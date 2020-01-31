г.Кандалакша

31 января

Губернатор Мурманской области проведёт в Кандалакше выездное заседание регионального правительства. Основные вопросы повестки – утверждение плана реализации послания Президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ от 15 января 2020 г. на территории Мурманской области и перспективы развития Кандалакшского района.

Заседание пройдет на территории Кандалакшского алюминиевого завода.

г.Кандалакша, Кандалакшское шоссе, 1. КАЗ.

г.Ковдор

31 января -18.00

Муниципальный конкурс «Семья года» в Ковдоре. В конкурсе принимают участие семь семей.

г.Ковдор, ул.Школьная, 2. Дворец культуры.

ЗАТО г.Островной

31 января -9.00

Круглый стол на тему «Закон одинаков для всех».

ЗАТО г.Островной , ул.Бессонова, 2. Школа № 284.

г.Заполярный

15 февраля – 12.00-18.30

Шестой форум социальных технологий «Город - это мы!» состоится в Заполярном. Ключевая его тема – «Люди. Идеи. Места» – синергия неравнодушных людей, полезных идей и наполненных смыслом общественных пространств. В качестве хейдлайнеров – главных мотиваторов – выступят российские эксперты, которые вдохновят участников на плодотворную работу в своих городах: Вадим Мамонтов, основатель и генеральный директор «RussiaDiscovery» (Москва); Виктория Богинская, член Союза архитекторов России, руководитель архитектурного бюро «Эволюция» (Ярославль).

Работа форума будет выстроена по трём направлениям. «ЛЮДИ» - участники создадут портрет активиста: какими компетенциями и умениями он должен обладать, как находить и обучать таких специалистов, а также – как формировать слаженные проектные команды. Спикер-модератор – Илья Степанов, архитектор живых организаций, преподаватель МГУ, МГИМО, Русской Школы Управления. Эксперты: Дмитрий Ларченко, «Экотропа Забайкалья» (Чита); Наталья Паньшина, активист (Мончегорск); Лариса Стрючкова, «Школа краеведов» (Норильск); Юлия Фишер, проект «Лесная почемучка» в Лапландском заповеднике (Мончегорск). «ИДЕИ» - гости форума обсудят, как разрабатывать идеи и воплощать их в жизнь, какие решения подойдут именно их региону, как городские события могут объединять места и людей. Спикер-модератор – Дмитрий Нестеренко, бизнес-тренер, руководитель НКО «Развитие». Эксперты: Екатерина Галайда, благотворительный фонд «69 параллель» (Норильск); Елена Попова, Музей Печенгского района (Никель); Ульяна Ломакина, корпоративный волонтер (Чита); Наталья Янушко, руководитель КЦСОН (Мончегорск). «МЕСТА» - Этот трек посвящён важным для каждого горожанина местам: чего не хватает в городской среде, как можно перезагрузить те пространства, которые есть сейчас, кто мог бы это реализовать. Спикер-модератор – Виктория Богинская, член союза архитекторов России, руководитель архитектурного бюро «Эволюция». Эксперты: Егор Понаморенко, «Площадь Декабристов» (Чита); Елена Коваленко, Центральная библиотечная система (Норильск); Марина Киркина, проект «Перемена» (Норильск); Алена Цветкова, корпоративный волонтер, проект «Комсомольский сквер», (Мончегорск); Сергей Кущенко, центр активного отдыха «Плюшки-Ватрушки» (Заполярный).

Завершится форум показом и обсуждением документального фильма «Неравнодушные» о корпоративных волонтерах «Норникеля». Лента стала победителем Международного фестиваля «Cannes Corporate Media & TV Awards» и получила премию «Серебряный дельфин», а также была отмечена жюри на «Los Angeles Film Awards».

Для визуального оформления форума будут использованы работы фотографа Анфисы Шеметовой, в которых отражена любовь к северной природе и людям из Заполярного и Никеля. В течение всего мероприятия можно будет отправить открытку с приветом из сердца Заполярья.

Вход на форум свободный по предварительной регистрации https://forum-gorod-eto-my.timepad.ru/event/1240679/

г.Заполярный, ул. Стрельцова, 1а. ДК «Октябрь».

