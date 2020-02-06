г.Кандалакша

6 февраля - 17.00

Познавательная беседа «Сталинградская битва» в кандалакшском подростково-молодёжном клубе «Северянка». Беседа посвящена Дню разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.

г.Кандалакша, ул. Чкалова, 37. Подростково-молодёжный клуб «Северянка».

г.Гаджиево

6 февраля - 10.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

г.Заполярный

15 февраля – 12.00-18.30

Шестой форум социальных технологий «Город - это мы!» состоится в Заполярном. Ключевая его тема – «Люди. Идеи. Места» – синергия неравнодушных людей, полезных идей и наполненных смыслом общественных пространств. В качестве хейдлайнеров – главных мотиваторов – выступят российские эксперты, которые вдохновят участников на плодотворную работу в своих городах: Вадим Мамонтов, основатель и генеральный директор «RussiaDiscovery» (Москва); Виктория Богинская, член Союза архитекторов России, руководитель архитектурного бюро «Эволюция» (Ярославль).

Работа форума будет выстроена по трём направлениям. «ЛЮДИ» - участники создадут портрет активиста: какими компетенциями и умениями он должен обладать, как находить и обучать таких специалистов, а также – как формировать слаженные проектные команды. Спикер-модератор – Илья Степанов, архитектор живых организаций, преподаватель МГУ, МГИМО, Русской Школы Управления. Эксперты: Дмитрий Ларченко, «Экотропа Забайкалья» (Чита); Наталья Паньшина, активист (Мончегорск); Лариса Стрючкова, «Школа краеведов» (Норильск); Юлия Фишер, проект «Лесная почемучка» в Лапландском заповеднике (Мончегорск). «ИДЕИ» - гости форума обсудят, как разрабатывать идеи и воплощать их в жизнь, какие решения подойдут именно их региону, как городские события могут объединять места и людей. Спикер-модератор – Дмитрий Нестеренко, бизнес-тренер, руководитель НКО «Развитие». Эксперты: Екатерина Галайда, благотворительный фонд «69 параллель» (Норильск); Елена Попова, Музей Печенгского района (Никель); Ульяна Ломакина, корпоративный волонтер (Чита); Наталья Янушко, руководитель КЦСОН (Мончегорск). «МЕСТА» - Этот трек посвящён важным для каждого горожанина местам: чего не хватает в городской среде, как можно перезагрузить те пространства, которые есть сейчас, кто мог бы это реализовать. Спикер-модератор – Виктория Богинская, член союза архитекторов России, руководитель архитектурного бюро «Эволюция». Эксперты: Егор Понаморенко, «Площадь Декабристов» (Чита); Елена Коваленко, Центральная библиотечная система (Норильск); Марина Киркина, проект «Перемена» (Норильск); Алена Цветкова, корпоративный волонтер, проект «Комсомольский сквер», (Мончегорск); Сергей Кущенко, центр активного отдыха «Плюшки-Ватрушки» (Заполярный).

Завершится форум показом и обсуждением документального фильма «Неравнодушные» о корпоративных волонтерах «Норникеля». Лента стала победителем Международного фестиваля «Cannes Corporate Media & TV Awards» и получила премию «Серебряный дельфин», а также была отмечена жюри на «Los Angeles Film Awards».

Для визуального оформления форума будут использованы работы фотографа Анфисы Шеметовой, в которых отражена любовь к северной природе и людям из Заполярного и Никеля. В течение всего мероприятия можно будет отправить открытку с приветом из сердца Заполярья.

Вход на форум свободный по предварительной регистрации https://forum-gorod-eto-my.timepad.ru/event/1240679/

г.Заполярный, ул. Стрельцова, 1а. ДК «Октябрь».

ЗАТО г.Североморск

1 марта

В Городском парке состоится ярмарка «Масленица». Заявки на участие в ярмарке принимаются от предпринимателей до 25 января на адрес электронной почты: econom@citysever.ru или в отделе экономического развития администрации.

