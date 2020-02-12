с.Алакуртти

12 февраля - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Алакуртти, ул. Содружества, 12.

с.Ловозеро

12 февраля - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Заполярный

15 февраля – 12.00-18.30

Шестой форум социальных технологий «Город - это мы!» состоится в Заполярном. Ключевая его тема – «Люди. Идеи. Места» – синергия неравнодушных людей, полезных идей и наполненных смыслом общественных пространств. В качестве хейдлайнеров – главных мотиваторов – выступят российские эксперты, которые вдохновят участников на плодотворную работу в своих городах: Вадим Мамонтов, основатель и генеральный директор «RussiaDiscovery» (Москва); Виктория Богинская, член Союза архитекторов России, руководитель архитектурного бюро «Эволюция» (Ярославль).

Работа форума будет выстроена по трём направлениям. «ЛЮДИ» - участники создадут портрет активиста: какими компетенциями и умениями он должен обладать, как находить и обучать таких специалистов, а также – как формировать слаженные проектные команды. Спикер-модератор – Илья Степанов, архитектор живых организаций, преподаватель МГУ, МГИМО, Русской Школы Управления. Эксперты: Дмитрий Ларченко, «Экотропа Забайкалья» (Чита); Наталья Паньшина, активист (Мончегорск); Лариса Стрючкова, «Школа краеведов» (Норильск); Юлия Фишер, проект «Лесная почемучка» в Лапландском заповеднике (Мончегорск). «ИДЕИ» - гости форума обсудят, как разрабатывать идеи и воплощать их в жизнь, какие решения подойдут именно их региону, как городские события могут объединять места и людей. Спикер-модератор – Дмитрий Нестеренко, бизнес-тренер, руководитель НКО «Развитие». Эксперты: Екатерина Галайда, благотворительный фонд «69 параллель» (Норильск); Елена Попова, Музей Печенгского района (Никель); Ульяна Ломакина, корпоративный волонтер (Чита); Наталья Янушко, руководитель КЦСОН (Мончегорск). «МЕСТА» - Этот трек посвящён важным для каждого горожанина местам: чего не хватает в городской среде, как можно перезагрузить те пространства, которые есть сейчас, кто мог бы это реализовать. Спикер-модератор – Виктория Богинская, член союза архитекторов России, руководитель архитектурного бюро «Эволюция». Эксперты: Егор Понаморенко, «Площадь Декабристов» (Чита); Елена Коваленко, Центральная библиотечная система (Норильск); Марина Киркина, проект «Перемена» (Норильск); Алена Цветкова, корпоративный волонтер, проект «Комсомольский сквер», (Мончегорск); Сергей Кущенко, центр активного отдыха «Плюшки-Ватрушки» (Заполярный).

Завершится форум показом и обсуждением документального фильма «Неравнодушные» о корпоративных волонтерах «Норникеля». Лента стала победителем Международного фестиваля «Cannes Corporate Media & TV Awards» и получила премию «Серебряный дельфин», а также была отмечена жюри на «Los Angeles Film Awards».

Для визуального оформления форума будут использованы работы фотографа Анфисы Шеметовой, в которых отражена любовь к северной природе и людям из Заполярного и Никеля. В течение всего мероприятия можно будет отправить открытку с приветом из сердца Заполярья.

Вход на форум свободный по предварительной регистрации https://forum-gorod-eto-my.timepad.ru/event/1240679/

г.Заполярный, ул. Стрельцова, 1а. ДК «Октябрь».

г.Полярный

12 февраля - 15.00

Выездной приём директора Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Полярный, ул. Сивко, 1.

ЗАТО г.Североморск

12 февраля – 18.30

Глава муниципалитета Владимир Евменьков встретится с жителями Североморска. Приглашаются все желающие. На встрече можно будет задать руководителю ЗАТО все интересующие вопросы лично. Онлайн-трансляция встречи будет вестись в социальных сетях - на официальных страницах администрации города и муниципальных СМИ.

ЗАТО г.Североморск, ул. Душенова, 10а.. Центр досуга молодёжи.

1 марта

В Городском парке состоится ярмарка «Масленица». Заявки на участие в ярмарке принимаются от предпринимателей до 25 января на адрес электронной почты: econom@citysever.ru или в отделе экономического развития администрации.

ЗАТО г. Североморск, ул. Ломоносова, 4, кабинет 26. Телефон 4-95-26.

г.Мурманск

12 февраля - 10.30

Стартует Всероссийская видеоконференция «Вместе за семейный Интернет: роль и возможность библиотек». Организатор ежегодной видеоконференции – Российская государственная детская библиотека совместно с Центром детской безопасности в информационном обществе «Не допусти!».

На конференции выступят ведущие исследователи медиа- и информационной грамотности, специалисты по вопросам взаимодействия детей с информацией, а также представители библиотечного сообщества, осуществляющие собственные проекты по обеспечению информационной безопасности детства в регионах. В работе конференции примет участие заведующая отделом электронных ресурсов областной детско-юношеской библиотеки Ирэна Кострова, она расскажет о сотрудничестве со специалистами по детской безопасности, которые посетят библиотеку в этом году.

