ЗАТО Видяево

31 мая - 13.00

Всемирный день без табака: акция «Скажи нет курению!» В ходе акции будут раздаваться информационные листовки и буклеты о вреде курения.

ЗАТО Видяево.

с.Ловозеро

31 мая - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ловозере.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

с.Ура-Губа

31 мая - 11.00

Выездной приём директора и специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Ура-Губе.

с.Ура-Губа, ул. Рыбацкая, 30.

г.Полярные Зори

31 мая – 9.00-10.30

В администрации города Полярные Зори состоится совещание с участием первого заместителя прокурора Мурманской области старшего советника юстиции Саблина А.П. на тему: «Состояние законности в сфере защиты прав предпринимателей в Мурманской области, в том числе г.Полярные Зори, и мерах, направленных на развитие предпринимательства в регионе». К участию в совещании приглашаются субъекты предпринимательской деятельности.

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 1. Администрация г.Полярные Зори.

31 мая – 11.00-13.00

В помещении прокуратуры города Полярные Зори состоится личный приём представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей первым заместителем прокурора Мурманской области.

г.Полярные Зори, ул. Пушкина, 12. Прокуратура г.Полярные Зори.

г.Мурманск

31 мая - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения холодным и горячим водоснабжением.

г.Мурманск, ул. Октябрьская, 34; ул. Орликовой, 44; ул. Карла Либкнехта, 8; ул. Трудовых Резервов, 6.

31 мая - 17.00

Всемирный день без табака: акция «Табачный дым и здоровье не совместимы».

г.Мурманск, просп. Ленина, 32. ТРК «Мурманск Молл», I этаж.

1 июня – 10.00-13.00

Прокуратурой Мурманской области будет проводиться «горячая линия» по вопросам защиты трудовых прав несовершеннолетних.

Сообщить о нарушениях закона в указанной сфере, а также задать свои вопросы по теме «горячей линии» можно помощнику прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Мавлютовой Татьяне Сергеевне по телефону 47-31-61.

Июнь

Министерство здравоохранения Мурманской области утвердило график приёма граждан по личным вопросам главными врачами медицинских организаций областного центра в июне 2017 года:

2 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

9 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

16 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

23 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

30 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107а.

3 июня – 14.00

В Мурманске пройдёт Всероссийский исторический квест «1942. Партизанскими тропами». По легенде квеста в июне 1942 года немецкой оккупации подверглись территории Белорусской, Украинской, Эстонской, Латвийской, Литовской ССР и 13 областей РСФСР. Оккупационный режим, установленный захватчиками, отличался исключительной жестокостью и зверствами по отношению к мирному населению. Для помощи советским войскам местное население уходит в партизанские отряды. Партизанское движение набирает обороты… Участникам квеста предстоит остановить снабжение сил Вермахта горючим и боеприпасами, снизить темп продвижения врага, начать диверсионную и «рельсовую» войну.

Исторические квесты – это новый, современный и увлекательный формат изучения истории, предложенный «Волонтерами Победы» в 2016 году. Квест является командной игрой, в которой участники выполняют задания, связанные одной сюжетной линией. Сценарий и задания квестов основаны на достоверных исторических фактах и воспоминаниях ветеранов. В процессе создания квестов традиционно принимают участие профессиональные историки. К участию в квесте приглашаются команды молодежи в возрасте 16-23 лет. Состав команды – 6 человек, включая капитана. Для участия в квесте необходимо до 2 июня направить заявку на участие по электронному адресу: patriot-1998@mail.ru.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1.

27 июня

Состоится торжественная церемония, приуроченная к вывозу из губы Андреева первой партии отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) для дальнейшей переработки. Вывоз первой партии ОЯТ – знаковое событие и пример успешного многостороннего международного сотрудничества в решении сложных проблем «ядерного наследия» на Северо-Западе России, повышения ядерной и радиационной безопасности и улучшения экологической обстановки.

В мероприятии примут участие официальные лица Госкорпорации «Росатом», Министерства иностранных дел Королевства Норвегия, Европейского банка реконструкции и развития и др.

Создание в губе Андреева объектов обращения с ОЯТ и радиоактивными отходами, а также инженерных систем в рамках федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» осуществлялось Госкорпорацией «Росатом» при поддержке международной технической помощи. Общая сумма средств, выделенных на строительство и улучшение радиационной обстановки в губе Андреева за период с 1999 года составила более 8 млрд рублей.

Мурманская область, губа Андреева.