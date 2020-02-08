г.Кандалакша

8 февраля - 15.00

Творческий семейный клуб «Дочки-сыночки» для детей от 3 до 7 лет и их родителей. Для участников встречи состоится мастер-класс.

г.Кандалакша, ул.Защитников Заполярья, 5а. Психологический сектор «Доверие».

нп.Белое Море

10 февраля - 10.00

Выездной прием специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

нп.Белое море, 3.

с.Лувеньга

10 февраля - 14.30

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Лувеньга, пл.Мира, 7.

г.Ковдор

8 февраля

Состоится рабочая поездка губернатора Мурманской области в Ковдорский район. Глава региона примет участие в торжественной церемонии открытия зимних саамских игр. Запланировано посещение филиала сельскохозяйственного предприятия «Тулома» в Лейпи и встреча с представителями молодёжных объединений Ковдорского района в городском Дворце культуры.

г.Ковдор, ул.Школьная, 2.

10 февраля - 14.30

Церемония награждения участников XIII муниципального конкурса «Лидер» среди детских и молодёжных общественных объединений и органов ученического самоуправления Ковдорского района.

г.Ковдор, ул.Школьная, 2. Городской Дворец культуры.

г.Заозерск

9 февраля - 12.00

Соревнования, посвященные Дню зимних видов спорта в рамках зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

г.Заозерск, ул. Ленинского Комсомола, 16. Детско-юношеская спортивная школа.

ЗАТО г.Островной

10 февраля - 17.00

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Безопасное колесо».

ЗАТО г.Островной, ул. Бессонова, 2а. Школа № 284.

г.Заполярный

15 февраля – 12.00-18.30

Шестой форум социальных технологий «Город - это мы!» состоится в Заполярном. Ключевая его тема – «Люди. Идеи. Места» – синергия неравнодушных людей, полезных идей и наполненных смыслом общественных пространств. В качестве хейдлайнеров – главных мотиваторов – выступят российские эксперты, которые вдохновят участников на плодотворную работу в своих городах: Вадим Мамонтов, основатель и генеральный директор «RussiaDiscovery» (Москва); Виктория Богинская, член Союза архитекторов России, руководитель архитектурного бюро «Эволюция» (Ярославль).

Работа форума будет выстроена по трём направлениям. «ЛЮДИ» - участники создадут портрет активиста: какими компетенциями и умениями он должен обладать, как находить и обучать таких специалистов, а также – как формировать слаженные проектные команды. Спикер-модератор – Илья Степанов, архитектор живых организаций, преподаватель МГУ, МГИМО, Русской Школы Управления. Эксперты: Дмитрий Ларченко, «Экотропа Забайкалья» (Чита); Наталья Паньшина, активист (Мончегорск); Лариса Стрючкова, «Школа краеведов» (Норильск); Юлия Фишер, проект «Лесная почемучка» в Лапландском заповеднике (Мончегорск). «ИДЕИ» - гости форума обсудят, как разрабатывать идеи и воплощать их в жизнь, какие решения подойдут именно их региону, как городские события могут объединять места и людей. Спикер-модератор – Дмитрий Нестеренко, бизнес-тренер, руководитель НКО «Развитие». Эксперты: Екатерина Галайда, благотворительный фонд «69 параллель» (Норильск); Елена Попова, Музей Печенгского района (Никель); Ульяна Ломакина, корпоративный волонтер (Чита); Наталья Янушко, руководитель КЦСОН (Мончегорск). «МЕСТА» - Этот трек посвящён важным для каждого горожанина местам: чего не хватает в городской среде, как можно перезагрузить те пространства, которые есть сейчас, кто мог бы это реализовать. Спикер-модератор – Виктория Богинская, член союза архитекторов России, руководитель архитектурного бюро «Эволюция». Эксперты: Егор Понаморенко, «Площадь Декабристов» (Чита); Елена Коваленко, Центральная библиотечная система (Норильск); Марина Киркина, проект «Перемена» (Норильск); Алена Цветкова, корпоративный волонтер, проект «Комсомольский сквер», (Мончегорск); Сергей Кущенко, центр активного отдыха «Плюшки-Ватрушки» (Заполярный).

Завершится форум показом и обсуждением документального фильма «Неравнодушные» о корпоративных волонтерах «Норникеля». Лента стала победителем Международного фестиваля «Cannes Corporate Media & TV Awards» и получила премию «Серебряный дельфин», а также была отмечена жюри на «Los Angeles Film Awards».

Для визуального оформления форума будут использованы работы фотографа Анфисы Шеметовой, в которых отражена любовь к северной природе и людям из Заполярного и Никеля. В течение всего мероприятия можно будет отправить открытку с приветом из сердца Заполярья.

Вход на форум свободный по предварительной регистрации https://forum-gorod-eto-my.timepad.ru/event/1240679/

г.Заполярный, ул. Стрельцова, 1а. ДК «Октябрь».