ЗАТО г. Североморск, ул. Ломоносова, 4, кабинет 26. Телефон 4-95-26.

г.Мурманск

6 февраля - 9.00

Второй тур регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнется в 9.00

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. Мурманский арктический государственный университет.

6 февраля – 10.00

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора проведёт рабочую встречу по вопросу оздоровления северян, работающих в муниципальных бюджетных учреждениях.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Администрация города Мурманска.

6 февраля – 11.00

Состоится брифинг на тему: «Профилактика краж и мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий». В мероприятии принимут участие врио начальника отдела следственного управления УМВД России по г. Мурманску майор юстиции Еременко Татьяна Николаевна; заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений против собственности УУР УМВД России по Мурманской области – начальник отделения по раскрытию мошенничеств подполковник полиции Сидоров Станислав Викторович; представитель отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации – Панковец Иван Анатольевич.

г.Мурманск, просп.Ленина, 64. УМВД России по Мурманской области, 1 этаж, каб. 103.

6 февраля – 14.00

Северян приглашают на Научную неделю в научной библиотеке. Мероприятия приурочены ко Дню российской науки, который ежегодно отмечают 8 февраля. Посетителей ждёт серия познавательных мероприятий, презентаций, игр, дискуссий, брейнштормов, а также первая встреча нового проекта – научно-антропологического клуба.

Представитель Информационного центра по атомной энергии проведет командную игру «Сделай ставку». Игра содержит вопросы из области физики, химии, биологии, астрономии. Участникам предстоит не только дать ответ на вопрос, но и правильно оценить свои шансы на победу – сделать верную ставку.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, подиум-холл, 4-й этаж.

6 февраля - 14.00

Командная игра «Сделай ставку» в рамках Научной недели. Игру проведет представитель Информационного центра по атомной энергии Мурманска. Участникам предстоит ответить на вопросы по физике, химии, биологии, астрономии.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, IV этаж.

6 февраля – 17.00

Северян приглашают на Научную неделю в научной библиотеке. Мероприятия приурочены ко Дню российской науки, который ежегодно отмечают 8 февраля. Посетителей ждёт серия познавательных мероприятий, презентаций, игр, дискуссий, брейнштормов, а также первая встреча нового проекта – научно-антропологического клуба.

Состоится первое заседание научно-антропологического клуба «Живущие на Севере». Это новый коммуникативный проект научно-гуманитарного сообщества и жителей Мурманска. Ведущий – доктор исторических наук, профессор Павел Федоров. Тема первой встречи «Пространство и время Кольского Севера в изобразительном искусстве». С сообщением выступит кандидат культурологии Анастасия Федотова.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, отдел краеведения, 4-й этаж.

7 февраля - 9.00-13.00

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законов судебными приставами.

На вопросы по телефону 52-55-49 ответит помощник прокурора округа Тарнягин Михаил Сергеевич.

7 февраля - 15.00

Заседание тематического штаба «Льготное лекарственное обеспечение». В мероприятии примут участие представители Росздравнадзора, Мурманского территориального фонда обязательного медицинского страхования, министерства здравоохранения и Общественной палаты Мурманской области.

В связи с многочисленными обращениями жителей Мурманской области на прямую линию с президентом по вопросу непредоставления льготных лекарственных средств на штабе будут подняты вопросы, в том числе:

- соответствия перечня наименований лекарственных препаратов, указанных в Приложении № 6 Закона Мурманской области № 2329-01-ЗМО от 24.12.2018 г. «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями на 27 июня 2019 г.), перечню наименований лекарственных средств, указанных в Приложении №2 распоряжения правительства РФ от 10 декабря 2018 г. № 2738-р;

- проведения аукционов на поставку лекарственных средств на 2020 г., входящих в перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой, согласно Приложении № 6 Закона Мурманской области № 2329-01-ЗМО от 24.12.2018 г.;

