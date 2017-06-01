г.Оленегорск

1 июня - 14.00-17.00

Прокуратурой города Оленегорска будет проводиться «горячая линия» по вопросам нарушения прав граждан при рассмотрении жалоб и обращений.

На звонки и вопросы по телефону 8 (815-52) 5-08-90 ответит старший помощник прокурора г. Оленегорска Мазунина Жанна Владимировна.

г.Полярный

1 июня - 14.00

В Снежногорском межрайонном центре социальной поддержки населения состоится торжественное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей,

г.Полярный, ул. Сивко, 1. Снежногорский межрайонный центр социальной поддержки населения.

г.Кола

1 июня - 15.00

Председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Владимир Губинский выступит на заседании Совета депутатов г.п.Кола с вопросом изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Мурманской области с июля 2017 года. г.Кола, ул.Каменный остров, 5.

г.Мурманск

1 июня - 8.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением.

г.Мурманск, ул. Папанина, 28; ул. Свердлова, 10/1; ул. Бредова, 11/1; ул. Челюскинцев, 25; ул. Гагарина, 20; ул. Ленинградская, 29/5; ул. Дзержинского, 2/3.

1 июня - 8.00

Акция «Спасибо, донор!»: доноры из учебных заведений Мурманска посетят областную станции переливания крови.

г.Мурманск, ул. Павлова, 6, корп.10. Областная станция переливания крови.

1 июня - 10.00-12.00

Акция «Спасибо, донор!» - мероприятие для пациентов 4-го педиатрического отделения Мурманской детской клинической больницы. Детям, находящимся на лечении, мурманская писательница Екатерина Панфилова прочтет свои сказки, а молодежная группа Мурманского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Красный Крест» вручит подарки.

г.Мурманск, ул. Свердлова, 18. Мурманская детская клиническая больница, конференц-зал.

1 июня – 10.00-13.00

Прокуратурой Мурманской области будет проводиться «горячая линия» по вопросам защиты трудовых прав несовершеннолетних.

Сообщить о нарушениях закона в указанной сфере, а также задать свои вопросы по теме «горячей линии» можно помощнику прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Мавлютовой Татьяне Сергеевне по телефону 47-31-61.

1 июня - 11.00

Гость пресс-центра «Мурманский вестник» – уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области Дмитрий Барышев.

Дмитрий Барышев назначен уполномоченным по защите прав предпринимателей в Мурманской области со 2 мая 2017 года, его кандидатура была одобрена предпринимательским сообществом по итогам заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Мурманской области от 22 февраля 2017 года. Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей при губернаторе Мурманской области функционирует с 2013 года. 28 февраля 2017 года Мурманской областной думой был принят закон Мурманской области «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Мурманской области», в соответствии с которым должность уполномоченного является государственной гражданской должностью Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Кирова, 46. Редакция областной газеты «Мурманский вестник».

Июнь

Министерство здравоохранения Мурманской области утвердило график приёма граждан по личным вопросам главными врачами медицинских организаций областного центра в июне 2017 года:

2 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

9 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

16 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

23 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

30 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107а.

3 июня – 14.00

В Мурманске пройдёт Всероссийский исторический квест «1942. Партизанскими тропами». По легенде квеста в июне 1942 года немецкой оккупации подверглись территории Белорусской, Украинской, Эстонской, Латвийской, Литовской ССР и 13 областей РСФСР. Оккупационный режим, установленный захватчиками, отличался исключительной жестокостью и зверствами по отношению к мирному населению. Для помощи советским войскам местное население уходит в партизанские отряды. Партизанское движение набирает обороты… Участникам квеста предстоит остановить снабжение сил Вермахта горючим и боеприпасами, снизить темп продвижения врага, начать диверсионную и «рельсовую» войну.

Исторические квесты – это новый, современный и увлекательный формат изучения истории, предложенный «Волонтерами Победы» в 2016 году. Квест является командной игрой, в которой участники выполняют задания, связанные одной сюжетной линией. Сценарий и задания квестов основаны на достоверных исторических фактах и воспоминаниях ветеранов. В процессе создания квестов традиционно принимают участие профессиональные историки. К участию в квесте приглашаются команды молодежи в возрасте 16-23 лет. Состав команды – 6 человек, включая капитана. Для участия в квесте необходимо до 2 июня направить заявку на участие по электронному адресу: patriot-1998@mail.ru.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1.

27 июня

Состоится торжественная церемония, приуроченная к вывозу из губы Андреева первой партии отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) для дальнейшей переработки. Вывоз первой партии ОЯТ – знаковое событие и пример успешного многостороннего международного сотрудничества в решении сложных проблем «ядерного наследия» на Северо-Западе России, повышения ядерной и радиационной безопасности и улучшения экологической обстановки.

В мероприятии примут участие официальные лица Госкорпорации «Росатом», Министерства иностранных дел Королевства Норвегия, Европейского банка реконструкции и развития и др.

Создание в губе Андреева объектов обращения с ОЯТ и радиоактивными отходами, а также инженерных систем в рамках федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» осуществлялось Госкорпорацией «Росатом» при поддержке международной технической помощи. Общая сумма средств, выделенных на строительство и улучшение радиационной обстановки в губе Андреева за период с 1999 года составила более 8 млрд рублей.

Мурманская область, губа Андреева.