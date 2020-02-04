с.Ловозеро

4 февраля - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Мончегорск

4 февраля – 13.00

Пройдёт тифлотурне в Мончегорске «Краеведческая книга в специальных форматах для незрячих и слабовидящих», организованное специалистами Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих Участников мероприятия ждёт знакомство с электронной коллекцией «говорящих» книг по истории, культуре и литературе Кольского Севера, созданной специальной библиотекой и встреча с участниками проекта «Поэтические голоса Заполярья» прозаиком и поэтом, членом союза писателей России - Дмитрием Коржовым и актером Мурманского областного драматического театра - Сергеем Гронским.

г.Мончегорск, ул. Металлургов, 60. Мончегорская первичная организация Всероссийского общества слепых.

г.Заполярный

15 февраля – 12.00-18.30

Шестой форум социальных технологий «Город - это мы!» состоится в Заполярном. Ключевая его тема – «Люди. Идеи. Места» – синергия неравнодушных людей, полезных идей и наполненных смыслом общественных пространств. В качестве хейдлайнеров – главных мотиваторов – выступят российские эксперты, которые вдохновят участников на плодотворную работу в своих городах: Вадим Мамонтов, основатель и генеральный директор «RussiaDiscovery» (Москва); Виктория Богинская, член Союза архитекторов России, руководитель архитектурного бюро «Эволюция» (Ярославль).

Работа форума будет выстроена по трём направлениям. «ЛЮДИ» - участники создадут портрет активиста: какими компетенциями и умениями он должен обладать, как находить и обучать таких специалистов, а также – как формировать слаженные проектные команды. Спикер-модератор – Илья Степанов, архитектор живых организаций, преподаватель МГУ, МГИМО, Русской Школы Управления. Эксперты: Дмитрий Ларченко, «Экотропа Забайкалья» (Чита); Наталья Паньшина, активист (Мончегорск); Лариса Стрючкова, «Школа краеведов» (Норильск); Юлия Фишер, проект «Лесная почемучка» в Лапландском заповеднике (Мончегорск). «ИДЕИ» - гости форума обсудят, как разрабатывать идеи и воплощать их в жизнь, какие решения подойдут именно их региону, как городские события могут объединять места и людей. Спикер-модератор – Дмитрий Нестеренко, бизнес-тренер, руководитель НКО «Развитие». Эксперты: Екатерина Галайда, благотворительный фонд «69 параллель» (Норильск); Елена Попова, Музей Печенгского района (Никель); Ульяна Ломакина, корпоративный волонтер (Чита); Наталья Янушко, руководитель КЦСОН (Мончегорск). «МЕСТА» - Этот трек посвящён важным для каждого горожанина местам: чего не хватает в городской среде, как можно перезагрузить те пространства, которые есть сейчас, кто мог бы это реализовать. Спикер-модератор – Виктория Богинская, член союза архитекторов России, руководитель архитектурного бюро «Эволюция». Эксперты: Егор Понаморенко, «Площадь Декабристов» (Чита); Елена Коваленко, Центральная библиотечная система (Норильск); Марина Киркина, проект «Перемена» (Норильск); Алена Цветкова, корпоративный волонтер, проект «Комсомольский сквер», (Мончегорск); Сергей Кущенко, центр активного отдыха «Плюшки-Ватрушки» (Заполярный).

Завершится форум показом и обсуждением документального фильма «Неравнодушные» о корпоративных волонтерах «Норникеля». Лента стала победителем Международного фестиваля «Cannes Corporate Media & TV Awards» и получила премию «Серебряный дельфин», а также была отмечена жюри на «Los Angeles Film Awards».

Для визуального оформления форума будут использованы работы фотографа Анфисы Шеметовой, в которых отражена любовь к северной природе и людям из Заполярного и Никеля. В течение всего мероприятия можно будет отправить открытку с приветом из сердца Заполярья.

Вход на форум свободный по предварительной регистрации https://forum-gorod-eto-my.timepad.ru/event/1240679/

г.Заполярный, ул. Стрельцова, 1а. ДК «Октябрь».

ЗАТО г.Североморск

1 марта

В Городском парке состоится ярмарка «Масленица». Заявки на участие в ярмарке принимаются от предпринимателей до 25 января на адрес электронной почты: econom@citysever.ru или в отделе экономического развития администрации.

