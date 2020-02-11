пгт.Мурмаши

11 февраля - 9.00

Выездной приём специалистов и директора Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Мурмаши, ул. Мира, 10.

с.Ловозеро

11 февраля - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Заполярный

15 февраля – 12.00-18.30

Шестой форум социальных технологий «Город - это мы!» состоится в Заполярном. Ключевая его тема – «Люди. Идеи. Места» – синергия неравнодушных людей, полезных идей и наполненных смыслом общественных пространств. В качестве хейдлайнеров – главных мотиваторов – выступят российские эксперты, которые вдохновят участников на плодотворную работу в своих городах: Вадим Мамонтов, основатель и генеральный директор «RussiaDiscovery» (Москва); Виктория Богинская, член Союза архитекторов России, руководитель архитектурного бюро «Эволюция» (Ярославль).

Работа форума будет выстроена по трём направлениям. «ЛЮДИ» - участники создадут портрет активиста: какими компетенциями и умениями он должен обладать, как находить и обучать таких специалистов, а также – как формировать слаженные проектные команды. Спикер-модератор – Илья Степанов, архитектор живых организаций, преподаватель МГУ, МГИМО, Русской Школы Управления. Эксперты: Дмитрий Ларченко, «Экотропа Забайкалья» (Чита); Наталья Паньшина, активист (Мончегорск); Лариса Стрючкова, «Школа краеведов» (Норильск); Юлия Фишер, проект «Лесная почемучка» в Лапландском заповеднике (Мончегорск). «ИДЕИ» - гости форума обсудят, как разрабатывать идеи и воплощать их в жизнь, какие решения подойдут именно их региону, как городские события могут объединять места и людей. Спикер-модератор – Дмитрий Нестеренко, бизнес-тренер, руководитель НКО «Развитие». Эксперты: Екатерина Галайда, благотворительный фонд «69 параллель» (Норильск); Елена Попова, Музей Печенгского района (Никель); Ульяна Ломакина, корпоративный волонтер (Чита); Наталья Янушко, руководитель КЦСОН (Мончегорск). «МЕСТА» - Этот трек посвящён важным для каждого горожанина местам: чего не хватает в городской среде, как можно перезагрузить те пространства, которые есть сейчас, кто мог бы это реализовать. Спикер-модератор – Виктория Богинская, член союза архитекторов России, руководитель архитектурного бюро «Эволюция». Эксперты: Егор Понаморенко, «Площадь Декабристов» (Чита); Елена Коваленко, Центральная библиотечная система (Норильск); Марина Киркина, проект «Перемена» (Норильск); Алена Цветкова, корпоративный волонтер, проект «Комсомольский сквер», (Мончегорск); Сергей Кущенко, центр активного отдыха «Плюшки-Ватрушки» (Заполярный).

Завершится форум показом и обсуждением документального фильма «Неравнодушные» о корпоративных волонтерах «Норникеля». Лента стала победителем Международного фестиваля «Cannes Corporate Media & TV Awards» и получила премию «Серебряный дельфин», а также была отмечена жюри на «Los Angeles Film Awards».

Для визуального оформления форума будут использованы работы фотографа Анфисы Шеметовой, в которых отражена любовь к северной природе и людям из Заполярного и Никеля. В течение всего мероприятия можно будет отправить открытку с приветом из сердца Заполярья.

Вход на форум свободный по предварительной регистрации https://forum-gorod-eto-my.timepad.ru/event/1240679/

г.Заполярный, ул. Стрельцова, 1а. ДК «Октябрь».

ЗАТО г.Североморск

12 февраля – 18.30

Глава муниципалитета Владимир Евменьков встретится с жителями Североморска. Приглашаются все желающие. На встрече можно будет задать руководителю ЗАТО все интересующие вопросы лично. Онлайн-трансляция встречи будет вестись в социальных сетях - на официальных страницах администрации города и муниципальных СМИ.

ЗАТО г.Североморск, ул. Душенова, 10а.. Центр досуга молодёжи.

1 марта

В Городском парке состоится ярмарка «Масленица». Заявки на участие в ярмарке принимаются от предпринимателей до 25 января на адрес электронной почты: econom@citysever.ru или в отделе экономического развития администрации.

ЗАТО г. Североморск, ул. Ломоносова, 4, кабинет 26. Телефон 4-95-26.

г.Мурманск

11 февраля - 8.30

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнется в 9.00.

г.Мурманск, ул. Спартака, 11. Кадетская школа.

11 февраля – 9.00-16.00 (перерыв - 12.00-13.00)

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии и подведомственные ему организации проводят во всех федеральных округах Всероссийскую социальную (благотворительную) акцию «Будь уверен! Будь здоров!». Цель акции – донести до жителей России важность регулярной проверки точности показаний бытовых тонометров для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний.

В день акции специалисты ФБУ «Мурманский ЦСМ» Росстандарта на безвозмездной основе будут вести прием граждан для проведения контроля выходных параметров бытовых тонометров артериального давления, используемых населением.

г.Мурманск, ул. Фестивальная, 25, кабинет 2-46.

11-14 февраля – 12.00-19.00

Стать «книгодарителем» может каждый. 14 февраля – Международный день книгодарения. Накануне в России уже четвертый год проводят акцию «Дарите книги с любовью». Инициатор – Ассоциация «Растим читателя».

Главная идея акции – вдохновлять людей по всему миру дарить детям и друг другу хорошие книги, демонстрируя, что книга остается лучшим подарком и не теряет своей ценности даже в век высоких информационных технологий.

