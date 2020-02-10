нп.Белое Море

10 февраля - 10.00

Выездной прием специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

нп.Белое море, 3.

с.Лувеньга

10 февраля - 14.30

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Лувеньга, пл.Мира, 7.

г.Ковдор

10 февраля - 14.30

Церемония награждения участников XIII муниципального конкурса «Лидер» среди детских и молодёжных общественных объединений и органов ученического самоуправления Ковдорского района.

г.Ковдор, ул.Школьная, 2. Городской Дворец культуры.

ЗАТО г.Островной

10 февраля - 17.00

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Безопасное колесо».

ЗАТО г.Островной, ул. Бессонова, 2а. Школа № 284.

г.Заполярный

15 февраля – 12.00-18.30

Шестой форум социальных технологий «Город - это мы!» состоится в Заполярном. Ключевая его тема – «Люди. Идеи. Места» – синергия неравнодушных людей, полезных идей и наполненных смыслом общественных пространств. В качестве хейдлайнеров – главных мотиваторов – выступят российские эксперты, которые вдохновят участников на плодотворную работу в своих городах: Вадим Мамонтов, основатель и генеральный директор «RussiaDiscovery» (Москва); Виктория Богинская, член Союза архитекторов России, руководитель архитектурного бюро «Эволюция» (Ярославль).

Работа форума будет выстроена по трём направлениям. «ЛЮДИ» - участники создадут портрет активиста: какими компетенциями и умениями он должен обладать, как находить и обучать таких специалистов, а также – как формировать слаженные проектные команды. Спикер-модератор – Илья Степанов, архитектор живых организаций, преподаватель МГУ, МГИМО, Русской Школы Управления. Эксперты: Дмитрий Ларченко, «Экотропа Забайкалья» (Чита); Наталья Паньшина, активист (Мончегорск); Лариса Стрючкова, «Школа краеведов» (Норильск); Юлия Фишер, проект «Лесная почемучка» в Лапландском заповеднике (Мончегорск). «ИДЕИ» - гости форума обсудят, как разрабатывать идеи и воплощать их в жизнь, какие решения подойдут именно их региону, как городские события могут объединять места и людей. Спикер-модератор – Дмитрий Нестеренко, бизнес-тренер, руководитель НКО «Развитие». Эксперты: Екатерина Галайда, благотворительный фонд «69 параллель» (Норильск); Елена Попова, Музей Печенгского района (Никель); Ульяна Ломакина, корпоративный волонтер (Чита); Наталья Янушко, руководитель КЦСОН (Мончегорск). «МЕСТА» - Этот трек посвящён важным для каждого горожанина местам: чего не хватает в городской среде, как можно перезагрузить те пространства, которые есть сейчас, кто мог бы это реализовать. Спикер-модератор – Виктория Богинская, член союза архитекторов России, руководитель архитектурного бюро «Эволюция». Эксперты: Егор Понаморенко, «Площадь Декабристов» (Чита); Елена Коваленко, Центральная библиотечная система (Норильск); Марина Киркина, проект «Перемена» (Норильск); Алена Цветкова, корпоративный волонтер, проект «Комсомольский сквер», (Мончегорск); Сергей Кущенко, центр активного отдыха «Плюшки-Ватрушки» (Заполярный).

Завершится форум показом и обсуждением документального фильма «Неравнодушные» о корпоративных волонтерах «Норникеля». Лента стала победителем Международного фестиваля «Cannes Corporate Media & TV Awards» и получила премию «Серебряный дельфин», а также была отмечена жюри на «Los Angeles Film Awards».

Для визуального оформления форума будут использованы работы фотографа Анфисы Шеметовой, в которых отражена любовь к северной природе и людям из Заполярного и Никеля. В течение всего мероприятия можно будет отправить открытку с приветом из сердца Заполярья.

Вход на форум свободный по предварительной регистрации https://forum-gorod-eto-my.timepad.ru/event/1240679/

г.Заполярный, ул. Стрельцова, 1а. ДК «Октябрь».

г.Гаджиево

10 февраля - 10.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

ЗАТО г.Североморск

1 марта

В Городском парке состоится ярмарка «Масленица». Заявки на участие в ярмарке принимаются от предпринимателей до 25 января на адрес электронной почты: econom@citysever.ru или в отделе экономического развития администрации.

