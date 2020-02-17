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Мурманская область. Арктика17.02.20 08:45

Делу - время

ЗАТО г.Североморск

1 марта

В Городском парке состоится ярмарка «Масленица». Заявки на участие в ярмарке принимаются от предпринимателей до 25 января на адрес электронной почты: econom@citysever.ru или в отделе экономического развития администрации.

ЗАТО г. Североморск, ул. Ломоносова, 4, кабинет 26. Телефон 4-95-26.

г.Мурманск

17 февраля - 9.00

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнется в 9.00.

г.Мурманск, ул. Беринга, 18. Гимназия № 6.

17 февраля - 12.00

Открытие VI областной каникулярной школы «Заполярный Наноград».  Участниками каникулярной школы «Заполярный Наноград» станут 73 учащихся 8-11 классов образовательных организаций области, успешно работающих по программе «Школьная лига РОСНАНО». Особенностью каникулярной школы «Наноград» как образовательного формата является то, что школьники, студенты и педагоги совместно решают на стажерских площадках проектные задачи (кейсы) от организаций и предприятий региона.

Ребятам будут предложены стажерские площадки АО «Мурманский морской торговый порт», АО «ФосАгро», ФГУП «Атомфлот», Мурманского филиала ПАО «Ростелеком».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Мурманский  областной центр дополнительного образования «Лапландия».

17 февраля – 13.00

В преддверии летней ремонтной кампании с 17 по 28 февраля ПАО «Мурманская ТЭЦ» впервые проводит конкурс профессионального мастерства среди электрогазосварщиков. В церемонии открытия конкурса примет участие министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Дмитрий Латышев и генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ» Станислав Назаров.

Участие в конкурсе примут девять сотрудников предприятия, которым предстоит продемонстрировать теоретические знания, в том числе по соблюдению правил охраны труда и требований безопасности, а также практические навыки по сварке стыков труб. В результате будет определен Лучший по профессии.

Проведение конкурса способствует повышению уровня и качества профессиональной подготовки, престижа рабочих профессий, развитию и совершенствованию мастерства.

г.Мурманск, ул. Шмидта, 14. Мурманская ТЭЦ.

17 февраля - 16.30

Официальная делегация Российского союза спортсменов встретится со спортивной общественностью Мурманска.  На встрече ветеранам спорта, тренерам и спортсменам будут вручены почетные грамоты Российского союза спортсменов, а также золотые знаки ГТО, удостоверения и знаки мастеров спорта России.

г.Мурманск, пр. Героев-североморцев, 2. Мурманский  областной центр дополнительного образования «Лапландия».

18 февраля – 11.00

Филиал Кадастровой палаты по Мурманской области  приглашает всех желающих принять участие в обучающем  консультационном семинаре на тему «Осуществление государственного кадастрового учёта объектов недвижимости». Услуга предоставляется на возмездной основе.

В рамках проведения семинара рассмотрению подлежат следующие вопросы: об изменении порядка предоставления сведений о пунктах государственной геодезической сети на территории Мурманской области; обзор изменений требований нормативно-правовых актов, в сфере государственного кадастрового учета объектов недвижимости; обзор разъяснений органа регистрации права по вопросам осуществления государственного кадастрового учета объектов недвижимости; обзор наиболее распространенных вопросов, возникающих у участников кадастровых отношений.

Продолжительность до 90 минут. Услуга предоставляется на платной основе.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори,  44,4-й этаж.

18 февраля – 14.30

Семинар «Обязательная Маркировка товара. Новый порядок работы». 2019 год принёс много изменений в законы о маркировке: началась маркировка остатков обуви, утверждены сроки по маркировке молока, запрещена реализация некоторых видов продукции, подлежащей обязательной маркировке налогоплательщикам, применяющим ЕНВД и ПСН, и др. Цель семинара – помочь малому бизнесу максимально просто и эффективно адаптировать свой бизнес под изменения законодательства (Обязательная маркировка товаров). На семинаре вы сможете не только узнать новости из первых рук, но и задать вопросы из своей рабочей практики.

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация - https://itf.timepad.ru/event/1248724/

Ключевые темы семинара:1. Национальная система цифровой маркировки и прослеживания товаров: Текущая ситуация и планы. Обязательная маркировка обувной продукции. Ответы на вопросы. 2. Этапы внедрения маркировки на розничном предприятии: Кто и как должен маркировать продукцию. Что делать с остатками. Как зарегистрироваться в системе маркировки и прослеживания «Честный ЗНАК». Подготовка программного обеспечения и онлайн-касс.3. Маркировка в решениях «Далион», «Эвотор», «Sigma». 4. Программные и аппаратные комплексы для маркировки в розничном магазине.

Докладчики и организаторы: Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области; Управление федеральной налоговой службы России по Мурманской области; Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области; компания «Инженерно-техническая фирма».

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. ГДЦ «Меридиан», конференц-зал № 2, 6-й этаж.

21 февраля – 11.00

Федеральная кадастровая палата приглашает всех представителей профессионального сообщества кадастровых инженеров и других специалистов сферы недвижимости на вебинар по теме «Новое в оформлении жилых и садовых домов». Нововведения в оформлении индивидуальных жилых и садовых домов вызывают у кадастровых инженеров большой интерес. И грамотная трактовка федеральных законов №№ 339 и 340 от 3 августа 2018 года – один из самых актуальных запросов профессионального сообщества к Федеральной кадастровой палате.

На вебинаре о применении закона № 340-ФЗ вы узнаете о порядке и последствиях признания постройки самовольной. Кроме того, будут раскрыты новые полномочия органов местного самоуправления. Кадастровые инженеры получат достоверную информацию об уведомительном порядке строительства и реконструкции домов. Наконец, будут названы два новых основания для приостановления кадастрового учёта и регистрации прав на объекты ИЖС и садовые дома.

Но главное – формат вебинара позволит вам получить ответы на любые вопросы о федеральных законах №№ 339 и 340.

Продолжительность до 90 минут. Услуга предоставляется на платной основе.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори,  44,4-й этаж.

25 февраля - 14.05

В рамках проекта МАГУ «Креативный город – территория развития» стартовала серия мероприятий «Эковызов», посвященная вопросам экологии, развития городской среды и рационального потребления.

Очередная встреча состоится в молодёжном центре социального и технологического предпринимательства «Коворкинг 51». Школьников 8-11-х классов приглашают принять участие в мастер-классе «Как экологично жить в мегаполисе». Старшеклассники научатся выбирать наиболее экологичные сценарии поведения и обсудят экопривычки. Материалы мастер-класса разработаны специалистами Центра экономии ресурсов и экотренером Романом Саблиным. Завкафедрой экономики, управления и предпринимательского права МАГУ Мария Уткова расскажет о возможностях каждого помочь в решении экологических проблем. Также в числе проектов «Эковызова», которые состоятся в 2020 году, – выставка экологического дизайна, «зеленый» (экологический) диктант, перформанс «Эковызов» и другие. Завершит серию мероприятий масштабный фестиваль.

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. Молодёжный центр социального и технологического предпринимательства «Коворкинг 51».

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