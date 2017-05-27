с.Белокаменка

29 мая - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Белокаменке.

с.Белокаменка, здание Дома Культуры.

г.Гаджиево

29 мая - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Гаджиево, ул. Душенова, 87.

29 мая - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения холодным и горячим водоснабжением.

г.Гаджиево, ул. Душенова, 87.

г.Полярные Зори

31 мая – 9.00-10.30

В администрации города Полярные Зори состоится совещание с участием первого заместителя прокурора Мурманской области старшего советника юстиции Саблина А.П. на тему: «Состояние законности в сфере защиты прав предпринимателей в Мурманской области, в том числе г.Полярные Зори, и мерах, направленных на развитие предпринимательства в регионе». К участию в совещании приглашаются субъекты предпринимательской деятельности.

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 1. Администрация г.Полярные Зори.

31 мая – 11.00-13.00

В помещении прокуратуры города Полярные Зори состоится личный прием представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей первым заместителем прокурора Мурманской области.

г.Полярные Зори, ул. Пушкина, 12. Прокуратура г.Полярные Зори.

г.Кировск

27 мая – 12.00

В МБОУ «СОШ № 2» состоится подведение итогов учебного года в кадетском классе «Хибинский спасатель». В ходе церемонии «Кадетская слава» пройдёт награждение кадетов, показавших высокие результаты по итогам кадетского зачета, достигших особых успехов в учебе, военно-патриотических и спортивных мероприятиях. Для педагогов и гостей праздника подготовлены творческие номера.

г.Кировск, ул.Кирова, 27а. МБОУ «СОШ № 2».

г.Апатиты

29 мая - 8.00

В старых Апатитах состоится освящение церкви Иверской иконы Божьей Матери митрополитом Мурманской и Мончегорской епархии Владыкой Симоном. Иверская икона Божией Матери очень почитается среди верующих и считается чудотворной.

г.Апатиты, ул. Кирова, 14а (на въезде в Апатиты и Кировск).

г.Мончегорск

29 мая – 9.00-13.00

В прокуратуре города Мончегорска будет проводиться «горячая линия» по вопросу соблюдения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

Звонки будут приниматься по телефону 8 (815-36) 7-59-33 помощником прокурора города Сытюгиной Анной Сергеевной.

г.Мурманск

27 мая - 10.30

Обучающий тренинг по социальному проектированию. Двухдневный тренинг проведет Анастасия Беломытцева (Москва) – тренер неформального образования и международных практик, специалист по разработке и управлению программами и проектами, федеральный эксперт конвейера проектов, выпускник долгосрочного тренинг-курса по неформальному образованию и межкультурному обучению для тренеров из Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Коммуны, 9. Мурманский арктический государственный университет, аудитория 311.

27 мая - 12.00

Литературный квест в рамках Всероссийской акции «Читай – страна!», посвященный Всероссийскому дню библиоте.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

27 мая - 15.00

Игровая программа для детей «Давайте жить дружно». В преддверии Дня защиты детей Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих совместно с Мурманской первичной организацией Всероссийского общества слепых проведут игровую программу для детей. Ребят будут ждать веселые конкурсы, занимательные викторины, заводные и подвижные игры.

г.Мурманск, пр. Ледокольный, 10. Горнолыжный комплекс «Нордстар».

28 мая - 10.00

В рамках празднования Дня пограничника заместитель губернатора Анатолий Векшин вручит кубки Губернатора Мурманской области лучшим частям Пограничного управления ФСБ России по западному Арктическому району. г.Мурманск, сквер у Мурманского областного драматического театра.

29 мая - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул. Папанина, 24.

29 мая - 15.00

В региональной общественной приёмной председателя партии Д.А. Медведева в Мурманской области состоится приём граждан по личным вопросам, котрый проведет председатель Общественного совета проекта» Управдом, сопредседатель Совета регионального отделения «Объединение потребителей России» Кирилл Чудинов. В ходе приёма будут рассмотрены вопросы о ремонте подъездов многоквартирных домов, о содержании придомовых территорий, о работе управляющих компаний и многие другие.

г.Мурманск, просп. Ленина, 88. Региональная общественная приёмная председателя партии Д.А. Медведева в Мурманской области.

3 июня – 14.00

В Мурманске пройдёт Всероссийский исторический квест «1942. Партизанскими тропами». По легенде квеста в июне 1942 года немецкой оккупации подверглись территории Белорусской, Украинской, Эстонской, Латвийской, Литовской ССР и 13 областей РСФСР. Оккупационный режим, установленный захватчиками, отличался исключительной жестокостью и зверствами по отношению к мирному населению. Для помощи советским войскам местное население уходит в партизанские отряды. Партизанское движение набирает обороты… Участникам квеста предстоит остановить снабжение сил Вермахта горючим и боеприпасами, снизить темп продвижения врага, начать диверсионную и «рельсовую» войну.

Исторические квесты – это новый, современный и увлекательный формат изучения истории, предложенный «Волонтерами Победы» в 2016 году. Квест является командной игрой, в которой участники выполняют задания, связанные одной сюжетной линией. Сценарий и задания квестов основаны на достоверных исторических фактах и воспоминаниях ветеранов. В процессе создания квестов традиционно принимают участие профессиональные историки. К участию в квесте приглашаются команды молодежи в возрасте 16-23 лет. Состав команды – 6 человек, включая капитана. Для участия в квесте необходимо до 2 июня направить заявку на участие по электронному адресу: patriot-1998@mail.ru.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1.

27 июня

Состоится торжественная церемония, приуроченная к вывозу из губы Андреева первой партии отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) для дальнейшей переработки. Вывоз первой партии ОЯТ – знаковое событие и пример успешного многостороннего международного сотрудничества в решении сложных проблем «ядерного наследия» на Северо-Западе России, повышения ядерной и радиационной безопасности и улучшения экологической обстановки.

В мероприятии примут участие официальные лица Госкорпорации «Росатом», Министерства иностранных дел Королевства Норвегия, Европейского банка реконструкции и развития и др.

Создание в губе Андреева объектов обращения с ОЯТ и радиоактивными отходами, а также инженерных систем в рамках федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» осуществлялось Госкорпорацией «Росатом» при поддержке международной технической помощи. Общая сумма средств, выделенных на строительство и улучшение радиационной обстановки в губе Андреева за период с 1999 года составила более 8 млрд рублей.

Мурманская область, губа Андреева.