г.Гаджиево

10 февраля - 10.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

ЗАТО г.Североморск

1 марта

В Городском парке состоится ярмарка «Масленица». Заявки на участие в ярмарке принимаются от предпринимателей до 25 января на адрес электронной почты: econom@citysever.ru или в отделе экономического развития администрации.

ЗАТО г. Североморск, ул. Ломоносова, 4, кабинет 26. Телефон 4-95-26.

г.Мурманск

8 февраля - 8.30

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. Теоретический и практический туры.

г.Мурманск, ул. Седова, 8. Школа № 56.

8 февраля - 10.00

Северян приглашают на Научную неделю в научной библиотеке. Мероприятия приурочены ко Дню российской науки, который ежегодно отмечают 8 февраля. Посетителей ждёт серия познавательных мероприятий, презентаций, игр, дискуссий, брейнштормов, а также первая встреча нового проекта – научно-антропологического клуба.

Состоится интерактивная игра с использованием онлайн сервиса, который представит вопросы в видео формате. Игра будет состоять из нескольких разделов – сфер науки.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж, брейншторм «Научная сфера».

8 февраля – 12.30

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится экскурсия по выставке «Русская историческая школа XVIII-XIX вв.: от Ломоносова до Соловьева». На выставке представлены уникальные издания XVIII - начала XX веков из фонда редких книг библиотеки.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, отдел краеведения, 4-й этаж.

8 февраля – 12.45

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится открытый диалог «Великие русские историки о Кольском Севере». Его проведёт доктор исторических наук Павел Федоров.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, отдел краеведения, 4-й этаж.

8 февраля – 13.30

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится «ФукоТайм» – демонстрация работы самого большого за Полярным кругом маятника Фуко. В программе: рассказ об изобретателе маятника профессоре Жане Бернаре Леоне Фуко и его теории, запуск физического прибора.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, холл, 0 этаж.

8 февраля – 14.00

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится психологическая лабораторная «От мечты к успешной реализации цели». Ведущими станут Ирина Алексеевна Синкевич, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой психологии МАГУ и Тамара Васильевна Тучкова, кандидат философских наук, доцент кафедры психологии МАГУ.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, отдел краеведения, 4-й этаж.

8 февраля - 14.00

Череду праздничных событий в рамках Года памяти и славы, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова продолжит областной открытый военно-патриотический конкурс «Кадетские игры».

«Кадетские игры» – это система очных состязаний, раскрывающих способности обучающихся в творческом применении знаний военной истории и воинских традиций, а также состязаний интеллектуального и спортивного характера. Командам предстоит пройти конкурс строевой подготовки «Красив в строю – силен в бою», показать видеоролик «Легенды нашей победы», отражающий события и подвиг советского народа на пути к Великой Победе и представить литературно-музыкальную композицию военно-патриотической направленности, посвященную 75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

Финальным испытание станет военно-исторический квест, представляющий собой интерактивную игру на время, в которой команды проходят по заранее спланированному маршруту, каждая точка которого задана в виде исторической головоломки. Вход на мероприятие свободный.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

8 февраля - 14.30-17.30

Центр экологических инициатив «Чистая Арктика» начал свою деятельность в феврале 2018 года - года добровольца, вызвав большой положительный отклик среди жителей города и области. Экологическая тематика является очень важным элементом общей безопасности, состояние которой волнует население Мурманской области. Деятельность центра направлена на популяризацию эко-волонтёрства, экологическое просвещение граждан, агрегацию общественной активности в сфере природоохранных мероприятий.

С 2020 года каждую субботу команда «Чистой Арктики» и Региональный оператор по обращению с ТКО в Мурманской области проводят сбор пластика у жителей Мурманска. Мы принимаем чистый пластик, без этикеток, включая пакеты, большую тару и бутылки необходимо сминать.

Собранный пластик Региональный оператор по обращению с ТКО в МО сортирует. Часть пластика (бутылки ПЭТ и флаконы ПНД - тара из-под химии) транспортируется на завод в Солнечногорске в Московской области. Оставшееся сырьё Региональный оператор прессует и накапливает для дальнейшей работы.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской 25/26, крайний левый подъезд, 5-й этаж.

8 февраля – 15.00

В рамках мероприятий Дня российской науки посетители библиотеки встретятся с представителями Атомфлота и познакомятся с фотоальбомом Юрия Левина и Льва Федосеева «Атомфлот».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.

8 февраля – 15.00

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится презентация интерактивной выставки Морской арктической геологоразведочной экспедиции. Компания специализируется на изучении шельфовых морей и прибрежных зон Арктики и Мирового океана. На выставке будет представлено геолого-геофизическое оборудование для поиска полезных ископаемых и научных исследований.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, зал отраслевой литературы и периодических изданий, 2-й этаж.