Мероприятие пройдёт в рамках Недели безопасного Рунета – крупнейшей российской серии мероприятий по проблемам детской цифровой безопасности, проходящей в стране ежегодно с 2008 года. В течение недели с 11 по 18 февраля в детско-юношеской библиотеке состоятся также встречи с представителем УМВД России по Мурманской области, который расскажет об интернет-рисках и защите персональных данных, и с руководителем школы детской безопасности «Стоп угроза. Мурманск» Дмитрием Качаловым.

г.Мурманск, ул. ул. Капитана Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В. П. Махаевой.

12-14 февраля – 12.00-19.00

Стать «книгодарителем» может каждый. 14 февраля – Международный день книгодарения. Накануне в России уже четвертый год проводят акцию «Дарите книги с любовью». Инициатор – Ассоциация «Растим читателя».

Главная идея акции – вдохновлять людей по всему миру дарить детям и друг другу хорошие книги, демонстрируя, что книга остается лучшим подарком и не теряет своей ценности даже в век высоких информационных технологий.

12 и 13 февраля библиотека проводит сбор книг для ребят из Минькинской коррекционной школы-интерната. В эти дни с 12.00 до 19.00 мурманчане могут принести новые детские книги в холл 1-го этажа библиотеки. Ребята будут рады сказкам и приключениями, популярным энциклопедиям и ярким альбомам. Каждый даритель может вложить в подаренную книгу закладку с добрыми пожеланиями. 14 февраля в Международный день книгодарения все собранные издания будут доставлены ребятам.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека.

12 февраля - 14.00

Официальное открытие специализированного модуля для сбора отработанных батареек, автомобильных покрышек, аккумуляторов у населения. Сбор организован Мурманским региональным центром комплексной утилизации. Аналогичный модуль, установленный предприятием, функционирует в Мурманске по адресу ул. Подгорная, 86а, территория возле АЗС «Лукойл».

г.Мурманск, ул. Шевченко, 34. Территория возле гипермаркета «Лента».

12 февраля - 15.00

В рамках реализации партийного проекта «Здоровое будущее» пройдёт День юного специалиста по теме «Почему я стал врачом-кардиологом?». В рамках традиционной профориентационной акции «День юного специалиста» врачи из областного клинического многопрофильного центра расскажут старшеклассникам из профильных классов мурманских школ о врачебной специальности кардиолог. Также для школьников будет организована экскурсия по медицинскому учреждению.

В мероприятии примет участие: главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра Евгений Тарбаев; руководитель Регионального исполнительного комитета Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» Татьяна Сахарова; учащиеся профильных классов образовательных учреждений города Мурманска.

г.Мурманск, ул.Володарского, 18а. Мурманский областной клинический многопрофильный центр.

12 февраля - 16.00

Тренинг «Проектное управление» в рамках образовательных программ АО «Корпорация «МСП».

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Центр оказания услуг «Мой бизнес».

13 февраля – 9.00-12.00

Прокурор Мурманской области Василий Анатольевич Щербаков проведет личный приём граждан в помещении приемной Президента Российской Федерации в Мурманской области. Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приема, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 1/3.

13 февраля - 14.30

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой состоится встреча с представителем УМВД России по Мурманской области, который расскажет об интернет-рисках и защите персональных данных для детей и молодёжи.

Юным северянам расскажут о многообразии рисков, с которыми сталкивается пользователь сети: контентные, коммуникационные, потребительские, киберриски, что они в себя включают и как их избежать. Также участники беседы обсудят интернет-зависимость. Мероприятие пройдет в рамках Недели безопасного Рунета.

г.Мурманск, ул. Капитана Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, мультимедийный зал.

13 февраля – 18.00

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора проведёт встречу с мурманчанами, проживающими в жилом районе Росляково. Встреча будет транслироваться в социальных сетях по ссылкам: instagram.com/nikora_evgeniy_murmansk и https://vk.com/citymurmanskru.

г.Мурманск, мкр. Росляков, ул. Заводская, 1. ДК «Судоремонтник».

13 февраля - 18.00

Состоится первое занятие обновленного проекта «Школа критики» в Мурманской областной научной библиотеке. Новый – практический – формат проекта «Школа критики» набирает обороты. В этот четверг состоится увлекательный разговор о театре. Кандидат филологических наук Марина Наумлюк расскажет, как разбираться в театре и как писать о нем, с чего начать знакомство с региональной театральной сценой.

Ведущий «Школы» Иван Чернышов после основной дискуссии расскажет о новостях проекта и поделится актуальной информацией о культурно-массовых мероприятиях и первых успехах критиков.

