» в рамках образовательных программ АО «Корпорация «МСП». Спикер образовательной программы – Александра Воложинова, сотрудник Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, аккредитованный тренер АО «Корпорация «МСП».

Будет представлена информация об основных нормативно-правовых актах, регламентирующих проверки и надзор за субъектами малого и среднего предпринимательства; видах проверок, основных контролирующих органах государственной власти; едином реестре плановых проверок. На вопросы предпринимателей ответят представители Роспотребнадзора, ИФНС России по г.Мурманску и Государственной инспекции труда в Мурманской области.

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке https://cppmo.timepad.ru/event/1239303/. По вопросам участия в конференции можно обратиться к специалистам Центра оказания услуг «Мой бизнес» по телефону 8 (8152) 41-07-44.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Центр оказания услуг «Мой бизнес».

30 января - 10.00-13.00

Отдел государственной регистрации недвижимости, ведения ЕГРН и повышения качества данных ЕГРН Управления Росреестра по Мурманской области проведёт «горячую линию» по вопросам государственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав, а также предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

По телефонам «горячей линии» можно задать любые вопросы и получить профессиональную консультацию непосредственно у специалистов Росреестра.

Вас проинформируют: как оформить права на земельные участки, гаражи, квартиры, комнаты, в том числе в электронном виде; как получить сведения о зарегистрированных правах, в том числе по территории Российской Федерации; как узнать о наличии ограничений или арестов на принадлежащее вам имущество и как их прекратить; как получить сведения о кадастровой стоимости объекта; как оформить права на недвижимость в другом регионе (экстерриториальный принцип государственной регистрации); как защитить свою недвижимость; что делать, если утрачены правоустанавливающие документы; как зарегистрировать право собственности на территории ЗАТО, если у Вас нет постоянной регистрации по месту жительства в ЗАТО, и др.

Телефоны «горячей линии»: (8152) 44-49-14 – начальник отдела государственной регистрации недвижимости, ведения ЕГРН и повышения качества данных ЕГРН Престинская Елена Геннадьевна; (8152) 44-49-37 – заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости, ведения ЕГРН и повышения качества данных ЕГРН Молдаванцев Денис Викторович; (8152) 44-11-43 – заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости, ведения ЕГРН и повышения качества данных ЕГРН Истосова Марина Витальевна.

30 января - 18.00

Литературный проект «Школа критики», организованный научной библиотекой и неформальным творческим объединением молодежи «Полярный день», стартовал в Мурманске в 2019 году. Участники изучали теорию литературоведения и филологического анализа литературных произведений.

В этом году проект получил поддержку Министерства культуры Мурманской области и выйдет на новый уровень, а также немного изменит формат. Региональному культурному продукту – заполярной литературе, музыке, театру – нужна конструктивная критика, и школа будет готовить тех, кто сможет детально анализировать увиденное.

К теоретическим занятиям добавится насыщенная практическая программа. Бессменный ведущий школы – кандидат филологических наук, писатель Иван Чернышов, также занятия и мастер-классы будут вести известные режиссеры, музыканты, художники, культурные и театральные деятели, российские и зарубежные профессиональные критики.

Присоединиться к Школе критики можете и вы! Проект открыт для всех, кто интересуется культурой и искусством Севера, кто готов рассматривать творческий продукт не только с точки зрения «нравится/не нравится», кто готов анализировать, спорить и обсуждать, обоснованно доказывать свою точку зрения. Приходите на организационное собрание новой «Школы критики». К участникам обещал присоединиться министр культуры Мурманской области Евгений Гоман.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, подиум-холл, 4-й этаж.

31 января - 14.00

Состоится семинар для руководителей и сотрудников предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей, а также специалистов, отвечающих за проведение закупочных процедур, сотрудников отделов закупок и снабжения, отделов продаж, юристов и всех заинтересованных специалистов. Представители малого и среднего бизнеса смогут лично задать вопросы и получить ответы по особенностям работы в системе закупок по 223-ФЗ с учётом актуальных изменений законодательства и сложившейся практики.

В рамках семинара планируется: подробно разобрать основные аспекты действующего законодательства в сфере закупок; получить ответы по сложным вопросам практики осуществления закупок, одинаково актуальным как для впервые участвующих компаний, так и для опытных поставщиков-субъектов МСП; обсудить вопросы участия предприятий малого и среднего бизнеса Мурманской области в закупках крупнейших государственных корпораций; изучить особенности закупочных положений, порядка участия в торгах и заключения договоров.

В мероприятии примут участие: представители правительства Мурманской области; АО «Корпорация МСП»; крупнейшие заказчики региона; общественные объединения предпринимателей, электронные торговые площадки; представители других структур, работающих в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.

На семинаре также будут раскрыты возможности по использованию дополнительных финансовых инструментов (в т.ч. увеличению оборотных средств) от АО «МСП Банк». По итогам семинара каждый участник получит актуальные знания и представление об эффективных рабочих инструментах для победы в закупочных процедурах госкорпораций, познакомится с теми, кто неоднократно участвовал и побеждал в закупках. Участие в семинаре бесплатное. Презентационные и методические материалы будут доступны для дальнейшего использования всем слушателям.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://sayt-tsentra-podderzhki-p.timepad.ru/event/1232729/#register.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Центр «Мой бизнес».

31 января - 15.00-17.00

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска по телефону 52-97-95 будет проводить «горячую линию» по вопросам соблюдения трудовых прав граждан.

На ваши звонки и вопросы ответит помощник прокурора округа Престинский Евгений Викторович.

1 февраля - 12.00

Министерство экономического развития Мурманской области информирует о проведении Мурманской региональной общественной организацией защиты прав потребителей «Резонанс» семинара по вопросам защиты прав потребителей товаров и услуг. Данный семинар положит начало серии мероприятий общественной организации, направленных на повышение правовой и финансовой грамотности жителей региона в обозначенной сфере. К участию приглашаются все заинтересованные в тематике семинара граждане.

г.Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, 2а. ДК «Первомайский.