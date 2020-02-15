г.Кандалакша

15 февраля -17.00

Вечер памяти «Дорогами афганской войны» в кандалакшском подростково-молодёжном клубе «Вектор». После беседы состоится просмотр видеоролика «Афганистан».

г.Кандалакша, ул. Защитников Заполярья, 5а. Подростково-молодёжном клубе «Вектор».

г.Заполярный

15 февраля – 12.00-18.30

Шестой форум социальных технологий «Город - это мы!» состоится в Заполярном. Ключевая его тема – «Люди. Идеи. Места» – синергия неравнодушных людей, полезных идей и наполненных смыслом общественных пространств. В качестве хейдлайнеров – главных мотиваторов – выступят российские эксперты, которые вдохновят участников на плодотворную работу в своих городах: Вадим Мамонтов, основатель и генеральный директор «RussiaDiscovery» (Москва); Виктория Богинская, член Союза архитекторов России, руководитель архитектурного бюро «Эволюция» (Ярославль).

Работа форума будет выстроена по трём направлениям. «ЛЮДИ» - участники создадут портрет активиста: какими компетенциями и умениями он должен обладать, как находить и обучать таких специалистов, а также – как формировать слаженные проектные команды. Спикер-модератор – Илья Степанов, архитектор живых организаций, преподаватель МГУ, МГИМО, Русской Школы Управления. Эксперты: Дмитрий Ларченко, «Экотропа Забайкалья» (Чита); Наталья Паньшина, активист (Мончегорск); Лариса Стрючкова, «Школа краеведов» (Норильск); Юлия Фишер, проект «Лесная почемучка» в Лапландском заповеднике (Мончегорск). «ИДЕИ» - гости форума обсудят, как разрабатывать идеи и воплощать их в жизнь, какие решения подойдут именно их региону, как городские события могут объединять места и людей. Спикер-модератор – Дмитрий Нестеренко, бизнес-тренер, руководитель НКО «Развитие». Эксперты: Екатерина Галайда, благотворительный фонд «69 параллель» (Норильск); Елена Попова, Музей Печенгского района (Никель); Ульяна Ломакина, корпоративный волонтер (Чита); Наталья Янушко, руководитель КЦСОН (Мончегорск). «МЕСТА» - Этот трек посвящён важным для каждого горожанина местам: чего не хватает в городской среде, как можно перезагрузить те пространства, которые есть сейчас, кто мог бы это реализовать. Спикер-модератор – Виктория Богинская, член союза архитекторов России, руководитель архитектурного бюро «Эволюция». Эксперты: Егор Понаморенко, «Площадь Декабристов» (Чита); Елена Коваленко, Центральная библиотечная система (Норильск); Марина Киркина, проект «Перемена» (Норильск); Алена Цветкова, корпоративный волонтер, проект «Комсомольский сквер», (Мончегорск); Сергей Кущенко, центр активного отдыха «Плюшки-Ватрушки» (Заполярный).

Завершится форум показом и обсуждением документального фильма «Неравнодушные» о корпоративных волонтерах «Норникеля». Лента стала победителем Международного фестиваля «Cannes Corporate Media & TV Awards» и получила премию «Серебряный дельфин», а также была отмечена жюри на «Los Angeles Film Awards».

Для визуального оформления форума будут использованы работы фотографа Анфисы Шеметовой, в которых отражена любовь к северной природе и людям из Заполярного и Никеля. В течение всего мероприятия можно будет отправить открытку с приветом из сердца Заполярья.

Вход на форум свободный по предварительной регистрации https://forum-gorod-eto-my.timepad.ru/event/1240679/

г.Заполярный, ул. Стрельцова, 1а. ДК «Октябрь».

ЗАТО г.Островной

15 февраля -16.00

Урок мужества «Солдат войны не выбирает…».

ЗАТО г.Островной, ул. Бессонова, 2. Музей истории родного края.

ЗАТО г.Североморск

1 марта

В Городском парке состоится ярмарка «Масленица». Заявки на участие в ярмарке принимаются от предпринимателей до 25 января на адрес электронной почты: econom@citysever.ru или в отделе экономического развития администрации.

ЗАТО г. Североморск, ул. Ломоносова, 4, кабинет 26. Телефон 4-95-26.

г.Мурманск

15 февраля - 9.00

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по экономике. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнётся в 9.00.

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. Мурманский государственный арктический университет.

15 февраля - 10.00

Губернатор региона посетит Мурманский государственный технический университет. Глава региона ознакомится с условиями обучения студентов и проведёт совещание, посвященное развитию МГТУ.

г.Мурманск, просп. Кирова, 1. МГТУ.

15 февраля -13.00

Культурная программа «О героях былых времен». Программа мероприятий: 13.00 – экскурсия по экспозиции «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны»; 13.30 – квест «Цвет Победы» и мастер-класс «Подарок для папы»; 14.00 – кинопоказ «Садись рядом, Мишка» в рамках патриотического проекта «75 фильмов о войне»; 15.15 – демонстрация предметов из солдатского вещмешка; 15.30 – кинопоказ «Смелого пуля боится, или Мишка принимает бой» в рамках патриотического проекта «75 фильмов о войне».