Напомним, начала работу группа ВКонтакте, где публикуют перечни литературы по темам ближайших лекций и другие полезные сведения. Если вы хотите присоединиться к проекту, а также написать критический отзыв о мероприятиях, включенных в культурный план – вступите в сообщество и напишите соответствующий комментарий, организаторы постараются достать для вас билет.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, конференц-зал, 3-й этаж.

14 февраля - 11.00

Начнёт работу семинар для руководителей и специалистов государственных, муниципальных, общественных, ведомственных и корпоративных музеев региона «Научно-просветительская деятельность музеев». Спикеры представят современные культурно-образовательные программы и просветительские музейные проекты. Также участников ждут мастер-классы от специалистов Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Мурманского областного краеведческого музея, Кировского историко-краеведческого музея, Городского историко-краеведческого музея г. Полярного.

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а.в Мурманский областной краеведческий музей.

14 февраля – 13.00-16.00

16 февраля – 11.00-16.00

К акции «Дарите книги с любовью» присоединяется Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой. Библиотека примет в дар новые детские книги, издания для подростков, а также произведения русской классики по школьной программе в хорошем состоянии последних лет издания. Книги в дар примут в любом отделе библиотеки. Подаренные издания будут переданы в детские учреждения, школьные библиотеки, социально-реабилитационные центры и воинские части, где в них особенно нуждаются.

В рамках акции в детско-юношеской библиотеке пройдут тематические мероприятия: дружеский книгообмен, мастер-классы «Подарок любимой книге», литературные игры.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.

18 февраля – 11.00

Филиал Кадастровой палаты по Мурманской области приглашает всех желающих принять участие в обучающем консультационном семинаре на тему «Осуществление государственного кадастрового учёта объектов недвижимости». Услуга предоставляется на возмездной основе.

В рамках проведения семинара рассмотрению подлежат следующие вопросы: об изменении порядка предоставления сведений о пунктах государственной геодезической сети на территории Мурманской области; обзор изменений требований нормативно-правовых актов, в сфере государственного кадастрового учета объектов недвижимости; обзор разъяснений органа регистрации права по вопросам осуществления государственного кадастрового учета объектов недвижимости; обзор наиболее распространенных вопросов, возникающих у участников кадастровых отношений.

Продолжительность до 90 минут. Услуга предоставляется на платной основе.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 44,4-й этаж.

18 февраля – 14.30

Семинар «Обязательная Маркировка товара. Новый порядок работы». 2019 год принёс много изменений в законы о маркировке: началась маркировка остатков обуви, утверждены сроки по маркировке молока, запрещена реализация некоторых видов продукции, подлежащей обязательной маркировке налогоплательщикам, применяющим ЕНВД и ПСН, и др. Цель семинара – помочь малому бизнесу максимально просто и эффективно адаптировать свой бизнес под изменения законодательства (Обязательная маркировка товаров). На семинаре вы сможете не только узнать новости из первых рук, но и задать вопросы из своей рабочей практики.

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация - https://itf.timepad.ru/event/1248724/

Ключевые темы семинара:1. Национальная система цифровой маркировки и прослеживания товаров: Текущая ситуация и планы. Обязательная маркировка обувной продукции. Ответы на вопросы. 2. Этапы внедрения маркировки на розничном предприятии: Кто и как должен маркировать продукцию. Что делать с остатками. Как зарегистрироваться в системе маркировки и прослеживания «Честный ЗНАК». Подготовка программного обеспечения и онлайн-касс.3. Маркировка в решениях «Далион», «Эвотор», «Sigma». 4. Программные и аппаратные комплексы для маркировки в розничном магазине.

Докладчики и организаторы: Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области; Управление федеральной налоговой службы России по Мурманской области; Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области; компания «Инженерно-техническая фирма».

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. ГДЦ «Меридиан», конференц-зал № 2, 6-й этаж.

21 февраля – 11.00

Федеральная кадастровая палата приглашает всех представителей профессионального сообщества кадастровых инженеров и других специалистов сферы недвижимости на вебинар по теме «Новое в оформлении жилых и садовых домов». Нововведения в оформлении индивидуальных жилых и садовых домов вызывают у кадастровых инженеров большой интерес. И грамотная трактовка федеральных законов №№ 339 и 340 от 3 августа 2018 года – один из самых актуальных запросов профессионального сообщества к Федеральной кадастровой палате.

На вебинаре о применении закона № 340-ФЗ вы узнаете о порядке и последствиях признания постройки самовольной. Кроме того, будут раскрыты новые полномочия органов местного самоуправления. Кадастровые инженеры получат достоверную информацию об уведомительном порядке строительства и реконструкции домов. Наконец, будут названы два новых основания для приостановления кадастрового учёта и регистрации прав на объекты ИЖС и садовые дома.

Но главное – формат вебинара позволит вам получить ответы на любые вопросы о федеральных законах №№ 339 и 340.

Продолжительность до 90 минут. Услуга предоставляется на платной основе.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 44,4-й этаж.