9 февраля – 15.00

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится идеоконференция «Романтизм в истории русской философии и литературы». Магистр-теолог богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Арсений Буслаев (Москва) выступит с докладами, апробированными на ведущих научных конференциях России, которые позволят по-новому взглянуть на влияние романтических идей на историю русской философской и литературной мысли.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, отдел краеведения, 4-й этаж.

9 февраля – 15.00

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится «ФукоТайм» – демонстрация работы самого большого за Полярным кругом маятника Фуко. В программе: рассказ об изобретателе маятника профессоре Жане Бернаре Леоне Фуко и его теории, запуск физического прибора.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, холл, 0 этаж.

10 февраля - 9.00

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнётся в 9.00.

г.Мурманск, ул. Спартака, 11. Кадетская школа.

10 февраля - 12.00

Региональный слёт юных полярников. В слёте примут участие обучающиеся образовательных организаций Мурманской области – участники регионального сетевого образовательного проекта «Юный полярник» в возрасте от 11 до 17 лет. Программа включает конкурсные информационно-образовательные, практические и интерактивные площадки, выставки и мастер-классы. Команда-победитель представит регион на Всероссийском экологическом слете юных полярников «Наша планета», который состоится в Санкт-Петербурге с 1 по 5 марта.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

11 февраля – 9.00-16.00 (перерыв - 12.00-13.00)

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии и подведомственные ему организации проводят во всех федеральных округах Всероссийскую социальную (благотворительную) акцию «Будь уверен! Будь здоров!». Цель акции – донести до жителей России важность регулярной проверки точности показаний бытовых тонометров для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний.

В день акции специалисты ФБУ «Мурманский ЦСМ» Росстандарта на безвозмездной основе будут вести прием граждан для проведения контроля выходных параметров бытовых тонометров артериального давления, используемых населением.

г.Мурманск, ул. Фестивальная, 25, кабинет 2-46.

11 февраля – 11.00

Исполняя поручение Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса привести качество горячей воды на открытых системах теплоснабжения к нормативному, АО «Мурманэнергосбыт» приступает к реализации пилотного проекта по установке «умного» теплопункта с теплообменником «чистая вода».

Открытая система водоснабжения подразумевает поступление горячей воды из системы отопления, что неизбежно влияет на цвет и запах. Установка теплообменника «чистая вода» позволит «закрыть» систему, даст возможность подогревать холодную воду непосредственно в доме.

«Умный» теплопункт позволит осуществлять погодное регулирование с целью исключить «перетопы» и тем самым снизить плату за отопление. Все работы осуществляются за счёт ресурсоснабжающей организации АО «Мурманэнергосбыт».

г.Мурманск, ул. Лобова, 9 корп. 3. Жилой дом.

13 февраля – 9.00-12.00

Прокурор Мурманской области Василий Анатольевич Щербаков проведет личный приём граждан в помещении приемной Президента Российской Федерации в Мурманской области. Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приема, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 1/3.

13 февраля – 18.00

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора проведёт встречу с мурманчанами, проживающими в жилом районе Росляково. Встреча будет транслироваться в социальных сетях по ссылкам: instagram.com/nikora_evgeniy_murmansk и https://vk.com/citymurmanskru.

г.Мурманск, мкр. Росляков, ул. Заводская, 1. ДК «Судоремонтник».

18 февраля – 14.30.

Семинар «Обязательная Маркировка товара. Новый порядок работы». 2019 год принёс много изменений в законы о маркировке: началась маркировка остатков обуви, утверждены сроки по маркировке молока, запрещена реализация некоторых видов продукции, подлежащей обязательной маркировке налогоплательщикам, применяющим ЕНВД и ПСН, и др. Цель семинара – помочь малому бизнесу максимально просто и эффективно адаптировать свой бизнес под изменения законодательства (Обязательная маркировка товаров). На семинаре вы сможете не только узнать новости из первых рук, но и задать вопросы из своей рабочей практики.

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация - https://itf.timepad.ru/event/1248724/

Ключевые темы семинара:1. Национальная система цифровой маркировки и прослеживания товаров: Текущая ситуация и планы. Обязательная маркировка обувной продукции. Ответы на вопросы. 2. Этапы внедрения маркировки на розничном предприятии: Кто и как должен маркировать продукцию. Что делать с остатками. Как зарегистрироваться в системе маркировки и прослеживания «Честный ЗНАК». Подготовка программного обеспечения и онлайн-касс.3. Маркировка в решениях «Далион», «Эвотор», «Sigma». 4. Программные и аппаратные комплексы для маркировки в розничном магазине.

Докладчики и организаторы: Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области; Управление федеральной налоговой службы России по Мурманской области; Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области; компания «Инженерно-техническая фирма».

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. ГДЦ «Меридиан», конференц-зал № 2, 6-й этаж.