г.Апатиты

7 февраля – 11.00

Мероприятия, посвященные Дню российской науки, в рамках празднования 90-летия Кольского научного центра Российской академии наук (ФИЦ КНЦ РАН). VII конференция научных обществ Мурманской области.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Дворец культуры им. Егорова В.К., интерактивный зал.

7 февраля – 11.30

Встреча председателя ФИЦ КНЦ РАН Сергея Кривовичева и генерального консула Королевства Норвегия в городе Мурманске господина Эрика Сведала.

г.Апатиты, ул. Ферсмана, 14. Кольский научный центр, II этаж, малый зал, каб. 207.

7 февраля – 16.00

Торжественное открытие выставки «100 саамских портретов». Организатор выставки – Генеральное консульство Королевства Норвегия в г. Мурманске.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. Музей-библиотека.

7 февраля – 17.00

Торжественное заседание, посвященное Дню российской науки. Губернатор Мурманской области примет участие в торжественном заседании, посвященном Дню российской науки.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Дворец культуры им. Егорова В.К., большой зал.

7 февраля – 18.00

После завершения торжественных мероприятий глава региона встретится с представителями молодежных объединений города.

г.Апатиты, ул. Ленина, 11. Гимназия № 1, конференц-зал.

г.Оленегорск-2

7 февраля

Передвижная детская библиотека приедет в гости к школьникам из небольшого военного городка Оленегорск-2. Сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой проведут для ребят мероприятия, посвященные 76-летию полного снятия блокады Ленинграда.

Ребятам расскажут об истории и событиях блокадного периода, о тяжелых буднях горожан, их невероятном мужестве и стойкости. Вместе с учащимися библиотекари почтут память погибших ленинградцев.

г.Оленегорск-2, СОШ № 151.

г.Заполярный

15 февраля – 12.00-18.30

Шестой форум социальных технологий «Город - это мы!» состоится в Заполярном. Ключевая его тема – «Люди. Идеи. Места» – синергия неравнодушных людей, полезных идей и наполненных смыслом общественных пространств. В качестве хейдлайнеров – главных мотиваторов – выступят российские эксперты, которые вдохновят участников на плодотворную работу в своих городах: Вадим Мамонтов, основатель и генеральный директор «RussiaDiscovery» (Москва); Виктория Богинская, член Союза архитекторов России, руководитель архитектурного бюро «Эволюция» (Ярославль).

Работа форума будет выстроена по трём направлениям. «ЛЮДИ» - участники создадут портрет активиста: какими компетенциями и умениями он должен обладать, как находить и обучать таких специалистов, а также – как формировать слаженные проектные команды. Спикер-модератор – Илья Степанов, архитектор живых организаций, преподаватель МГУ, МГИМО, Русской Школы Управления. Эксперты: Дмитрий Ларченко, «Экотропа Забайкалья» (Чита); Наталья Паньшина, активист (Мончегорск); Лариса Стрючкова, «Школа краеведов» (Норильск); Юлия Фишер, проект «Лесная почемучка» в Лапландском заповеднике (Мончегорск). «ИДЕИ» - гости форума обсудят, как разрабатывать идеи и воплощать их в жизнь, какие решения подойдут именно их региону, как городские события могут объединять места и людей. Спикер-модератор – Дмитрий Нестеренко, бизнес-тренер, руководитель НКО «Развитие». Эксперты: Екатерина Галайда, благотворительный фонд «69 параллель» (Норильск); Елена Попова, Музей Печенгского района (Никель); Ульяна Ломакина, корпоративный волонтер (Чита); Наталья Янушко, руководитель КЦСОН (Мончегорск). «МЕСТА» - Этот трек посвящён важным для каждого горожанина местам: чего не хватает в городской среде, как можно перезагрузить те пространства, которые есть сейчас, кто мог бы это реализовать. Спикер-модератор – Виктория Богинская, член союза архитекторов России, руководитель архитектурного бюро «Эволюция». Эксперты: Егор Понаморенко, «Площадь Декабристов» (Чита); Елена Коваленко, Центральная библиотечная система (Норильск); Марина Киркина, проект «Перемена» (Норильск); Алена Цветкова, корпоративный волонтер, проект «Комсомольский сквер», (Мончегорск); Сергей Кущенко, центр активного отдыха «Плюшки-Ватрушки» (Заполярный).

Завершится форум показом и обсуждением документального фильма «Неравнодушные» о корпоративных волонтерах «Норникеля». Лента стала победителем Международного фестиваля «Cannes Corporate Media & TV Awards» и получила премию «Серебряный дельфин», а также была отмечена жюри на «Los Angeles Film Awards».

