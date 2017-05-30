ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Аквакультура – это созидательный трудВ Полярном полицейские изъяли из двух гаражей «экспозиции» оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны
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Мурманская область. Арктика30.05.17 07:50

Делу - время

пгт. Мурмаши

30 мая - 9.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Мурмашах.

пгт. Мурмаши, ул. Мира, 10.

с.Ловозеро

30 мая - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ловозере.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Полярные Зори

31 мая – 9.00-10.30

В администрации города Полярные Зори состоится совещание с участием первого заместителя прокурора Мурманской области старшего советника юстиции Саблина А.П. на тему: «Состояние законности в сфере защиты прав предпринимателей в Мурманской области, в том числе г.Полярные Зори, и мерах, направленных на развитие предпринимательства в регионе». К участию в совещании приглашаются субъекты предпринимательской деятельности.

г.Полярные Зори,  ул. Сивко, 1. Администрация г.Полярные Зори.

31 мая – 11.00-13.00

В помещении прокуратуры города Полярные Зори состоится личный прием представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей первым заместителем прокурора Мурманской области.

г.Полярные Зори,  ул. Пушкина, 12. Прокуратура г.Полярные Зори.

г.Оленегорск

30 мая – 11.00-13.00

Прокуратурой г.Оленегорска проводится «горячая линия» по вопросам соблюдения законодательства при проведении ЕГЭ.

Вопросы по указанной теме можно задать по телефону 8 (815-52) 5-08-90 старшему помощнику прокурора города Мазуниной Жанне Владимировне.

г.Мурманск

30 мая - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением.

г.Мурманск, ул. Куйбышева, 1а; просп. Кольский, 150.

30 мая - 11.00

Губернатор Марина Ковтун проведёт первое заседание межведомственной комиссии по  обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области,  средний подъезд, IV этаж, малый зал заседаний

30 мая - 13.00

В региональном исполнительном комитете Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» состоится первое заседание Общественного совета партийного проекта «Детский спорт». В проект повестки заседания включены вопросы: 1. О целях, задачах и основных направлениях реализации партийного проекта «Детский спорт». 2. Об открытии Федерации боевого самбо в Мурманской области. 3. О реализации направления «Дворовый тренер» в рамках федерального партийного проекта «Детский спорт»  на территории Мурманской области.

В мероприятии примут участие: региональный координатор партийного проекта «Детский спорт», председатель комитета Мурманской областной думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту Лариса Круглова; член Общественного совета партийного проекта «Детский спорт»; заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Наталья Марковина; депутат Мурманской областной думы  Юрий Шадрин.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской,  17. Региональный исполнительный комитет Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия», офис 424.

30 мая - 14.30

Губернатор Марина Ковтун примет участие в заседании Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области». Повестка заседания: 1. Обеспечение органами местного самоуправления условий для привлечения медицинских работников в медицинские организации Мурманской области. 2. О ходе реализации в муниципальных образованиях Мурманской области проектов поддержки местных инициатив по развитию и ремонту общественной инфраструктуры. 3. Об актуальных вопросах в сфере прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов органов местного самоуправления.

Участие в заседании также примут заместитель губернатора Анатолий Векшин, федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Бодягин, руководители исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований региона.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области,  средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

30 мая - 16.40

Выезд первой группы детей (665 человек) на отдых в оздоровительные учреждения Краснодарского края.

г.Мурманск, железнодорожный вокзал, поезд 293, специальный состав «Мурманск-Анапа».

3 июня – 14.00

В Мурманске пройдёт Всероссийский исторический квест «1942. Партизанскими тропами».  По легенде квеста в июне 1942 года немецкой оккупации подверглись территории Белорусской, Украинской, Эстонской, Латвийской, Литовской ССР и 13 областей РСФСР. Оккупационный режим, установленный захватчиками, отличался исключительной жестокостью и зверствами по отношению к мирному населению. Для помощи советским войскам местное население уходит в партизанские отряды. Партизанское движение набирает обороты… Участникам квеста предстоит остановить снабжение сил Вермахта горючим и боеприпасами, снизить темп продвижения врага, начать диверсионную и «рельсовую» войну.

Исторические квесты – это новый, современный и увлекательный формат изучения истории, предложенный «Волонтерами Победы» в 2016 году. Квест является командной игрой, в которой участники выполняют задания, связанные одной сюжетной линией. Сценарий и задания квестов основаны на достоверных исторических фактах и воспоминаниях ветеранов. В процессе создания квестов традиционно принимают участие профессиональные историки. К участию в квесте приглашаются команды молодежи в возрасте 16-23 лет. Состав команды – 6 человек, включая капитана. Для участия в квесте необходимо до 2 июня направить заявку на участие по электронному адресу: patriot-1998@mail.ru.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1.

27 июня

Состоится торжественная церемония, приуроченная к вывозу из губы Андреева первой партии отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) для дальнейшей переработки. Вывоз первой партии ОЯТ – знаковое событие и пример успешного многостороннего международного сотрудничества в решении сложных проблем «ядерного наследия» на Северо-Западе России, повышения ядерной и радиационной безопасности и улучшения экологической обстановки.

В мероприятии примут участие официальные лица Госкорпорации «Росатом», Министерства иностранных дел Королевства Норвегия, Европейского банка реконструкции и развития и др.

Создание в губе Андреева объектов обращения с ОЯТ и радиоактивными отходами, а также инженерных систем в рамках федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» осуществлялось Госкорпорацией «Росатом» при поддержке международной технической помощи. Общая сумма средств, выделенных на строительство и улучшение радиационной обстановки в губе Андреева за период с 1999 года составила более 8 млрд рублей.

Мурманская область, губа Андреева.

 

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