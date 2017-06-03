г.Мурманск

3 июня – 14.00

В Мурманске пройдёт Всероссийский исторический квест «1942. Партизанскими тропами». По легенде квеста в июне 1942 года немецкой оккупации подверглись территории Белорусской, Украинской, Эстонской, Латвийской, Литовской ССР и 13 областей РСФСР. Оккупационный режим, установленный захватчиками, отличался исключительной жестокостью и зверствами по отношению к мирному населению. Для помощи советским войскам местное население уходит в партизанские отряды. Партизанское движение набирает обороты… Участникам квеста предстоит остановить снабжение сил Вермахта горючим и боеприпасами, снизить темп продвижения врага, начать диверсионную и «рельсовую» войну.

Исторические квесты – это новый, современный и увлекательный формат изучения истории, предложенный «Волонтерами Победы» в 2016 году. Квест является командной игрой, в которой участники выполняют задания, связанные одной сюжетной линией. Сценарий и задания квестов основаны на достоверных исторических фактах и воспоминаниях ветеранов. В процессе создания квестов традиционно принимают участие профессиональные историки. К участию в квесте приглашаются команды молодежи в возрасте 16-23 лет. Состав команды – 6 человек, включая капитана. Для участия в квесте необходимо до 2 июня направить заявку на участие по электронному адресу: patriot-1998@mail.ru.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1.

6 июня - 11.00

Центр поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с образовательным центром «Полярное Солнце» проводит мастер-класс «Дистанционное управление бизнесом». На семинаре вы узнаете, как сделать бизнес конкурентным, используя концепцию дистанционного офиса, как избавиться от неоправданных затрат, как интегрировать в свой бизнес-процесс дистанционное управление. В программе мастер-класса: 1. Управление проектами. Отказываемся от задач «на салфетках». 2. Управление командой; работаем в проектах, с задачами и календарями. Увеличиваем эффективность себя и менеджеров. 3. Управление коммуникациями: корпоративная почта, мессенджеры, видеосовещания, корпоративные порталы. 4. Автоматизация продаж. Как с помощью CRM сделать продажи системными. С каждым потенциальным клиентом и с максимально высокой отдачей. 5. Облачные технологии. Стираем границы офиса. Преподаватель - Куликов Владимир Юрьевич, консультант по системному интернет-маркетингу. Практикующий консультант, проектировщик автоматизированных экономических информационных систем, директор компании по продвижению в интернет и систематизации бизнес-процессов, бизнес аналитик специализирующийся на экспертизе маркетинга, внедрении IT систем управления и автоматизации предприятием. Руководитель компаний «Лаборатория продвижения бизнеса» и «Скорая компьютерная помощь».

Участие в мероприятии бесплатное. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/501769/

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Центр поддержки предпринимательства Мурманской области.

27 июня

Состоится торжественная церемония, приуроченная к вывозу из губы Андреева первой партии отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) для дальнейшей переработки. Вывоз первой партии ОЯТ – знаковое событие и пример успешного многостороннего международного сотрудничества в решении сложных проблем «ядерного наследия» на Северо-Западе России, повышения ядерной и радиационной безопасности и улучшения экологической обстановки.

В мероприятии примут участие официальные лица Госкорпорации «Росатом», Министерства иностранных дел Королевства Норвегия, Европейского банка реконструкции и развития и др.

Создание в губе Андреева объектов обращения с ОЯТ и радиоактивными отходами, а также инженерных систем в рамках федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» осуществлялось Госкорпорацией «Росатом» при поддержке международной технической помощи. Общая сумма средств, выделенных на строительство и улучшение радиационной обстановки в губе Андреева за период с 1999 года составила более 8 млрд рублей.

Мурманская область, губа Андреева.

Июнь

Министерство здравоохранения Мурманской области утвердило график приёма граждан по личным вопросам главными врачами медицинских организаций областного центра в июне 2017 года:

9 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

16 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

23 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

30 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107а.