- обеспечения населения аптечными сетями лекарственными средствами, входящих в перечень лекарственных препаратов, указанных в Приложении № 6 Закона Мурманской области № 2329-01-ЗМО от 24.12.2018 г. в 2020 г.;

- соответствия количества лекарственных препаратов, указанных в Приложении №6 Закона Мурманской области № 2329-01-ЗМО от 24.12.2018 г., находящихся в данный момент в пунктах выдачи (аптеках), необходимому количеству, рассчитанному на основании подсчета льготополучателей в 2020 г.;

- фиксации случаев отказов в выписке рецептов населению на получение льготных лекарственных средств, указанных в Приложении №6 Закона Мурманской области № 2329-01-ЗМО от 24.12.2018 г., учреждениями здравоохранения Мурманской области в 2020 г.;

- фиксации случаев отказов в выдаче населению льготных лекарственных средств, указанных в Приложении № 6 Закона Мурманской области № 2329-01-ЗМО от 24.12.2018 г., пунктами аптечной сети в 2020 г.

г.Мурманск, проезд Флотский, 3.

8 февраля - 10.00

Северян приглашают на Научную неделю в научной библиотеке. Мероприятия приурочены ко Дню российской науки, который ежегодно отмечают 8 февраля. Посетителей ждёт серия познавательных мероприятий, презентаций, игр, дискуссий, брейнштормов, а также первая встреча нового проекта – научно-антропологического клуба.

Состоится интерактивная игра с использованием онлайн сервиса, который представит вопросы в видео формате. Игра будет состоять из нескольких разделов – сфер науки.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж, брейншторм «Научная сфера».

8 февраля – 12.30

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится экскурсия по выставке «Русская историческая школа XVIII-XIX вв.: от Ломоносова до Соловьева». На выставке представлены уникальные издания XVIII - начала XX веков из фонда редких книг библиотеки.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, отдел краеведения, 4-й этаж.

8 февраля – 12.45

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится открытый диалог «Великие русские историки о Кольском Севере». Его проведёт доктор исторических наук Павел Федоров.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, отдел краеведения, 4-й этаж.

8 февраля – 13.30

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится «ФукоТайм» – демонстрация работы самого большого за Полярным кругом маятника Фуко. В программе: рассказ об изобретателе маятника профессоре Жане Бернаре Леоне Фуко и его теории, запуск физического прибора.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, холл, 0 этаж.

8 февраля – 14.00

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится психологическая лабораторная «От мечты к успешной реализации цели». Ведущими станут Ирина Алексеевна Синкевич, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой психологии МАГУ и Тамара Васильевна Тучкова, кандидат философских наук, доцент кафедры психологии МАГУ.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, отдел краеведения, 4-й этаж.

8 февраля – 15.00

В рамках мероприятий Дня российской науки посетители библиотеки встретятся с представителями Атомфлота и познакомятся с фотоальбомом Юрия Левина и Льва Федосеева «Атомфлот».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.

8 февраля – 15.00

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится презентация интерактивной выставки Морской арктической геологоразведочной экспедиции. Компания специализируется на изучении шельфовых морей и прибрежных зон Арктики и Мирового океана. На выставке будет представлено геолого-геофизическое оборудование для поиска полезных ископаемых и научных исследований.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, зал отраслевой литературы и периодических изданий, 2-й этаж.

9 февраля – 15.00

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится идеоконференция «Романтизм в истории русской философии и литературы». Магистр-теолог богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Арсений Буслаев (Москва) выступит с докладами, апробированными на ведущих научных конференциях России, которые позволят по-новому взглянуть на влияние романтических идей на историю русской философской и литературной мысли.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, отдел краеведения, 4-й этаж.

9 февраля – 15.00

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится «ФукоТайм» – демонстрация работы самого большого за Полярным кругом маятника Фуко. В программе: рассказ об изобретателе маятника профессоре Жане Бернаре Леоне Фуко и его теории, запуск физического прибора.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, холл, 0 этаж.