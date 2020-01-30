г.Заполярный

15 февраля – 12.00-18.30

Шестой форум социальных технологий «Город - это мы!» состоится в Заполярном. Ключевая его тема – «Люди. Идеи. Места» – синергия неравнодушных людей, полезных идей и наполненных смыслом общественных пространств. В качестве хейдлайнеров – главных мотиваторов – выступят российские эксперты, которые вдохновят участников на плодотворную работу в своих городах: Вадим Мамонтов, основатель и генеральный директор «RussiaDiscovery» (Москва); Виктория Богинская, член Союза архитекторов России, руководитель архитектурного бюро «Эволюция» (Ярославль).

Работа форума будет выстроена по трём направлениям. «ЛЮДИ» - участники создадут портрет активиста: какими компетенциями и умениями он должен обладать, как находить и обучать таких специалистов, а также – как формировать слаженные проектные команды. Спикер-модератор – Илья Степанов, архитектор живых организаций, преподаватель МГУ, МГИМО, Русской Школы Управления. Эксперты: Дмитрий Ларченко, «Экотропа Забайкалья» (Чита); Наталья Паньшина, активист (Мончегорск); Лариса Стрючкова, «Школа краеведов» (Норильск); Юлия Фишер, проект «Лесная почемучка» в Лапландском заповеднике (Мончегорск). «ИДЕИ» - гости форума обсудят, как разрабатывать идеи и воплощать их в жизнь, какие решения подойдут именно их региону, как городские события могут объединять места и людей. Спикер-модератор – Дмитрий Нестеренко, бизнес-тренер, руководитель НКО «Развитие». Эксперты: Екатерина Галайда, благотворительный фонд «69 параллель» (Норильск); Елена Попова, Музей Печенгского района (Никель); Ульяна Ломакина, корпоративный волонтер (Чита); Наталья Янушко, руководитель КЦСОН (Мончегорск). «МЕСТА» - Этот трек посвящён важным для каждого горожанина местам: чего не хватает в городской среде, как можно перезагрузить те пространства, которые есть сейчас, кто мог бы это реализовать. Спикер-модератор – Виктория Богинская, член союза архитекторов России, руководитель архитектурного бюро «Эволюция». Эксперты: Егор Понаморенко, «Площадь Декабристов» (Чита); Елена Коваленко, Центральная библиотечная система (Норильск); Марина Киркина, проект «Перемена» (Норильск); Алена Цветкова, корпоративный волонтер, проект «Комсомольский сквер», (Мончегорск); Сергей Кущенко, центр активного отдыха «Плюшки-Ватрушки» (Заполярный).

Завершится форум показом и обсуждением документального фильма «Неравнодушные» о корпоративных волонтерах «Норникеля». Лента стала победителем Международного фестиваля «Cannes Corporate Media & TV Awards» и получила премию «Серебряный дельфин», а также была отмечена жюри на «Los Angeles Film Awards».

Для визуального оформления форума будут использованы работы фотографа Анфисы Шеметовой, в которых отражена любовь к северной природе и людям из Заполярного и Никеля. В течение всего мероприятия можно будет отправить открытку с приветом из сердца Заполярья.

Вход на форум свободный по предварительной регистрации https://forum-gorod-eto-my.timepad.ru/event/1240679/

г.Заполярный, ул. Стрельцова, 1а. ДК «Октябрь».

ЗАТО г.Североморск

1 марта

В Городском парке состоится ярмарка «Масленица». Заявки на участие в ярмарке принимаются от предпринимателей до 25 января на адрес электронной почты: econom@citysever.ru или в отделе экономического развития администрации.

ЗАТО г. Североморск, ул. Ломоносова, 4, кабинет 26. Телефон 4-95-26.

г.Мурманск

30 и 31 января - 9.00

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по химии. В олимпиаде примут участие 26 школьников. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнется в 9.00.

Олимпиада продолжится 31 января.

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. Мурманский арктический государственный университет.

30 января - 10.00-13.00

Отдел государственной регистрации недвижимости, ведения ЕГРН и повышения качества данных ЕГРН Управления Росреестра по Мурманской области проведёт «горячую линию» по вопросам государственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав, а также предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

По телефонам «горячей линии» можно задать любые вопросы и получить профессиональную консультацию непосредственно у специалистов Росреестра.

Вас проинформируют: как оформить права на земельные участки, гаражи, квартиры, комнаты, в том числе в электронном виде; как получить сведения о зарегистрированных правах, в том числе по территории Российской Федерации; как узнать о наличии ограничений или арестов на принадлежащее вам имущество и как их прекратить; как получить сведения о кадастровой стоимости объекта; как оформить права на недвижимость в другом регионе (экстерриториальный принцип государственной регистрации); как защитить свою недвижимость; что делать, если утрачены правоустанавливающие документы; как зарегистрировать право собственности на территории ЗАТО, если у Вас нет постоянной регистрации по месту жительства в ЗАТО, и др.

Телефоны «горячей линии»: (8152) 44-49-14 – начальник отдела государственной регистрации недвижимости, ведения ЕГРН и повышения качества данных ЕГРН Престинская Елена Геннадьевна; (8152) 44-49-37 – заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости, ведения ЕГРН и повышения качества данных ЕГРН Молдаванцев Денис Викторович; (8152) 44-11-43 – заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости, ведения ЕГРН и повышения качества данных ЕГРН Истосова Марина Витальевна.

30 января - 11.00

Региональная межведомственная научно-практическая конференция «Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»: приоритетные задачи и эффективные практики реализации в Мурманской области».

