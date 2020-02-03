г.Заполярный

15 февраля – 12.00-18.30

Шестой форум социальных технологий «Город - это мы!» состоится в Заполярном. Ключевая его тема – «Люди. Идеи. Места» – синергия неравнодушных людей, полезных идей и наполненных смыслом общественных пространств. В качестве хейдлайнеров – главных мотиваторов – выступят российские эксперты, которые вдохновят участников на плодотворную работу в своих городах: Вадим Мамонтов, основатель и генеральный директор «RussiaDiscovery» (Москва); Виктория Богинская, член Союза архитекторов России, руководитель архитектурного бюро «Эволюция» (Ярославль).

Работа форума будет выстроена по трём направлениям. «ЛЮДИ» - участники создадут портрет активиста: какими компетенциями и умениями он должен обладать, как находить и обучать таких специалистов, а также – как формировать слаженные проектные команды. Спикер-модератор – Илья Степанов, архитектор живых организаций, преподаватель МГУ, МГИМО, Русской Школы Управления. Эксперты: Дмитрий Ларченко, «Экотропа Забайкалья» (Чита); Наталья Паньшина, активист (Мончегорск); Лариса Стрючкова, «Школа краеведов» (Норильск); Юлия Фишер, проект «Лесная почемучка» в Лапландском заповеднике (Мончегорск). «ИДЕИ» - гости форума обсудят, как разрабатывать идеи и воплощать их в жизнь, какие решения подойдут именно их региону, как городские события могут объединять места и людей. Спикер-модератор – Дмитрий Нестеренко, бизнес-тренер, руководитель НКО «Развитие». Эксперты: Екатерина Галайда, благотворительный фонд «69 параллель» (Норильск); Елена Попова, Музей Печенгского района (Никель); Ульяна Ломакина, корпоративный волонтер (Чита); Наталья Янушко, руководитель КЦСОН (Мончегорск). «МЕСТА» - Этот трек посвящён важным для каждого горожанина местам: чего не хватает в городской среде, как можно перезагрузить те пространства, которые есть сейчас, кто мог бы это реализовать. Спикер-модератор – Виктория Богинская, член союза архитекторов России, руководитель архитектурного бюро «Эволюция». Эксперты: Егор Понаморенко, «Площадь Декабристов» (Чита); Елена Коваленко, Центральная библиотечная система (Норильск); Марина Киркина, проект «Перемена» (Норильск); Алена Цветкова, корпоративный волонтер, проект «Комсомольский сквер», (Мончегорск); Сергей Кущенко, центр активного отдыха «Плюшки-Ватрушки» (Заполярный).

Завершится форум показом и обсуждением документального фильма «Неравнодушные» о корпоративных волонтерах «Норникеля». Лента стала победителем Международного фестиваля «Cannes Corporate Media & TV Awards» и получила премию «Серебряный дельфин», а также была отмечена жюри на «Los Angeles Film Awards».

Для визуального оформления форума будут использованы работы фотографа Анфисы Шеметовой, в которых отражена любовь к северной природе и людям из Заполярного и Никеля. В течение всего мероприятия можно будет отправить открытку с приветом из сердца Заполярья.

Вход на форум свободный по предварительной регистрации https://forum-gorod-eto-my.timepad.ru/event/1240679/

г.Заполярный, ул. Стрельцова, 1а. ДК «Октябрь».

г.Гаджиево

3 февраля - 10.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

ЗАТО г.Североморск

1 марта

В Городском парке состоится ярмарка «Масленица». Заявки на участие в ярмарке принимаются от предпринимателей до 25 января на адрес электронной почты: econom@citysever.ru или в отделе экономического развития администрации.

ЗАТО г. Североморск, ул. Ломоносова, 4, кабинет 26. Телефон 4-95-26.

г.Мурманск

3 февраля - 9.00

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по математике и региональная математическая олимпиада им. Леонарда Эйлера. I тур. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнется в 9.00. Олимпиада продолжится 4 февраля.

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. Мурманский арктический государственный университет.

6 февраля – 15.00

Состоится встреча губернатора Мурманской области с предпринимательским сообществом региона. На встрече планируется обсудить наиболее проблемные вопросы, препятствующие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Мурманской области. Для участия во встрече необходима регистрация.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», II этаж.