г.Мурманск, ул. Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей, III этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения.

15 февраля - 12.00

В Мурманской областной научной библиотеке состоится семинар «Наследственный договор и совместное завещание». Семинар организован в рамках проекта по правовому просвещению населения Мурманской области «PRO право». В его работе примут участие специалисты Управления судебного департамента, судебные приставы Мурманской области, преподаватели и студенты Мурманского арктического государственного университета.

Темой обсуждения станут вопросы наследственного договора, совместного завещания, исполнения и оспаривания совместного завещания.

Участники семинара получат юридические знания и консультации. Комментарии специалистов позволят расширить осведомленность населения в правовых вопросах, будут способствовать формированию позитивных правовых убеждений и ценностей.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, III этаж, Региональный центр Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина.

16 февраля – 11.00-16.00

К акции «Дарите книги с любовью» присоединяется Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой. Библиотека примет в дар новые детские книги, издания для подростков, а также произведения русской классики по школьной программе в хорошем состоянии последних лет издания. Книги в дар примут в любом отделе библиотеки. Подаренные издания будут переданы в детские учреждения, школьные библиотеки, социально-реабилитационные центры и воинские части, где в них особенно нуждаются.

В рамках акции в детско-юношеской библиотеке пройдут тематические мероприятия: дружеский книгообмен, мастер-классы «Подарок любимой книге», литературные игры.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.

16 февраля - 11.00

Состоится семинар для родителей по детской безопасности от Всероссийского проекта «Стоп-угроза». Неожиданно для большинства родителей, что 90% детей с радостью готовы откликнуться на просьбу незнакомого человека помочь найти, к примеру, котенка. Но уверенный отказ ребенка идти куда-либо с незнакомцем в первые секунды общения существенно снижает угрозу беды. Поэтому чрезвычайно важно освоить алгоритм поведения ребенка в опасных или неоднозначных ситуациях.

Спикер встречи – Дмитрий Качалов, руководитель школы безопасности в Мурманске – расскажет, как защитить детей от похитителей и мошенников на улице и в интернете; о поведении в опасных ситуациях, в социальных сетях, при общении с незнакомцами. Посетители познакомятся с современными технологиями, которые облегчают задачу родительского контроля, а также способами, как помочь ребенку отпугнуть возможного похитителя и освоить навыки самозащиты.

г.Мурманск, ул. Капитана Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, отдел электронных ресурсов.

16 февраля - 11.00

Неделя безопасного Рунета: встреча с руководителем школы детской безопасности «Стоп угроза. Мурманск» Дмитрием Качаловым. Гости встречи поговорят о том, как защитить детей от похитителей и мошенников на улице и в интернете; о поведении в опасных ситуациях, в социальных сетях, при общении с незнакомцами; познакомятся с современными технологиями, которые облегчают задачу родительского контроля, а также узнают о том, как можно помочь ребенку освоить навыки самозащиты.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека им. В.П. Махаевой.

16 февраля - 11.00

Информационная акция «Я выбираю!», приуроченная к Дню молодого избирателя. Специалист библиотеки расскажет о российском избирательном праве и интернет-ресурсах, посвященных государственной власти России. В течение дня можно будет ознакомиться с нормативными и правовыми актами Центральной избирательной комиссии РФ, Избирательной комиссии Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, зал электронных ресурсов.

16 февраля - 11.00

День открытых дверей в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке им. В.П. Махаевой.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека им. В.П. Махаевой.

17 февраля - 9.00

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнется в 9.00.

г.Мурманск, ул. Беринга, 18. Гимназия № 6.

17 февраля - 12.00

Открытие VI областной каникулярной школы «Заполярный Наноград». Участниками каникулярной школы «Заполярный Наноград» станут 73 учащихся 8-11 классов образовательных организаций области, успешно работающих по программе «Школьная лига РОСНАНО». Особенностью каникулярной школы «Наноград» как образовательного формата является то, что школьники, студенты и педагоги совместно решают на стажерских площадках проектные задачи (кейсы) от организаций и предприятий региона.

Ребятам будут предложены стажерские площадки АО «Мурманский морской торговый порт», АО «ФосАгро», ФГУП «Атомфлот», Мурманского филиала ПАО «Ростелеком».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

17 февраля – 13.00

В преддверии летней ремонтной кампании с 17 по 28 февраля ПАО «Мурманская ТЭЦ» впервые проводит конкурс профессионального мастерства среди электрогазосварщиков. В церемонии открытия конкурса примет участие министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Дмитрий Латышев и генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ» Станислав Назаров.

Участие в конкурсе примут девять сотрудников предприятия, которым предстоит продемонстрировать теоретические знания, в том числе по соблюдению правил охраны труда и требований безопасности, а также практические навыки по сварке стыков труб. В результате будет определен Лучший по профессии.

Проведение конкурса способствует повышению уровня и качества профессиональной подготовки, престижа рабочих профессий, развитию и совершенствованию мастерства.