Участники конференции: руководители и специалисты муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, специалисты муниципальных методических служб; руководители, научные и педагогические работники образовательных организаций; руководители и специалисты центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; представители учреждений здравоохранения и социальной защиты населения; представители общественных и родительских организаций.

Программа конференции приложена к этому анонсу отдельным файлом.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», II этаж, конференц-зал «Азимут».

30 января - 11.45

Региональный отбор программы «Робототехника» – «Робофест – Мурманск 2020». Соревнования по робототехнике среди школьников 2-11-х классов продлятся два дня.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

30 января - 14.00

Откроется пресс-кафе «В мире последних новостей» в Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих. На встречах «Пресс-кафе» собираются за чашечкой ароматного кофе любители быть в курсе главных событий региона и мира. В рамках мероприятия состоится обзор журналов и газет, организаторы познакомят участников с выборкой оперативной, актуальной и самой интересной информации, опубликованной на страницах периодических изданий. Приглашаются все желающие.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

30 января - 14.30

Губернатор Мурманской области проведёт заседание территориального рыбохозяйственного совета Мурманской области. Основные темы: результаты исполнения Плана первоочередных мер правительства Мурманской области по развитию рыбохозяйственного комплекса, сохранение «исторического принципа» распределения долей квот, проект «Наша рыба». Также участники совещания обсудят вопрос о разработке стратегии рыбохозяйственного комплекса Мурманской области на период до 2030 года.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, , средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

30 января - 16.00

Общественная палата Мурманской области проводит общественные обсуждения положений послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию и законодательных инициатив по изменению Конституции Российской Федерации. Предварительно Общественной палатой Мурманской области проведен сбор и обобщение предложений от граждан и организаций региона по законопроекту о поправке к Конституции Российской Федерации № 885214-7 «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».

В мероприятии примут участие члены региональной Общественной палаты, представители законодательной и исполнительной власти, представители института уполномоченных в Мурманской области, представители региональной общественности. Общественные обсуждения проводятся в соответствии с рекомендациями Общественной палаты Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 46а. IV этаж, зал совещаний.

30 января - 18.00

Литературный проект «Школа критики», организованный научной библиотекой и неформальным творческим объединением молодежи «Полярный день», стартовал в Мурманске в 2019 году. Участники изучали теорию литературоведения и филологического анализа литературных произведений.

В этом году проект получил поддержку Министерства культуры Мурманской области и выйдет на новый уровень, а также немного изменит формат. Региональному культурному продукту – заполярной литературе, музыке, театру – нужна конструктивная критика, и школа будет готовить тех, кто сможет детально анализировать увиденное.

К теоретическим занятиям добавится насыщенная практическая программа. Бессменный ведущий школы – кандидат филологических наук, писатель Иван Чернышов, также занятия и мастер-классы будут вести известные режиссеры, музыканты, художники, культурные и театральные деятели, российские и зарубежные профессиональные критики.

Присоединиться к Школе критики можете и вы! Проект открыт для всех, кто интересуется культурой и искусством Севера, кто готов рассматривать творческий продукт не только с точки зрения «нравится/не нравится», кто готов анализировать, спорить и обсуждать, обоснованно доказывать свою точку зрения. Приходите на организационное собрание новой «Школы критики». К участникам обещал присоединиться министр культуры Мурманской области Евгений Гоман.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, подиум-холл, 4-й этаж.

31 января - 14.00

Состоится семинар для руководителей и сотрудников предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей, а также специалистов, отвечающих за проведение закупочных процедур, сотрудников отделов закупок и снабжения, отделов продаж, юристов и всех заинтересованных специалистов. Представители малого и среднего бизнеса смогут лично задать вопросы и получить ответы по особенностям работы в системе закупок по 223-ФЗ с учётом актуальных изменений законодательства и сложившейся практики.

В рамках семинара планируется: подробно разобрать основные аспекты действующего законодательства в сфере закупок; получить ответы по сложным вопросам практики осуществления закупок, одинаково актуальным как для впервые участвующих компаний, так и для опытных поставщиков-субъектов МСП; обсудить вопросы участия предприятий малого и среднего бизнеса Мурманской области в закупках крупнейших государственных корпораций; изучить особенности закупочных положений, порядка участия в торгах и заключения договоров.

В мероприятии примут участие: представители правительства Мурманской области; АО «Корпорация МСП»; крупнейшие заказчики региона; общественные объединения предпринимателей, электронные торговые площадки; представители других структур, работающих в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.

На семинаре также будут раскрыты возможности по использованию дополнительных финансовых инструментов (в т.ч. увеличению оборотных средств) от АО «МСП Банк». По итогам семинара каждый участник получит актуальные знания и представление об эффективных рабочих инструментах для победы в закупочных процедурах госкорпораций, познакомится с теми, кто неоднократно участвовал и побеждал в закупках. Участие в семинаре бесплатное. Презентационные и методические материалы будут доступны для дальнейшего использования всем слушателям.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://sayt-tsentra-podderzhki-p.timepad.ru/event/1232729/#register.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Центр «Мой бизнес».

31 января - 15.00-17.00

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска по телефону 52-97-95 будет проводить «горячую линию» по вопросам соблюдения трудовых прав граждан.

На ваши звонки и вопросы ответит помощник прокурора округа Престинский Евгений Викторович.

1 февраля - 12.00

Министерство экономического развития Мурманской области информирует о проведении Мурманской региональной общественной организацией защиты прав потребителей «Резонанс» семинара по вопросам защиты прав потребителей товаров и услуг. Данный семинар положит начало серии мероприятий общественной организации, направленных на повышение правовой и финансовой грамотности жителей региона в обозначенной сфере. К участию приглашаются все заинтересованные в тематике семинара граждане.

г.Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, 2а. ДК «Первомайский.