Для визуального оформления форума будут использованы работы фотографа Анфисы Шеметовой, в которых отражена любовь к северной природе и людям из Заполярного и Никеля. В течение всего мероприятия можно будет отправить открытку с приветом из сердца Заполярья.

Вход на форум свободный по предварительной регистрации https://forum-gorod-eto-my.timepad.ru/event/1240679/

г.Заполярный, ул. Стрельцова, 1а. ДК «Октябрь».

ЗАТО г.Североморск

1 марта

В Городском парке состоится ярмарка «Масленица». Заявки на участие в ярмарке принимаются от предпринимателей до 25 января на адрес электронной почты: econom@citysever.ru или в отделе экономического развития администрации.

ЗАТО г. Североморск, ул. Ломоносова, 4, кабинет 26. Телефон 4-95-26.

г.Мурманск

7 февраля - 9.00-13.00

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законов судебными приставами.

На вопросы по телефону 52-55-49 ответит помощник прокурора округа Тарнягин Михаил Сергеевич.

7 февраля - 12.00

Губернатор Мурманской области проведёт заседание областной комиссии по безопасности дорожного движения. Среди вопросов повестки – реализация в 2019 году мероприятий регионального и федерального проектов «Дорожная сеть», их влияние на аварийность и профилактику детского дорожного травматизма. Также состоится обсуждение планируемых в 2020 году мероприятий в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

В работе комиссии в режиме видеоконференцсвязи примут участие представители муниципальных образований Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

7 февраля - 15.00

Заседание тематического штаба «Льготное лекарственное обеспечение». В мероприятии примут участие представители Росздравнадзора, Мурманского территориального фонда обязательного медицинского страхования, министерства здравоохранения и Общественной палаты Мурманской области.

В связи с многочисленными обращениями жителей Мурманской области на прямую линию с президентом по вопросу непредоставления льготных лекарственных средств на штабе будут подняты вопросы, в том числе:

- соответствия перечня наименований лекарственных препаратов, указанных в Приложении № 6 Закона Мурманской области № 2329-01-ЗМО от 24.12.2018 г. «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями на 27 июня 2019 г .), перечню наименований лекарственных средств, указанных в Приложении №2 распоряжения правительства РФ от 10 декабря 2018 г . № 2738-р;

- проведения аукционов на поставку лекарственных средств на 2020 г ., входящих в перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой, согласно Приложении № 6 Закона Мурманской области № 2329-01-ЗМО от 24.12.2018 г.;

- обеспечения населения аптечными сетями лекарственными средствами, входящих в перечень лекарственных препаратов, указанных в Приложении № 6 Закона Мурманской области № 2329-01-ЗМО от 24.12.2018 г. в 2020 г .;

- соответствия количества лекарственных препаратов, указанных в Приложении №6 Закона Мурманской области № 2329-01-ЗМО от 24.12.2018 г., находящихся в данный момент в пунктах выдачи (аптеках), необходимому количеству, рассчитанному на основании подсчета льготополучателей в 2020 г .;

- фиксации случаев отказов в выписке рецептов населению на получение льготных лекарственных средств, указанных в Приложении №6 Закона Мурманской области № 2329-01-ЗМО от 24.12.2018 г., учреждениями здравоохранения Мурманской области в 2020 г .;

- фиксации случаев отказов в выдаче населению льготных лекарственных средств, указанных в Приложении № 6 Закона Мурманской области № 2329-01-ЗМО от 24.12.2018 г., пунктами аптечной сети в 2020 г .

г.Мурманск, проезд Флотский, 3.

8 февраля - 10.00

Северян приглашают на Научную неделю в научной библиотеке. Мероприятия приурочены ко Дню российской науки, который ежегодно отмечают 8 февраля. Посетителей ждёт серия познавательных мероприятий, презентаций, игр, дискуссий, брейнштормов, а также первая встреча нового проекта – научно-антропологического клуба.

Состоится интерактивная игра с использованием онлайн сервиса, который представит вопросы в видео формате. Игра будет состоять из нескольких разделов – сфер науки.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж, брейншторм «Научная сфера».

8 февраля – 12.30

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится экскурсия по выставке «Русская историческая школа XVIII-XIX вв.: от Ломоносова до Соловьева». На выставке представлены уникальные издания XVIII - начала XX веков из фонда редких книг библиотеки.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, отдел краеведения, 4-й этаж.

8 февраля – 12.45

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится открытый диалог «Великие русские историки о Кольском Севере». Его проведёт доктор исторических наук Павел Федоров.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, отдел краеведения, 4-й этаж.

8 февраля – 13.30

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится «ФукоТайм» – демонстрация работы самого большого за Полярным кругом маятника Фуко. В программе: рассказ об изобретателе маятника профессоре Жане Бернаре Леоне Фуко и его теории, запуск физического прибора.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, холл, 0 этаж.