ЗАТО г.Североморск

1 марта

В Городском парке состоится ярмарка «Масленица». Заявки на участие в ярмарке принимаются от предпринимателей до 25 января на адрес электронной почты: econom@citysever.ru или в отделе экономического развития администрации.

ЗАТО г. Североморск, ул. Ломоносова, 4, кабинет 26. Телефон 4-95-26.

г.Мурманск

31 января - 9.00

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по химии. В олимпиаде примут участие 26 школьников. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнется в 9.00. Олимпиада продолжится 31 января.

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. Мурманский арктический государственный университет.

31 января -10.30

Познавательный час «В гостях у мастеров народных промыслов». В мероприятии примут участие воспитанники реабилитационного отделения центра социальной помощи семье и детям.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26, областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

31 января - 14.00

Состоится семинар для руководителей и сотрудников предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей, а также специалистов, отвечающих за проведение закупочных процедур, сотрудников отделов закупок и снабжения, отделов продаж, юристов и всех заинтересованных специалистов. Представители малого и среднего бизнеса смогут лично задать вопросы и получить ответы по особенностям работы в системе закупок по 223-ФЗ с учётом актуальных изменений законодательства и сложившейся практики.

В рамках семинара планируется: подробно разобрать основные аспекты действующего законодательства в сфере закупок; получить ответы по сложным вопросам практики осуществления закупок, одинаково актуальным как для впервые участвующих компаний, так и для опытных поставщиков-субъектов МСП; обсудить вопросы участия предприятий малого и среднего бизнеса Мурманской области в закупках крупнейших государственных корпораций; изучить особенности закупочных положений, порядка участия в торгах и заключения договоров.

В мероприятии примут участие: представители правительства Мурманской области; АО «Корпорация МСП»; крупнейшие заказчики региона; общественные объединения предпринимателей, электронные торговые площадки; представители других структур, работающих в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.

На семинаре также будут раскрыты возможности по использованию дополнительных финансовых инструментов (в т.ч. увеличению оборотных средств) от АО «МСП Банк». По итогам семинара каждый участник получит актуальные знания и представление об эффективных рабочих инструментах для победы в закупочных процедурах госкорпораций, познакомится с теми, кто неоднократно участвовал и побеждал в закупках. Участие в семинаре бесплатное. Презентационные и методические материалы будут доступны для дальнейшего использования всем слушателям.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://sayt-tsentra-podderzhki-p.timepad.ru/event/1232729/#register.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Центр «Мой бизнес».

31 января -14.30

Познавательная программа «Тайны ледяного континента». Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих проведет для граждан пожилого возраста и инвалидов слайд-путешествие «Тайны ледяного континента», посвященное 200-летию открытия Антарктиды. Участники мероприятия познакомятся с историей открытия и освоения Антарктиды, совершат виртуальную прогулку по самым интересным местам континента, познакомятся с яркими обитателями флоры и фауны этого загадочного материка.

г.Мурманск, ул. Старостина,103. Дом-интернат для престарелых и инвалидов.

31 января - 15.00-17.00

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска по телефону 52-97-95 будет проводить «горячую линию» по вопросам соблюдения трудовых прав граждан.

На ваши звонки и вопросы ответит помощник прокурора округа Престинский Евгений Викторович.

1 февраля - 12.00

Министерство экономического развития Мурманской области информирует о проведении Мурманской региональной общественной организацией защиты прав потребителей «Резонанс» семинара по вопросам защиты прав потребителей товаров и услуг. Данный семинар положит начало серии мероприятий общественной организации, направленных на повышение правовой и финансовой грамотности жителей региона в обозначенной сфере. К участию приглашаются все заинтересованные в тематике семинара граждане.

г.Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, 2а. ДК «Первомайский.

1 февраля - 15.30

Состоится очередная встреча образовательного проекта «Дизайн-субботник» в «Коркинге-51» на базе Мурманского арктического государственного университета.

Преподаватель-дизайнер Татьяна Батова и дизайнер Саша Лисовик познакомят с трендами дизайна этого года и массой актуальных идей и приёмов, а также научат применять их на практике. Участникам предстоит выполнить задания, которые помогут закрепить знания о трендах: например, выбрать актуальный логотип из массы других. Дизайн-субботник создан Молодёжным центром социального и технологического предпринимательства МАГУ при поддержке Кластера северного дизайна и проекта «Креативный город – территория».

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. МАГУ, цокольный этаж.