г.Мурманск, ул. Шмидта, 14. Мурманская ТЭЦ.

17 февраля - 16.30

Официальная делегация Российского союза спортсменов встретится со спортивной общественностью Мурманска. На встрече ветеранам спорта, тренерам и спортсменам будут вручены почетные грамоты Российского союза спортсменов, а также золотые знаки ГТО, удостоверения и знаки мастеров спорта России.

г.Мурманск, пр. Героев-североморцев, 2. Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

18 февраля – 11.00

Филиал Кадастровой палаты по Мурманской области приглашает всех желающих принять участие в обучающем консультационном семинаре на тему «Осуществление государственного кадастрового учёта объектов недвижимости». Услуга предоставляется на возмездной основе.

В рамках проведения семинара рассмотрению подлежат следующие вопросы: об изменении порядка предоставления сведений о пунктах государственной геодезической сети на территории Мурманской области; обзор изменений требований нормативно-правовых актов, в сфере государственного кадастрового учета объектов недвижимости; обзор разъяснений органа регистрации права по вопросам осуществления государственного кадастрового учета объектов недвижимости; обзор наиболее распространенных вопросов, возникающих у участников кадастровых отношений.

Продолжительность до 90 минут. Услуга предоставляется на платной основе.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 44,4-й этаж.

18 февраля – 14.30

Семинар «Обязательная Маркировка товара. Новый порядок работы». 2019 год принёс много изменений в законы о маркировке: началась маркировка остатков обуви, утверждены сроки по маркировке молока, запрещена реализация некоторых видов продукции, подлежащей обязательной маркировке налогоплательщикам, применяющим ЕНВД и ПСН, и др. Цель семинара – помочь малому бизнесу максимально просто и эффективно адаптировать свой бизнес под изменения законодательства (Обязательная маркировка товаров). На семинаре вы сможете не только узнать новости из первых рук, но и задать вопросы из своей рабочей практики.

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация - https://itf.timepad.ru/event/1248724/

Ключевые темы семинара:1. Национальная система цифровой маркировки и прослеживания товаров: Текущая ситуация и планы. Обязательная маркировка обувной продукции. Ответы на вопросы. 2. Этапы внедрения маркировки на розничном предприятии: Кто и как должен маркировать продукцию. Что делать с остатками. Как зарегистрироваться в системе маркировки и прослеживания «Честный ЗНАК». Подготовка программного обеспечения и онлайн-касс.3. Маркировка в решениях «Далион», «Эвотор», «Sigma». 4. Программные и аппаратные комплексы для маркировки в розничном магазине.

Докладчики и организаторы: Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области; Управление федеральной налоговой службы России по Мурманской области; Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области; компания «Инженерно-техническая фирма».

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. ГДЦ «Меридиан», конференц-зал № 2, 6-й этаж.

21 февраля – 11.00

Федеральная кадастровая палата приглашает всех представителей профессионального сообщества кадастровых инженеров и других специалистов сферы недвижимости на вебинар по теме «Новое в оформлении жилых и садовых домов». Нововведения в оформлении индивидуальных жилых и садовых домов вызывают у кадастровых инженеров большой интерес. И грамотная трактовка федеральных законов №№ 339 и 340 от 3 августа 2018 года – один из самых актуальных запросов профессионального сообщества к Федеральной кадастровой палате.

На вебинаре о применении закона № 340-ФЗ вы узнаете о порядке и последствиях признания постройки самовольной. Кроме того, будут раскрыты новые полномочия органов местного самоуправления. Кадастровые инженеры получат достоверную информацию об уведомительном порядке строительства и реконструкции домов. Наконец, будут названы два новых основания для приостановления кадастрового учёта и регистрации прав на объекты ИЖС и садовые дома.

Но главное – формат вебинара позволит вам получить ответы на любые вопросы о федеральных законах №№ 339 и 340.

Продолжительность до 90 минут. Услуга предоставляется на платной основе.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 44,4-й этаж.

25 февраля - 14.05

В рамках проекта МАГУ «Креативный город – территория развития» стартовала серия мероприятий «Эковызов», посвященная вопросам экологии, развития городской среды и рационального потребления.

Очередная встреча состоится в молодёжном центре социального и технологического предпринимательства «Коворкинг 51». Школьников 8-11-х классов приглашают принять участие в мастер-классе «Как экологично жить в мегаполисе». Старшеклассники научатся выбирать наиболее экологичные сценарии поведения и обсудят экопривычки. Материалы мастер-класса разработаны специалистами Центра экономии ресурсов и экотренером Романом Саблиным. Завкафедрой экономики, управления и предпринимательского права МАГУ Мария Уткова расскажет о возможностях каждого помочь в решении экологических проблем. Также в числе проектов «Эковызова», которые состоятся в 2020 году, – выставка экологического дизайна, «зеленый» (экологический) диктант, перформанс «Эковызов» и другие. Завершит серию мероприятий масштабный фестиваль.

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. Молодёжный центр социального и технологического предпринимательства «Коворкинг 51».