с.Ловозеро

25 мая - 10.00

Председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Владимир Губинский выступит на заседании Совета депутатов с.Ловозеро с вопросом изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Мурманской области с июля 2017 года. с.Ловозеро, ул.Советская, 10, II этаж.

г.Кировск

26 мая – 9.00-18.00

Прокуратурой города Кировска будет проводиться «горячая линия» по вопросам исполнения законодательства о доступности образования, в частности по вопросам взимания платы с родителей образовательными организациями города Кировска на учебную литературу, рабочие тетради, ремонт и др.

Сообщить о нарушениях закона в указанной сфере, а также задать свои вопросы по теме «горячей линии» можно помощнику прокурора г.Кировска Григину Евгению Юрьевичу по телефону 8 (815-31) 5-43-54.

27 мая – 12.00

В МБОУ «СОШ № 2» состоится подведение итогов учебного года в кадетском классе «Хибинский спасатель». В ходе церемонии «Кадетская слава» пройдёт награждение кадетов, показавших высокие результаты по итогам кадетского зачета, достигших особых успехов в учебе, военно-патриотических и спортивных мероприятиях. Для педагогов и гостей праздника подготовлены творческие номера.

г.Кировск, ул.Кирова, 27а. МБОУ «СОШ № 2».

г.Апатиты

29 мая - 8.00

В старых Апатитах состоится освящение церкви Иверской иконы Божьей Матери митрополитом Мурманской и Мончегорской епархии Владыкой Симоном. Иверская икона Божией Матери очень почитается среди верующих и считается чудотворной.

г.Апатиты, ул. Кирова, 14а (на въезде в Апатиты и Кировск).

г.Мончегорск

25 мая - 16.00

Председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Владимир Губинский выступит на заседании Совета депутатов г.Мончегорска с вопросом изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Мурманской области с июля 2017 года .

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 37. Совет депутатов г.Мончегорска.

пгт. Мурмаши

25 мая - 9.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Мурмашах.

пгт. Мурмаши, ул. Мира, 10.

25 мая - 11.40

Губернатор Марина Ковтун примет участие в празднике выпускников «Школьная навигация – 2017».

п.Мурмаши, ул.Энергетиков, 19. Школа № 1.

пгт.Кильдинстрой

25 мая - 15.00

Ведущий специалист комитета по тарифному регулированию Мурманской области Антон Ссюхин выступит на заседании Совета депутатов пгт.Кильдинстрой с вопросом изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Мурманской области с июля 2017 года.

пгт.Кильдинстрой, ул.Советская, 4.

г.Мурманск

25 мая - 10.00

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин проведёт заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Мурманской области.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

25 мая - 10.00

Встреча официальной делегации Республики Крым с представителями правительства Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, ситуационный центр, первый подъезд, IV этаж.

25 мая – 10.15

Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев примет участие в совещании по проекту «Комфортная городская среда».

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Администрация города Мурманска.

25 мая -11.00

Презентация туристического потенциала Республики Крым.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, первый подъезд, II этаж, 21 кабинет.

25 мая - 11.30

Состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса детского рисунка «Красная книга Мурманской области глазами детей». Заместитель губернатора Евгений Никора и министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Эльвира Макарова примут участие в торжественной церемонии награждения победителей конкурса.

Конкурс детского рисунка «Красная книга Мурманской области глазами детей» был организован Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области в рамках регионального плана основных мероприятий по проведению в Мурманской области Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий. К участию в конкурсе приглашались дети в возрасте от 6 до 14 лет. В рамках конкурса было установлено четыре номинации: грибы, лишайники, растения, животные.

Тематический конкурс нашёл большой отклик среди юных северян: всего на суд жюри поступило более 1200 работ с изображением редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных, грибов и лишайников. Лучшие работы войдут в полноцветное иллюстрированное издание «Красная книга Мурманской области глазами детей».

Призовые места разделили 24 юных автора работ из Высокого, Ковдора, Мончегоска, Заполярного, Кандалакши, Островного, Видяево, Полярного, Гаджиево, Мурмашей и Мурманска.

г.Мурманск, ул. Капитана Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, II этаж.

25 мая – 12.00

Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев встретится с лучшими выпускниками 2017 года.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Администрация города Мурманска.