8 февраля – 14.00

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится психологическая лабораторная «От мечты к успешной реализации цели». Ведущими станут Ирина Алексеевна Синкевич, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой психологии МАГУ и Тамара Васильевна Тучкова, кандидат философских наук, доцент кафедры психологии МАГУ.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, отдел краеведения, 4-й этаж.

8 февраля - 14.00

Череду праздничных событий в рамках Года памяти и славы, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова продолжит областной открытый военно-патриотический конкурс «Кадетские игры».

«Кадетские игры» – это система очных состязаний, раскрывающих способности обучающихся в творческом применении знаний военной истории и воинских традиций, а также состязаний интеллектуального и спортивного характера. Командам предстоит пройти конкурс строевой подготовки «Красив в строю – силен в бою», показать видеоролик «Легенды нашей победы», отражающий события и подвиг советского народа на пути к Великой Победе и представить литературно-музыкальную композицию военно-патриотической направленности, посвященную 75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

Финальным испытание станет военно-исторический квест, представляющий собой интерактивную игру на время, в которой команды проходят по заранее спланированному маршруту, каждая точка которого задана в виде исторической головоломки. Вход на мероприятие свободный.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

8 февраля – 15.00

В рамках мероприятий Дня российской науки посетители библиотеки встретятся с представителями Атомфлота и познакомятся с фотоальбомом Юрия Левина и Льва Федосеева «Атомфлот».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.

8 февраля – 15.00

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится презентация интерактивной выставки Морской арктической геологоразведочной экспедиции. Компания специализируется на изучении шельфовых морей и прибрежных зон Арктики и Мирового океана. На выставке будет представлено геолого-геофизическое оборудование для поиска полезных ископаемых и научных исследований.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, зал отраслевой литературы и периодических изданий, 2-й этаж.

9 февраля – 15.00

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится идеоконференция «Романтизм в истории русской философии и литературы». Магистр-теолог богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Арсений Буслаев (Москва) выступит с докладами, апробированными на ведущих научных конференциях России, которые позволят по-новому взглянуть на влияние романтических идей на историю русской философской и литературной мысли.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, отдел краеведения, 4-й этаж.

9 февраля – 15.00

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится «ФукоТайм» – демонстрация работы самого большого за Полярным кругом маятника Фуко. В программе: рассказ об изобретателе маятника профессоре Жане Бернаре Леоне Фуко и его теории, запуск физического прибора.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, холл, 0 этаж.

11 февраля – 9.00-16.00 (перерыв - 12.00-13.00)

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии и подведомственные ему организации проводят во всех федеральных округах Всероссийскую социальную (благотворительную) акцию «Будь уверен! Будь здоров!». Цель акции – донести до жителей России важность регулярной проверки точности показаний бытовых тонометров для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний.

В день акции специалисты ФБУ «Мурманский ЦСМ» Росстандарта на безвозмездной основе будут вести прием граждан для проведения контроля выходных параметров бытовых тонометров артериального давления, используемых населением.

г.Мурманск, ул. Фестивальная, 25, кабинет 2-46.

18 февраля – 14.30.

Семинар «Обязательная Маркировка товара. Новый порядок работы». 2019 год принёс много изменений в законы о маркировке: началась маркировка остатков обуви, утверждены сроки по маркировке молока, запрещена реализация некоторых видов продукции, подлежащей обязательной маркировке налогоплательщикам, применяющим ЕНВД и ПСН, и др. Цель семинара – помочь малому бизнесу максимально просто и эффективно адаптировать свой бизнес под изменения законодательства (Обязательная маркировка товаров). На семинаре вы сможете не только узнать новости из первых рук, но и задать вопросы из своей рабочей практики.

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация - https://itf.timepad.ru/event/1248724/

Ключевые темы семинара:1. Национальная система цифровой маркировки и прослеживания товаров: Текущая ситуация и планы. Обязательная маркировка обувной продукции. Ответы на вопросы. 2. Этапы внедрения маркировки на розничном предприятии: Кто и как должен маркировать продукцию. Что делать с остатками. Как зарегистрироваться в системе маркировки и прослеживания «Честный ЗНАК». Подготовка программного обеспечения и онлайн-касс.3. Маркировка в решениях «Далион», «Эвотор», «Sigma». 4. Программные и аппаратные комплексы для маркировки в розничном магазине.

Докладчики и организаторы: Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области; Управление федеральной налоговой службы России по Мурманской области; Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области; компания «Инженерно-техническая фирма».

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. ГДЦ «Меридиан», конференц-зал № 2, 6-й этаж.