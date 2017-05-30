Делу - время
пгт. Мурмаши
30 мая - 9.00
Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Мурмашах.
пгт. Мурмаши, ул. Мира, 10.
с.Ловозеро
30 мая - 9.00
Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ловозере.
с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.
г.Полярные Зори
31 мая – 9.00-10.30
В администрации города Полярные Зори состоится совещание с участием первого заместителя прокурора Мурманской области старшего советника юстиции Саблина А.П. на тему: «Состояние законности в сфере защиты прав предпринимателей в Мурманской области, в том числе г.Полярные Зори, и мерах, направленных на развитие предпринимательства в регионе». К участию в совещании приглашаются субъекты предпринимательской деятельности.
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 1. Администрация г.Полярные Зори.
31 мая – 11.00-13.00
В помещении прокуратуры города Полярные Зори состоится личный прием представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей первым заместителем прокурора Мурманской области.
г.Полярные Зори, ул. Пушкина, 12. Прокуратура г.Полярные Зори.
г.Оленегорск
30 мая – 11.00-13.00
Прокуратурой г.Оленегорска проводится «горячая линия» по вопросам соблюдения законодательства при проведении ЕГЭ.
Вопросы по указанной теме можно задать по телефону 8 (815-52) 5-08-90 старшему помощнику прокурора города Мазуниной Жанне Владимировне.
г.Мурманск
30 мая - 9.00
Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением.
г.Мурманск, ул. Куйбышева, 1а; просп. Кольский, 150.
30 мая - 11.00
Губернатор Марина Ковтун проведёт первое заседание межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Мурманской области.
г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал заседаний
30 мая - 13.00
В региональном исполнительном комитете Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» состоится первое заседание Общественного совета партийного проекта «Детский спорт». В проект повестки заседания включены вопросы: 1. О целях, задачах и основных направлениях реализации партийного проекта «Детский спорт». 2. Об открытии Федерации боевого самбо в Мурманской области. 3. О реализации направления «Дворовый тренер» в рамках федерального партийного проекта «Детский спорт» на территории Мурманской области.
В мероприятии примут участие: региональный координатор партийного проекта «Детский спорт», председатель комитета Мурманской областной думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту Лариса Круглова; член Общественного совета партийного проекта «Детский спорт»; заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Наталья Марковина; депутат Мурманской областной думы Юрий Шадрин.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 17. Региональный исполнительный комитет Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия», офис 424.
30 мая - 14.30
Губернатор Марина Ковтун примет участие в заседании Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области». Повестка заседания: 1. Обеспечение органами местного самоуправления условий для привлечения медицинских работников в медицинские организации Мурманской области. 2. О ходе реализации в муниципальных образованиях Мурманской области проектов поддержки местных инициатив по развитию и ремонту общественной инфраструктуры. 3. Об актуальных вопросах в сфере прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов органов местного самоуправления.
Участие в заседании также примут заместитель губернатора Анатолий Векшин, федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Бодягин, руководители исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований региона.
г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.
30 мая - 16.40
Выезд первой группы детей (665 человек) на отдых в оздоровительные учреждения Краснодарского края.
г.Мурманск, железнодорожный вокзал, поезд 293, специальный состав «Мурманск-Анапа».
3 июня – 14.00
В Мурманске пройдёт Всероссийский исторический квест «1942. Партизанскими тропами». По легенде квеста в июне 1942 года немецкой оккупации подверглись территории Белорусской, Украинской, Эстонской, Латвийской, Литовской ССР и 13 областей РСФСР. Оккупационный режим, установленный захватчиками, отличался исключительной жестокостью и зверствами по отношению к мирному населению. Для помощи советским войскам местное население уходит в партизанские отряды. Партизанское движение набирает обороты… Участникам квеста предстоит остановить снабжение сил Вермахта горючим и боеприпасами, снизить темп продвижения врага, начать диверсионную и «рельсовую» войну.
Исторические квесты – это новый, современный и увлекательный формат изучения истории, предложенный «Волонтерами Победы» в 2016 году. Квест является командной игрой, в которой участники выполняют задания, связанные одной сюжетной линией. Сценарий и задания квестов основаны на достоверных исторических фактах и воспоминаниях ветеранов. В процессе создания квестов традиционно принимают участие профессиональные историки. К участию в квесте приглашаются команды молодежи в возрасте 16-23 лет. Состав команды – 6 человек, включая капитана. Для участия в квесте необходимо до 2 июня направить заявку на участие по электронному адресу: patriot-1998@mail.ru.
г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1.
27 июня
Состоится торжественная церемония, приуроченная к вывозу из губы Андреева первой партии отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) для дальнейшей переработки. Вывоз первой партии ОЯТ – знаковое событие и пример успешного многостороннего международного сотрудничества в решении сложных проблем «ядерного наследия» на Северо-Западе России, повышения ядерной и радиационной безопасности и улучшения экологической обстановки.
В мероприятии примут участие официальные лица Госкорпорации «Росатом», Министерства иностранных дел Королевства Норвегия, Европейского банка реконструкции и развития и др.
Создание в губе Андреева объектов обращения с ОЯТ и радиоактивными отходами, а также инженерных систем в рамках федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» осуществлялось Госкорпорацией «Росатом» при поддержке международной технической помощи. Общая сумма средств, выделенных на строительство и улучшение радиационной обстановки в губе Андреева за период с 1999 года составила более 8 млрд рублей.
Мурманская область, губа Андреева.