11, 12 и 13 февраля библиотека организует сбор книг для ребят из Минькинской коррекционной школы-интерната. В эти дни с 12.00 до 19.00 мурманчане могут принести новые детские книги в холл 1-го этажа библиотеки. Ребята будут рады сказкам и приключениями, популярным энциклопедиям и ярким альбомам. Каждый даритель может вложить в подаренную книгу закладку с добрыми пожеланиями. 14 февраля в Международный день книгодарения все собранные издания будут доставлены ребятам.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека.

11 февраля - 15.00

В рамках реализации партийного проекта «Здоровое будущее» состоится старт профилактической акции для 15-летних подростков «Я стал взрослым?!». Профилактические занятия предполагают знакомство девочек-подростков с работой женских консультаций, проведение лекций, семинаров, профилактических занятий врачами –гинекологами ЖК, родильных домов, для юношей запланировано посещение урологического отделения областного многопрофильного клинического центра.

Акция организована после обсуждения и поддержки инициативы Регионального координатора партийного проекта «Здоровое будущее» на заседании президиума РПС от 18.12.2019 г. В мероприятии примут участие: главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра, депутат Мурманской областной Думы Евгений Тарбаев; главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной перинатальный центр» Александр Залесный; руководитель Регионального исполнительного комитета Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» Татьяна Сахарова; специалисты ГОБУЗ «Мурманский областной перинатальный центр»; учащиеся образовательных учреждений г. Мурманска.

г.Мурманск, ул. Лобова, 8. ГОБУЗ «Мурманский областной перинатальный центр».

12 февраля - 10.30

Стартует Всероссийская видеоконференция «Вместе за семейный Интернет: роль и возможность библиотек». Организатор ежегодной видеоконференции – Российская государственная детская библиотека совместно с Центром детской безопасности в информационном обществе «Не допусти!».

На конференции выступят ведущие исследователи медиа- и информационной грамотности, специалисты по вопросам взаимодействия детей с информацией, а также представители библиотечного сообщества, осуществляющие собственные проекты по обеспечению информационной безопасности детства в регионах. В работе конференции примет участие заведующая отделом электронных ресурсов областной детско-юношеской библиотеки Ирэна Кострова, она расскажет о сотрудничестве со специалистами по детской безопасности, которые посетят библиотеку в этом году.

Мероприятие пройдёт в рамках Недели безопасного Рунета – крупнейшей российской серии мероприятий по проблемам детской цифровой безопасности, проходящей в стране ежегодно с 2008 года. В течение недели с 11 по 18 февраля в детско-юношеской библиотеке состоятся также встречи с представителем УМВД России по Мурманской области, который расскажет об интернет-рисках и защите персональных данных, и с руководителем школы детской безопасности «Стоп угроза. Мурманск» Дмитрием Качаловым.

г.Мурманск, ул. ул. Капитана Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В. П. Махаевой.

13 февраля – 9.00-12.00

Прокурор Мурманской области Василий Анатольевич Щербаков проведет личный приём граждан в помещении приемной Президента Российской Федерации в Мурманской области. Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приема, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 1/3.

13 февраля – 18.00

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора проведёт встречу с мурманчанами, проживающими в жилом районе Росляково. Встреча будет транслироваться в социальных сетях по ссылкам: instagram.com/nikora_evgeniy_murmansk и https://vk.com/citymurmanskru.

г.Мурманск, мкр. Росляков, ул. Заводская, 1. ДК «Судоремонтник».

14 февраля – 13.00-16.00

16 февраля – 11.00-16.00

К акции «Дарите книги с любовью» присоединяется Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой. Библиотека примет в дар новые детские книги, издания для подростков, а также произведения русской классики по школьной программе в хорошем состоянии последних лет издания. Книги в дар примут в любом отделе библиотеки. Подаренные издания будут переданы в детские учреждения, школьные библиотеки, социально-реабилитационные центры и воинские части, где в них особенно нуждаются.

В рамках акции в детско-юношеской библиотеке пройдут тематические мероприятия: дружеский книгообмен, мастер-классы «Подарок любимой книге», литературные игры.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.

18 февраля – 14.30

Семинар «Обязательная Маркировка товара. Новый порядок работы». 2019 год принёс много изменений в законы о маркировке: началась маркировка остатков обуви, утверждены сроки по маркировке молока, запрещена реализация некоторых видов продукции, подлежащей обязательной маркировке налогоплательщикам, применяющим ЕНВД и ПСН, и др. Цель семинара – помочь малому бизнесу максимально просто и эффективно адаптировать свой бизнес под изменения законодательства (Обязательная маркировка товаров). На семинаре вы сможете не только узнать новости из первых рук, но и задать вопросы из своей рабочей практики.

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация - https://itf.timepad.ru/event/1248724/

Ключевые темы семинара:1. Национальная система цифровой маркировки и прослеживания товаров: Текущая ситуация и планы. Обязательная маркировка обувной продукции. Ответы на вопросы. 2. Этапы внедрения маркировки на розничном предприятии: Кто и как должен маркировать продукцию. Что делать с остатками. Как зарегистрироваться в системе маркировки и прослеживания «Честный ЗНАК». Подготовка программного обеспечения и онлайн-касс.3. Маркировка в решениях «Далион», «Эвотор», «Sigma». 4. Программные и аппаратные комплексы для маркировки в розничном магазине.

Докладчики и организаторы: Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области; Управление федеральной налоговой службы России по Мурманской области; Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области; компания «Инженерно-техническая фирма».

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. ГДЦ «Меридиан», конференц-зал № 2, 6-й этаж.