ЗАТО г. Североморск, ул. Ломоносова, 4, кабинет 26. Телефон 4-95-26.

г.Мурманск

4 февраля - 8.30-11.00

Мурманская региональная общественная организация доноров «Капля жизни» совместно с Мурманской областной станцией переливания крови проведут акцию «Помогать во имя жизни!», приуроченная к Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями. Необходимость хотя бы в разовом переливании крови у ракового больного возникает с большой долей вероятности: по данным Всемирной организации здравоохранения, анемия тяжёлой степени наблюдается у 30% пациентов на ранних стадиях онкозаболеваний и у 60% пациентов после химиотерапии.

Цель этого дня — привлечь внимание общественности к этой глобальной проблеме, к донорскому движению, к его социальной̆ значимости и важности. Напомнить, что замены донорской крови нет! В этот день также будет дан старт Акции «Молодой кадровый донор!».

г.Мурманск, ул. Павлова 6/5. Мурманская областная станция переливания крови.

4 февраля - 9.00

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по математике, второй тур региональной математической олимпиады им. Леонарда Эйлера.

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. Мурманский арктический государственный университет.

4 февраля - 9.00-18.00 (перерыв - с 13.00 до 14.00)

В рамках проведения в органах прокуратуры Всероссийского дня приёма предпринимателей, который проводится каждый первый вторник месяца, в прокуратуре Мурманской области, проводится прием предпринимателей уполномоченными лицами прокуратуры.

День приёма предпринимателей проводится также в городских, окружных, районных и специализированных прокуратурах каждый первый вторник месяца. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

г.Мурманск, ул. Коммуны, 18а. Прокуратура Мурманской области.

4 февраля - 11.00

Первый заместитель министра труда и социального развития Светлана Виденеева проведёт рабочее совещание по вопросам предоставления малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам адресной государственной социальной помощи на основании социального контракта.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 46а, IV этаж, актовый зал.

4 февраля - 12.00

В рамках реализации партийного проекта «Народный контроль» состоится общественный рейд в магазин торговой сети в г. Мурманске. Рейд проводится в связи с обращениями и жалобами граждан на работу торговой точки. В ходе мониторинга общественные контролеры особое внимание уделят наличию на прилавках торговой сети и торговой наценке на продукты питания, поставляемые местными производителями, проверят оформление «уголка потребителя», соблюдение ассортиментного перечня и принципа товарного соседства, наличие правильно оформленных ценников, предоставление надлежащей информации на реализуемые товары, качество товаров, соблюдение условий их хранения.

В мероприятии примут участие: руководитель региональной мониторинговой группы «Честная цена», депутат Мурманской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Юрий Шадрин; представители общественных организаций;

актив партийного проекта «Народный контроль».

г.Мурманск, просп. Ленина, 71.

4 февраля – 12.30

В региональном исполкоме ОНФ состоится встреча члена Совета Федерации Татьяны Кусайко и руководителя регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максима Сахневича по работе с обращениями, поступившими на прямую линию с Владимиром Путиным.

г.Мурманск, проезд Флотский, 3. Мурманский областной исполком ОНФ.

4 февраля – 13.00

Северян приглашают на Научную неделю в научной библиотеке. Мероприятия приурочены ко Дню российской науки, который ежегодно отмечают 8 февраля. Посетителей ждет серия познавательных мероприятий, презентаций, игр, дискуссий, брейнштормов, а также первая встреча нового проекта – научно-антропологического клуба.

Состоится презентация проекта «Arctic Electric Road». Эксперт Центра поддержки экологических проектов Беллона Юрий Сергеев расскажет об электромобилях и проекте по строительству зарядной инфраструктуры от Мурманска до Киркенеса.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, подиум-холл, 4-й этаж.

5 февраля - 13.00

Северян приглашают на Научную неделю в научной библиотеке. Мероприятия приурочены ко Дню российской науки, который ежегодно отмечают 8 февраля. Посетителей ждёт серия познавательных мероприятий, презентаций, игр, дискуссий, брейнштормов, а также первая встреча нового проекта – научно-антропологического клуба.

Состоится интеллектуально-познавательная игра «Великие изобретатели и их изобретения». Участники состязания должны будут назвать ученого по описанию его изобретений и портрету, а также определить предмет по изображению изобретения.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, конференц-зал, 3-й этаж.

