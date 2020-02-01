г.Апатиты

1 февраля - 16.00

Состоится очередная лекция научно-познавательного лектория под эгидой главы города Апатиты. Тема лекции: «Там, где кончается земля...». Полуострова Рыбачий и Средний - одно из самых популярных мест, куда стремятся путешествующие по Мурманской области. Самая северная материковая точка Европейской части России, океаническое побережье, места ожесточенных боев времен Великой Отечественной войны - это то, что об этих местах знают многие. Но есть то, что открывается только лишь внимательному путешественнику. Что нужно знать о полуостровах Рыбачий и Средний настоящему кольскому жителю, что интересного можно увидеть, если отклониться от привычных популярных маршрутов и какие правила необходимо соблюдать, отправляясь туда, где кончается земля?

Обо всем этом расскажет сотрудник Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН, руководитель программы по сохранению лесов и биоразнообразия Кольского центра охраны дикой природы, член Русского ботанического общества Ольга Петрова.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. Егорова В.К., каб. 19.

г.Заполярный

15 февраля – 12.00-18.30

Шестой форум социальных технологий «Город - это мы!» состоится в Заполярном. Ключевая его тема – «Люди. Идеи. Места» – синергия неравнодушных людей, полезных идей и наполненных смыслом общественных пространств. В качестве хейдлайнеров – главных мотиваторов – выступят российские эксперты, которые вдохновят участников на плодотворную работу в своих городах: Вадим Мамонтов, основатель и генеральный директор «RussiaDiscovery» (Москва); Виктория Богинская, член Союза архитекторов России, руководитель архитектурного бюро «Эволюция» (Ярославль).

Работа форума будет выстроена по трём направлениям. «ЛЮДИ» - участники создадут портрет активиста: какими компетенциями и умениями он должен обладать, как находить и обучать таких специалистов, а также – как формировать слаженные проектные команды. Спикер-модератор – Илья Степанов, архитектор живых организаций, преподаватель МГУ, МГИМО, Русской Школы Управления. Эксперты: Дмитрий Ларченко, «Экотропа Забайкалья» (Чита); Наталья Паньшина, активист (Мончегорск); Лариса Стрючкова, «Школа краеведов» (Норильск); Юлия Фишер, проект «Лесная почемучка» в Лапландском заповеднике (Мончегорск). «ИДЕИ» - гости форума обсудят, как разрабатывать идеи и воплощать их в жизнь, какие решения подойдут именно их региону, как городские события могут объединять места и людей. Спикер-модератор – Дмитрий Нестеренко, бизнес-тренер, руководитель НКО «Развитие». Эксперты: Екатерина Галайда, благотворительный фонд «69 параллель» (Норильск); Елена Попова, Музей Печенгского района (Никель); Ульяна Ломакина, корпоративный волонтер (Чита); Наталья Янушко, руководитель КЦСОН (Мончегорск). «МЕСТА» - Этот трек посвящён важным для каждого горожанина местам: чего не хватает в городской среде, как можно перезагрузить те пространства, которые есть сейчас, кто мог бы это реализовать. Спикер-модератор – Виктория Богинская, член союза архитекторов России, руководитель архитектурного бюро «Эволюция». Эксперты: Егор Понаморенко, «Площадь Декабристов» (Чита); Елена Коваленко, Центральная библиотечная система (Норильск); Марина Киркина, проект «Перемена» (Норильск); Алена Цветкова, корпоративный волонтер, проект «Комсомольский сквер», (Мончегорск); Сергей Кущенко, центр активного отдыха «Плюшки-Ватрушки» (Заполярный).

Завершится форум показом и обсуждением документального фильма «Неравнодушные» о корпоративных волонтерах «Норникеля». Лента стала победителем Международного фестиваля «Cannes Corporate Media & TV Awards» и получила премию «Серебряный дельфин», а также была отмечена жюри на «Los Angeles Film Awards».

Для визуального оформления форума будут использованы работы фотографа Анфисы Шеметовой, в которых отражена любовь к северной природе и людям из Заполярного и Никеля. В течение всего мероприятия можно будет отправить открытку с приветом из сердца Заполярья.

Вход на форум свободный по предварительной регистрации https://forum-gorod-eto-my.timepad.ru/event/1240679/

г.Заполярный, ул. Стрельцова, 1а. ДК «Октябрь».

г.Гаджиево

3 февраля - 10.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

ЗАТО г.Североморск

1 марта

В Городском парке состоится ярмарка «Масленица». Заявки на участие в ярмарке принимаются от предпринимателей до 25 января на адрес электронной почты: econom@citysever.ru или в отделе экономического развития администрации.

ЗАТО г. Североморск, ул. Ломоносова, 4, кабинет 26. Телефон 4-95-26.

г.Мурманск

1 февраля - 9.00

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по искусству (МХК). В олимпиаде примут участие 27 школьников. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнется в 9.00.

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. Мурманский арктический государственный университет.

1 февраля - 12.00

Министерство экономического развития Мурманской области информирует о проведении Мурманской региональной общественной организацией защиты прав потребителей «Резонанс» семинара по вопросам защиты прав потребителей товаров и услуг. Данный семинар положит начало серии мероприятий общественной организации, направленных на повышение правовой и финансовой грамотности жителей региона в обозначенной сфере. К участию приглашаются все заинтересованные в тематике семинара граждане.

г.Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, 2а. ДК «Первомайский.

1 февраля – 14.00

Глава региона проведёт выездное совещание по созданию международного арктического кластера «Новый Мурманск», в котором примет участие делегация госкорпорации «Ростех» во главе с директором по особым поручениям Василием Бровко. Совещание пройдёт на борту атомного ледокола «Ленин». Предусмотрена протокольная съемка до 15 минут. Перед началом совещания участники посетят территорию Мурманского судоремонтного завода морского флота, на месте которого будет создан арктический кластер «Новый Мурманск».

г.Мурманск, Портовый проезд, 25. Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин».

1 февраля - 15.30

Состоится очередная встреча образовательного проекта «Дизайн-субботник» в «Коркинге-51» на базе Мурманского арктического государственного университета.

Преподаватель-дизайнер Татьяна Батова и дизайнер Саша Лисовик познакомят с трендами дизайна этого года и массой актуальных идей и приёмов, а также научат применять их на практике. Участникам предстоит выполнить задания, которые помогут закрепить знания о трендах: например, выбрать актуальный логотип из массы других. Дизайн-субботник создан Молодёжным центром социального и технологического предпринимательства МАГУ при поддержке Кластера северного дизайна и проекта «Креативный город – территория».

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. МАГУ, цокольный этаж.

3 февраля - 9.00

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по математике и региональная математическая олимпиада им. Леонарда Эйлера. I тур. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнется в 9.00. Олимпиада продолжится 4 февраля.

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. Мурманский арктический государственный университет.

6 февраля – 15.00

Состоится встреча губернатора Мурманской области с предпринимательским сообществом региона. На встрече планируется обсудить наиболее проблемные вопросы, препятствующие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Мурманской области. Для участия во встрече необходима регистрация.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», II этаж.