25 мая - 12.30

В региональном исполнительном комитете Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» состоится пресс-конференция, посвященная реализации партийного проекта «Городская среда». В пресс-конференции примут участие: федеральный координатор партийного проекта «Городская среда», депутат Государственной Думы ФС РФ, член фракции «Единая Россия» Васильев Александр Николаевич; региональный координатор партийного проекта «Городская среда», депутат Совета депутатов г.Мурманска Прямикова Тамара Ивановна; заместитель губернатора Мурманской области, член регионального политического совета Никора Евгений Викторович; первый заместитель министра строительства и территориального развития Мурманской области Абраменко Елена Юрьевна; руководитель регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Сахневич Максим Леонидович.

Партийный проект «Городская среда» решает три ключевые задачи: первая задача - координация работы по реализации проекта между Партией и органами федеральной, региональной исполнительной власти и органами местного самоуправления; вторая - обеспечение участия населения в процессах формирования планов комплексного благоустройства дворовых территорий и общественного обсуждения их реализации; третья задача - организация общественного и партийного контроля хода реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», разработкой и реализацией планов комплексного благоустройства.

Из федерального бюджета на реализацию проекта Мурманской области выделена субсидия в сумме 115,26 млн рублей, софинансирование из областного бюджета составляет 102,2 млн рублей. Выделенные средства направлены на благоустройство дворовых и наиболее посещаемых территорий муниципальных образований региона. Региональной конкурсной комиссией проведен отбор среди муниципальных образований области на право получения субсидии на поддержку муниципальных программ формирования комфортной городской среды. Победителями конкурсного отбора признаны 29 муниципальных образований. Постановлением правительства Мурманской области от 14.04.2017 № 200-ПП утверждено распределение субсидии между муниципальными образованиями.

Перечни дворовых и общественных территорий, а также перечни планируемых работ по благоустройству формируются исходя из размера предоставляемой субсидии и муниципального финансирования на 2017 год. Дворовые и общественные территории, не вошедшие в муниципальные программы на 2017 год, будут включены в муниципальные программы на 2018-2022 годы.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 17, офис 424. Региональный исполнительный комитет Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия».

25 мая – 13.00

В Мурманской области будет работать член Центрального штаба ОНФ, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Государственной Думы Александр Васильев. В рамках проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» он примет участие в рейдах по проверке качества дорог, находящихся на гарантии, и улиц, внесенных жителями на «Карту убитых дорог» www.dorogi-onf.ru. С 13 по 30 мая 2017 г . дорожные рейды проводятся на территории Северо-Западного федерального округа. Согласно информации, полученной из ответов администраций муниципальных образований на обращения, отправленные по результатам прошлогодних инспекций, был предпринят ряд мер по исправлению обнаруженных дефектов. Участники проекта также проверят ход исправления выявленных замечаний. Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин примет участие в рейдах по проверке качества дорог.

г.Мурманск, просп. Ленина, 89. Региональный исполком ОНФ в Мурманской области.

25 мая – 14.00

Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев примет участие в городском празднике «Последний звонок» на центральной площади Пять Углов.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Площадь Пять Углов.

25 мая - 14.00

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин проведёт заседание противоэпизоотической комиссии Мурманской области. Повестка заседания: I. Об исполнении муниципальными образованиями Мурманской области переданных государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Мурманской области. Докладчик: Должанова Ольга Ивановна – начальник отдела организации и контроля противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий Комитета по ветеринарии Мурманской области. Содокладчики: Доцник Валентина Александровна – заместитель главы администрации г.Мурманска; Рожковский Анатолий Леонидович – заместитель главы администрации ЗАТО г.Североморск; Гончарова Наталья Васильевна – директор ООО «Престиж». II. О текущей эпизоотической ситуации по болезням рыб в водоемах Мурманской области. Докладчик: Прусов Сергей Валерьевич – заведующий лабораторией биоресурсов внутренних водоемов ФГБНУ «Полярный НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии им Н.М. Книповича». Содокладчик: Калинина Наталья Робертовна – начальник отдела физиологии и болезней рыб, объектов аквакультуры ГОБВУ «Мурманская областная станция по борьбе с болезнями животных». III. О дополнительных мерах по недопущению заноса и распространения гриппа птиц на территории региона. Докладчик: Титова Светлана Аскольдовна – заместитель Руководителя Управления Россельхознадзора по Мурманской области. Содокладчик: Николаева Наталья Витальевна – начальник отдела противоэпизоотических мероприятий ГОБВУ «Мурманская областная станция по борьбе с болезнями животных».

