с.Ловозеро

23 мая - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ловозере (ул. Пионерская, 6)

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Кировск

26 мая – 9.00-18.00

Прокуратурой города Кировска будет проводиться «горячая линия» по вопросам исполнения законодательства о доступности образования, в частности по вопросам взимания платы с родителей образовательными организациями города Кировска на учебную литературу, рабочие тетради, ремонт и др.

Сообщить о нарушениях закона в указанной сфере, а также задать свои вопросы по теме «горячей линии» можно помощнику прокурора г.Кировска Григину Евгению Юрьевичу по телефону 8 (815-31) 5-43-54.

г.Апатиты

29 мая - 8.00

В старых Апатитах состоится освящение церкви Иверской иконы Божьей Матери митрополитом Мурманской и Мончегорской епархии Владыкой Симоном. Иверская икона Божией Матери очень почитается среди верующих и считается чудотворной.

г.Апатиты, ул. Кирова, 14а (на въезде в Апатиты и Кировск).

пгт. Мурмаши

23 мая - 9.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Мурмашах.

пгт. Мурмаши, ул. Мира, 10.

ЗАТО г.Североморск

23 мая - 10.00

Заседание антинаркотической комиссии ЗАТО г.Североморск.

ЗАТО г.Североморск, ул. Ломоносова, 4.

г.Мурманск

23 мая - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул. Лобова, 39/13; просп. Ленина, 31; ул. Папанина, 22; ул. Старостина, 17; просп. Кольский, 95; Росляково, ул. Заводская, 4.

23 мая - 10.00

Губернатор Марина Ковтун примет участие в конференции «Развитие женского предпринимательства и социальных технологий». Конференция организована деловым консультационным центром женщин-предпринимателей «Ключ к успеху» при поддержке министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области и регионального Министерства экономического развития.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», II этаж, конференц-зал.

23 мая – 10.00-12.00

Прокуратурой Ленинского административного округа г.Мурманска проводится «горячая линия» по вопросу нарушения трудовых прав работников организаций, расположенных на территории округа в части невыплаты (несвоевременной выплаты) заработной платы, а также разъяснения законодательства о труде.

С жалобами, заявлениями, вопросами и информацией о нарушениях закона в сфере труда, можно обратиться по телефону 43-40-61.

23 мая - 18.30

Семинар «Правовые риски для начинающих предпринимателей».

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Региональный инновационный бизнес-инкубатор, II этаж.

24 мая – 10.00

В столице Заполярья пройдёт Вторая Мурманская инвестиционная энергетическая ярмарка. В числе организаторов - аппарат полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, правительство Мурманской области, ПАО «МРСК Северо-Запада».

Проведение очередной инвестиционной ярмарки в Мурманске - ещё один этап в работе по повышению инвестиционной привлекательности энергокомпании, привлечению новых клиентов, расширению форм оказываемых потребителям услуг.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. ГДЦ «Азимут отель Мурманск», зал «Азимут 1», 2-й этаж.

26 мая - 11.00

Центр поддержки предпринимательства Мурманской области проводит мастер-класс «Как увеличить продажи с сайта» в многофункциональном пространстве МРИБИ. Участие в мероприятии для предпринимателей области бесплатное, количество мест ограничено. Ведущий семинара Леонид Бугаев.

Леонид - эксперт в области нетворкинга и мобильных решений, автор бестселлеров «Мобильный Маркетинг: как зарядить свой бизнес в мобильном мире» и «Мобильный нетворкинг», владелец digital-агентства «Nordic Agency AB» (Москва–Стокгольм). Выступает с открытыми лекциями, помогает расти стратапам, выступает на радио и телевидении. Работал в Студии Артемия Лебедева. Последние 20 лет работает в Интернете. Регистрация на событие по ссылке https://cppmo.timepad.ru/event/490793/

Вопросы, ответы на которые вы узнаете на мастер-классе: привлечение и удержание клиентов: где дешевле, проще и быстрее? Каналы общения с вашими клиентами: цифровые и нецифровые. Каналы маркетинговой коммуникации: как масштабировать качество и скорость общения? Барьеры на пути к продаже: новый продукт vs старый. Ценность и цена. Ваша целевая аудитория: где она? Как общаться и где. Заказ товара как «поднятая рука: я хочу это». Оплата товара: наличные и карточки, альтернативы. Как поднять эффективность каналов коммуникации: ваш сайт; ваши и не ваши продукты и услуги; ваша коммуникация. Коммуникация производителя. Где и как показывать рекламу заинтересованным пользователям. Различия в категориях продаж. Практика: разбор ваших кейсов: интернет-магазин, сайт, приложение. Коммуникация в соцсетях. Чаты. Кто делает продажу лучше, тот выигрывает клиента: как продавать лучше всего? Ваш бизнес и ваши задачи в цифрах.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Центр поддержки предпринимательства Мурманской области, 2-й этаж.

Май

Министерство здравоохранения Мурманской области утвердило график приёма граждан по личным вопросам главными врачами медицинских организаций областного центра в мае 2017 года (по пятницам):

26 мая - 15.00 - 17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» Тарбаев Евгений Юрьевич (по вопросам оказания акушерско-гинекологической помощи).

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, 1-й этаж, каб. 107а.

27 июня

Состоится торжественная церемония, приуроченная к вывозу из губы Андреева первой партии отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) для дальнейшей переработки. Вывоз первой партии ОЯТ – знаковое событие и пример успешного многостороннего международного сотрудничества в решении сложных проблем «ядерного наследия» на Северо-Западе России, повышения ядерной и радиационной безопасности и улучшения экологической обстановки.

В мероприятии примут участие официальные лица Госкорпорации «Росатом», Министерства иностранных дел Королевства Норвегия, Европейского банка реконструкции и развития и др.

Создание в губе Андреева объектов обращения с ОЯТ и радиоактивными отходами, а также инженерных систем в рамках федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» осуществлялось Госкорпорацией «Росатом» при поддержке международной технической помощи. Общая сумма средств, выделенных на строительство и улучшение радиационной обстановки в губе Андреева за период с 1999 года составила более 8 млрд рублей.

Мурманская область, губа Андреева.