6 февраля – 14.00

Северян приглашают на Научную неделю в научной библиотеке. Мероприятия приурочены ко Дню российской науки, который ежегодно отмечают 8 февраля. Посетителей ждёт серия познавательных мероприятий, презентаций, игр, дискуссий, брейнштормов, а также первая встреча нового проекта – научно-антропологического клуба.

Представитель Информационного центра по атомной энергии проведет командную игру «Сделай ставку». Игра содержит вопросы из области физики, химии, биологии, астрономии. Участникам предстоит не только дать ответ на вопрос, но и правильно оценить свои шансы на победу – сделать верную ставку.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, подиум-холл, 4-й этаж.

6 февраля – 17.00

Северян приглашают на Научную неделю в научной библиотеке. Мероприятия приурочены ко Дню российской науки, который ежегодно отмечают 8 февраля. Посетителей ждёт серия познавательных мероприятий, презентаций, игр, дискуссий, брейнштормов, а также первая встреча нового проекта – научно-антропологического клуба.

Состоится первое заседание научно-антропологического клуба «Живущие на Севере». Это новый коммуникативный проект научно-гуманитарного сообщества и жителей Мурманска. Ведущий – доктор исторических наук, профессор Павел Федоров. Тема первой встречи «Пространство и время Кольского Севера в изобразительном искусстве». С сообщением выступит кандидат культурологии Анастасия Федотова.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, отдел краеведения, 4-й этаж.

8 февраля - 10.00

Северян приглашают на Научную неделю в научной библиотеке. Мероприятия приурочены ко Дню российской науки, который ежегодно отмечают 8 февраля. Посетителей ждёт серия познавательных мероприятий, презентаций, игр, дискуссий, брейнштормов, а также первая встреча нового проекта – научно-антропологического клуба.

Состоится интерактивная игра с использованием онлайн сервиса, который представит вопросы в видео формате. Игра будет состоять из нескольких разделов – сфер науки.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж, брейншторм «Научная сфера».

8 февраля – 12.30

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится экскурсия по выставке «Русская историческая школа XVIII-XIX вв.: от Ломоносова до Соловьева». На выставке представлены уникальные издания XVIII - начала XX веков из фонда редких книг библиотеки.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, отдел краеведения, 4-й этаж.

8 февраля – 12.45

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится открытый диалог «Великие русские историки о Кольском Севере». Его проведёт доктор исторических наук Павел Федоров.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, отдел краеведения, 4-й этаж.

8 февраля – 13.30

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится «ФукоТайм» – демонстрация работы самого большого за Полярным кругом маятника Фуко. В программе: рассказ об изобретателе маятника профессоре Жане Бернаре Леоне Фуко и его теории, запуск физического прибора.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, холл, 0 этаж.

8 февраля – 14.00

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится психологическая лабораторная «От мечты к успешной реализации цели». Ведущими станут Ирина Алексеевна Синкевич, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой психологии МАГУ и Тамара Васильевна Тучкова, кандидат философских наук, доцент кафедры психологии МАГУ.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, отдел краеведения, 4-й этаж.

8 февраля – 15.00

В рамках мероприятий Дня российской науки посетители библиотеки встретятся с представителями Атомфлота и познакомятся с фотоальбомом Юрия Левина и Льва Федосеева «Атомфлот».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.

8 февраля – 15.00

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится презентация интерактивной выставки Морской арктической геологоразведочной экспедиции. Компания специализируется на изучении шельфовых морей и прибрежных зон Арктики и Мирового океана. На выставке будет представлено геолого-геофизическое оборудование для поиска полезных ископаемых и научных исследований.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, зал отраслевой литературы и периодических изданий, 2-й этаж.

9 февраля – 15.00

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится идеоконференция «Романтизм в истории русской философии и литературы». Магистр-теолог богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Арсений Буслаев (Москва) выступит с докладами, апробированными на ведущих научных конференциях России, которые позволят по-новому взглянуть на влияние романтических идей на историю русской философской и литературной мысли.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, отдел краеведения, 4-й этаж.

9 февраля – 15.00

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится «ФукоТайм» – демонстрация работы самого большого за Полярным кругом маятника Фуко. В программе: рассказ об изобретателе маятника профессоре Жане Бернаре Леоне Фуко и его теории, запуск физического прибора.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, холл, 0 этаж.