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал.

25 мая -14.00-16.00

Прокуратурой города Апатиты будет проводиться «горячая линия» по вопросам соблюдения трудовых и социальных прав граждан.

На звонки и вопросы в указанный день и время по телефонам: 8 (815 55) 6-25-49, 6-20-49 отвечают старший помощник прокурора г. Апатиты Пучкова Анна Юрьевна и старший помощник прокурора г. Апатиты Романова Людмила Михайловна.

25 мая – 14.00-18.00

На базе отделений государственного областного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области» отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Мурманской области планирует провести День открытых дверей.

Мероприятие организовано для информирования граждан о законодательстве и порядке предоставления услуг Пенсионного фонда. Специалисты фонда проконсультируют по вопросам пенсионного и социального обеспечения, мер социальной поддержки многодетных семей, услуг Пенсионного фонда, предоставляемых в электронном виде, и по другим вопросам, касающимся деятельности фонда.

г.Мурманска, отделения МФЦ: ул. Щербакова, 26; просп. Ленина, 45; ул. Хлобыстова, 26.

25 мая – 16.00

Состоится практикум «Конкретные шаги по включению вашего двора в программу благоустройства». Семинар проводится для руководителей ТСЖ, ЖСК и управляющих компаний, а также для активных жителей дворов, которые заинтересованы в предоставлении услуг по благоустройству. На семинаре выступят: координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды в Мурманской области Марышев А.С., эксперт МКУ «Новые формы управления», который расскажет о процедуре проведения общего собрания собственников согласно жилищного кодекса РФ.

г.Мурманск, просп. Ленина, 89. Региональный исполком ОНФ, каб. 313 (вход с просп. Ленина, 3-й этаж).

26 мая – 10.00

На базе Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота состоится региональный конкурс профессионального мастерства «Строитель-2017». Конкурс проводится среди рабочих и специалистов строительных профессий по следующим номинациям: «Лучший облицовщик-плиточник», «Лучший плотник», «Лучший сметчик», «Лучший маляр», «Лучший сварщик», «Лучший электрик».

Торжественное открытие конкурса состоится в актовом зале колледжа, затем участников ждут теоретический этап и практические занятия. На мероприятие приглашены представители министерства образования и науки Мурманской области, Северной торговой промышленной палаты Мурманской области, Союза строителей Мурмана, Регионального центра ценообразования, строительных организаций и образовательных учреждений строительного профиля. Подведение итогов и награждение победителей начнётся в 16.30 в актовом зале колледжа.

Конкурс проводится в соответствии с планом реализации соглашения о сотрудничестве между региональным министерством строительства и территориального развития, Северной торговой промышленной палатой Мурманской области и Союзом строителей Мурмана по согласованию с министерством образования и науки Мурманской области.

г.Мурманск, ул.Александра Невского, 86. Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота.

26 мая - 11.00

Центр поддержки предпринимательства Мурманской области проводит мастер-класс «Как увеличить продажи с сайта» в многофункциональном пространстве МРИБИ. Участие в мероприятии для предпринимателей области бесплатное, количество мест ограничено. Ведущий семинара Леонид Бугаев.

Леонид - эксперт в области нетворкинга и мобильных решений, автор бестселлеров «Мобильный Маркетинг: как зарядить свой бизнес в мобильном мире» и «Мобильный нетворкинг», владелец digital-агентства «Nordic Agency AB» (Москва–Стокгольм). Выступает с открытыми лекциями, помогает расти стратапам, выступает на радио и телевидении. Работал в Студии Артемия Лебедева. Последние 20 лет работает в Интернете.