ЗАТО г. Североморск, ул. Ломоносова, 4, кабинет 26. Телефон 4-95-26.

г.Мурманск

10 февраля - 9.00

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнётся в 9.00.

г.Мурманск, ул. Спартака, 11. Кадетская школа.

10 февраля - 12.00

Региональный слёт юных полярников. В слёте примут участие обучающиеся образовательных организаций Мурманской области – участники регионального сетевого образовательного проекта «Юный полярник» в возрасте от 11 до 17 лет. Программа включает конкурсные информационно-образовательные, практические и интерактивные площадки, выставки и мастер-классы. Команда-победитель представит регион на Всероссийском экологическом слете юных полярников «Наша планета», который состоится в Санкт-Петербурге с 1 по 5 марта.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

10 февраля - 12.00

Состоится презентация экологического проекта «ЭкоСевер» в Мурманском областном краеведческом музее. Новый проект краеведческого музея посвящен защите хрупкой природы Арктики. В рамках проекта запланирован ежеквартальный сбор макулатуры и батареек, а также мастер-классы с использованием вторсырья и тематические кинопоказы. Музей также проведёт серию экскурсий, направленных на экологическое просвещение жителей Заполярья.

Юных северян ждёт конкурс детских рисунков «На Севере жить», итогом которого станет виртуальная выставка. Присоединиться к проекту приглашают всех желающих.

Программа мероприятий на 10 февраля: 12.00 – демонстрация учебной интерактивной программы «Природа Мурманской области» и мастер-класс по изготовлению поделки из вторсырья; 13.00 – экоурок «Чистый город начинается с тебя» от Центра экологических инициатив «Чистая Арктика»; 14.00 – экскурсия «Удивительное Заполярье»; 15.00 – просмотр тематического фильма.

г.Мурманск ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей.

10-14 февраля – 12.00-19.00

Стать «книгодарителем» может каждый. 14 февраля – Международный день книгодарения. Накануне в России уже четвертый год проводят акцию «Дарите книги с любовью». Инициатор – Ассоциация «Растим читателя».

Главная идея акции – вдохновлять людей по всему миру дарить детям и друг другу хорошие книги, демонстрируя, что книга остается лучшим подарком и не теряет своей ценности даже в век высоких информационных технологий.

10, 11, 12 и 13 февраля библиотека организует сбор книг для ребят из Минькинской коррекционной школы-интерната. В эти дни с 12.00 до 19.00 мурманчане могут принести новые детские книги в холл 1-го этажа библиотеки. Ребята будут рады сказкам и приключениями, популярным энциклопедиям и ярким альбомам. Каждый даритель может вложить в подаренную книгу закладку с добрыми пожеланиями. 14 февраля в Международный день книгодарения все собранные издания будут доставлены ребятам.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека.

10 февраля - 16.30

Состоится открытая лекция «Женский героизм на войне. Образ в литературе и кино». В Областной научной библиотеке начинается цикл открытых лекций «Эхо прошедшей войны», посвященный 75-летию Победы. Первую лекцию прочитает Максим Матях – преподаватель истории мурманской школы № 34, призер конкурса «Учитель города-2019».

На фронтах Великой Отечественной в Советской армии воевало более миллиона женщин, не меньше принимали участие в партизанском и подпольном сопротивлении. Летчицы, танкистки, автоматчицы, снайпера, пулеметчицы, разведчицы, медицинские сестры – они владели всеми военными специальностями и участвовали в боях наравне с мужчинами, проявляя удивительную храбрость и стойкость.

Они были разными – совсем юными и более взрослыми, блондинками и брюнетками, смелыми и робкими, серьезными и веселыми. Мы можем судить об их образах по фронтовым фотографиям, литературным произведениям и фильмам.

На примере одной из знаменитых книг о Великой Отечественной – повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие» и ее экранизаций – Максим Матях расскажет о женских образах в литературе и кино, женских подвигах и ежедневном героизме.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, конференц-зал, 3-й этаж.