Регистрация на событие по ссылке https://cppmo.timepad.ru/event/490793/

Вопросы, ответы на которые вы узнаете на мастер-классе: привлечение и удержание клиентов: где дешевле, проще и быстрее? Каналы общения с вашими клиентами: цифровые и нецифровые. Каналы маркетинговой коммуникации: как масштабировать качество и скорость общения? Барьеры на пути к продаже: новый продукт vs старый. Ценность и цена. Ваша целевая аудитория: где она? Как общаться и где. Заказ товара как «поднятая рука: я хочу это». Оплата товара: наличные и карточки, альтернативы. Как поднять эффективность каналов коммуникации: ваш сайт; ваши и не ваши продукты и услуги; ваша коммуникация. Коммуникация производителя. Где и как показывать рекламу заинтересованным пользователям. Различия в категориях продаж. Практика: разбор ваших кейсов: интернет-магазин, сайт, приложение. Коммуникация в соцсетях. Чаты. Кто делает продажу лучше, тот выигрывает клиента: как продавать лучше всего? Ваш бизнес и ваши задачи в цифрах.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Центр поддержки предпринимательства Мурманской области, 2-й этаж.

26 мая – 11.00

Состоится семинар на тему «Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам». Мероприятие проводится для предпринимателей и представителей некоммерческих организаций, которые заинтересованы в предоставлении социальных услуг, финансируемых из бюджетных источников. На семинаре выступит общественный представитель «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Мурманской области Буч О.В., а также эксперты министерств и ведомств: специалист Министерства экономического развития Мурманской области расскажет о возможности доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, финансируемых из бюджетных источников; представитель Главного управления МЧС России по Мурманской области разъяснит требования к получению заключения о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности; представитель центра гигиены и эпидемиологии Мурманской области разъяснит требования к подаче заявки и принципов проведения замеров и санитарно-эпидемиологической экспертизы; представитель территориального управления Роспотребнадзора по Мурманской области озвучит требования на выдачу санитарно- эпидемиологического заключения; специалист Министерства образования и науки Мурманской области разъяснит требования к получению лицензии на осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам.

г.Мурманск, просп. Ленина, 89. Региональный исполком ОНФ, каб. 313 (вход с просп. Ленина, 3-й этаж).

26 мая - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» Тарбаев Евгений Юрьевич ведёт приём граждан по вопросам оказания акушерско-гинекологической помощи.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, 1-й этаж, каб. 107а.

3 июня – 14.00

В Мурманске пройдёт Всероссийский исторический квест «1942. Партизанскими тропами». По легенде квеста в июне 1942 года немецкой оккупации подверглись территории Белорусской, Украинской, Эстонской, Латвийской, Литовской ССР и 13 областей РСФСР. Оккупационный режим, установленный захватчиками, отличался исключительной жестокостью и зверствами по отношению к мирному населению. Для помощи советским войскам местное население уходит в партизанские отряды. Партизанское движение набирает обороты… Участникам квеста предстоит остановить снабжение сил Вермахта горючим и боеприпасами, снизить темп продвижения врага, начать диверсионную и «рельсовую» войну.

Исторические квесты – это новый, современный и увлекательный формат изучения истории, предложенный «Волонтерами Победы» в 2016 году. Квест является командной игрой, в которой участники выполняют задания, связанные одной сюжетной линией. Сценарий и задания квестов основаны на достоверных исторических фактах и воспоминаниях ветеранов. В процессе создания квестов традиционно принимают участие профессиональные историки. К участию в квесте приглашаются команды молодежи в возрасте 16-23 лет. Состав команды – 6 человек, включая капитана. Для участия в квесте необходимо до 2 июня направить заявку на участие по электронному адресу: patriot-1998@mail.ru.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1.

27 июня

Состоится торжественная церемония, приуроченная к вывозу из губы Андреева первой партии отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) для дальнейшей переработки. Вывоз первой партии ОЯТ – знаковое событие и пример успешного многостороннего международного сотрудничества в решении сложных проблем «ядерного наследия» на Северо-Западе России, повышения ядерной и радиационной безопасности и улучшения экологической обстановки.

В мероприятии примут участие официальные лица Госкорпорации «Росатом», Министерства иностранных дел Королевства Норвегия, Европейского банка реконструкции и развития и др.

Создание в губе Андреева объектов обращения с ОЯТ и радиоактивными отходами, а также инженерных систем в рамках федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» осуществлялось Госкорпорацией «Росатом» при поддержке международной технической помощи. Общая сумма средств, выделенных на строительство и улучшение радиационной обстановки в губе Андреева за период с 1999 года составила более 8 млрд рублей.

Мурманская область, губа Андреева.