11 февраля – 9.00-16.00 (перерыв - 12.00-13.00)

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии и подведомственные ему организации проводят во всех федеральных округах Всероссийскую социальную (благотворительную) акцию «Будь уверен! Будь здоров!». Цель акции – донести до жителей России важность регулярной проверки точности показаний бытовых тонометров для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний.

В день акции специалисты ФБУ «Мурманский ЦСМ» Росстандарта на безвозмездной основе будут вести прием граждан для проведения контроля выходных параметров бытовых тонометров артериального давления, используемых населением.

г.Мурманск, ул. Фестивальная, 25, кабинет 2-46.

11 февраля – 11.00

Исполняя поручение Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса привести качество горячей воды на открытых системах теплоснабжения к нормативному, АО «Мурманэнергосбыт» приступает к реализации пилотного проекта по установке «умного» теплопункта с теплообменником «чистая вода».

Открытая система водоснабжения подразумевает поступление горячей воды из системы отопления, что неизбежно влияет на цвет и запах. Установка теплообменника «чистая вода» позволит «закрыть» систему, даст возможность подогревать холодную воду непосредственно в доме.

«Умный» теплопункт позволит осуществлять погодное регулирование с целью исключить «перетопы» и тем самым снизить плату за отопление. Все работы осуществляются за счёт ресурсоснабжающей организации АО «Мурманэнергосбыт».

г.Мурманск, ул. Лобова, 9 корп. 3. Жилой дом.

13 февраля – 9.00-12.00

Прокурор Мурманской области Василий Анатольевич Щербаков проведет личный приём граждан в помещении приемной Президента Российской Федерации в Мурманской области. Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приема, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 1/3.

13 февраля – 18.00

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора проведёт встречу с мурманчанами, проживающими в жилом районе Росляково. Встреча будет транслироваться в социальных сетях по ссылкам: instagram.com/nikora_evgeniy_murmansk и https://vk.com/citymurmanskru.

г.Мурманск, мкр. Росляков, ул. Заводская, 1. ДК «Судоремонтник».

14 февраля – 13.00-16.00

16 февраля – 11.00-16.00

К акции «Дарите книги с любовью» присоединяется Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой. Библиотека примет в дар новые детские книги, издания для подростков, а также произведения русской классики по школьной программе в хорошем состоянии последних лет издания. Книги в дар примут в любом отделе библиотеки. Подаренные издания будут переданы в детские учреждения, школьные библиотеки, социально-реабилитационные центры и воинские части, где в них особенно нуждаются.

В рамках акции в детско-юношеской библиотеке пройдут тематические мероприятия: дружеский книгообмен, мастер-классы «Подарок любимой книге», литературные игры.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.

18 февраля – 14.30

Семинар «Обязательная Маркировка товара. Новый порядок работы». 2019 год принёс много изменений в законы о маркировке: началась маркировка остатков обуви, утверждены сроки по маркировке молока, запрещена реализация некоторых видов продукции, подлежащей обязательной маркировке налогоплательщикам, применяющим ЕНВД и ПСН, и др. Цель семинара – помочь малому бизнесу максимально просто и эффективно адаптировать свой бизнес под изменения законодательства (Обязательная маркировка товаров). На семинаре вы сможете не только узнать новости из первых рук, но и задать вопросы из своей рабочей практики.

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация - https://itf.timepad.ru/event/1248724/

Ключевые темы семинара:1. Национальная система цифровой маркировки и прослеживания товаров: Текущая ситуация и планы. Обязательная маркировка обувной продукции. Ответы на вопросы. 2. Этапы внедрения маркировки на розничном предприятии: Кто и как должен маркировать продукцию. Что делать с остатками. Как зарегистрироваться в системе маркировки и прослеживания «Честный ЗНАК». Подготовка программного обеспечения и онлайн-касс.3. Маркировка в решениях «Далион», «Эвотор», «Sigma». 4. Программные и аппаратные комплексы для маркировки в розничном магазине.

Докладчики и организаторы: Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области; Управление федеральной налоговой службы России по Мурманской области; Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области; компания «Инженерно-техническая фирма».

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. ГДЦ «Меридиан», конференц-зал № 2, 6-й этаж.