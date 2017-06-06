с.Ловозеро

6 июня - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ловозере.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

п.Междуречье

6 июня - 11.00

Начальник отдела охраны окружающей среды регионального министерства природных ресурсов и экологии Елена Макарова проинспектирует ход реализации концессионного соглашения между правительством Мурманской области и АО «Управление отходами».

В районе посёлка Междуречье начался монтаж металлоконструкций производственного здания мусоросортировочного комплекса Мурманского филиала АО «Управления отходами». Монтаж металлоконструкций начался 31 мая. На специально подготовленные фундаменты будет установлено более 40 металлических колонн высотой от 10 до 12 метров. Они станут основой корпуса производственного цеха, где разместят мусоросортировочное оборудование. Общая площадь здания 2500 кв. метров. В соответствии с графиком монтаж всех конструкций будет завершен до конца июня. Одновременно со строительством производственного цеха на площадке продолжается завоз модулей административно-бытового корпуса (АБК). Монтаж модулей АБК начался 5 июня. Строительство мусоросортировочного комплекса, полигона для размещения так называемых «хвостов» сортировки и мусороперегрузочных станций стало возможно благодаря концессионному соглашению заключенному между правительством Мурманской области и АО «Управление отходами».

п.Междуречье, промплощадка мусоросортировочного комплекса Мурманского филиала АО «Управления отходами».

пгт.Молочный

6 июня - 14.00

Председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Владимир Губинский выступит на заседании Совета депутатов п.Молочный с вопросом изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Мурманской области с июля 2017 года пгт.Молочный, ул.Молодёжная, 12.

пгт. Мурмаши

6 июня - 9.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Мурмашах.

пгт. Мурмаши, ул. Мира, 10.

г.Мурманск

6 июня - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения горячим водоснабжением.

г.Мурманск, ул. Халатина, 8; ул. Седова, 18; ул. Новосельская, 4; ул. Павлова, 59; просп. Ленина, 94.

6 июня - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, законность перепланировки.

г.Мурманск, ул. Октябрьская, 30; ул. Полярные Зори, 13; ул. Николаева, 5.

6 июня - 11.00

Семинар «Дистанционное управление бизнесом».

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Региональный инновационный бизнес-инкубатор.

6 июня - 11.00

Центр поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с образовательным центром «Полярное Солнце» проводит мастер-класс «Дистанционное управление бизнесом». На семинаре вы узнаете, как сделать бизнес конкурентным, используя концепцию дистанционного офиса, как избавиться от неоправданных затрат, как интегрировать в свой бизнес-процесс дистанционное управление. В программе мастер-класса: 1. Управление проектами. Отказываемся от задач «на салфетках». 2. Управление командой; работаем в проектах, с задачами и календарями. Увеличиваем эффективность себя и менеджеров. 3. Управление коммуникациями: корпоративная почта, мессенджеры, видеосовещания, корпоративные порталы. 4. Автоматизация продаж. Как с помощью CRM сделать продажи системными. С каждым потенциальным клиентом и с максимально высокой отдачей. 5. Облачные технологии. Стираем границы офиса. Преподаватель - Куликов Владимир Юрьевич, консультант по системному интернет-маркетингу. Практикующий консультант, проектировщик автоматизированных экономических информационных систем, директор компании по продвижению в интернет и систематизации бизнес-процессов, бизнес аналитик специализирующийся на экспертизе маркетинга, внедрении IT систем управления и автоматизации предприятием. Руководитель компаний «Лаборатория продвижения бизнеса» и «Скорая компьютерная помощь». Участие в мероприятии бесплатное. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/501769/

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Центр поддержки предпринимательства Мурманской области.

6 июня - 12.00

Открытие обновлённой Доски почёта «Лучший работник сферы социальной защиты населения Мурманской области».

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 46а.Министерство социального развития Мурманской области.

6 июня - 12.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится пресс-конференция, посвященная проведению VIII Международного фестиваля фольклора Баренцева Евро-Арктического региона и регионов Северо-Западного федерального округа. Фестиваль пройдёт в п.Умбе Терского района 10-11 июня т.г.

В пресс-конференции примут участие: Сергей Борисович Ершов, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области; Ольга Александровна Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея; Екатерина Валерьевна Крюкова, заместитель директора по народному творчеству Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, малая гостиная.

6 июня - 17.00

В региональном исполнительном комитете Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» состоится первое заседание регионального Общественного совета партийного проекта «Народный контроль». В проект повестки заседания включены вопросы: 1. О целях и задачах федерального партийного проекта «Народный контроль». 2. О промежуточных итогах проведенных мониторингов в рамках реализации федерального партийного проекта «Народный контроль» на территории Мурманской области. 3. О реализации проекта по созданию единого бренда (логотипа) производителей Мурманской области.

В мероприятии примут участие: региональный координатор партийного проекта «Народный контроль», член регионального политического совета Мурманского регионального отделения партии «ЕР», министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова; члены регионального Общественного совета партийного проекта «Народный контроль»; представители Общественной палаты Мурманской области, региональных общественных организаций, члены Регионального координационного совета сторонников.

Партийный проект «Народный контроль» реализуется в Мурманской области с 2010 года. Следует подчеркнуть, что за прошедшее время партпроект доказал свою эффективность и востребованность, в первую очередь, с точки зрения апробации и развития форм участия граждан в общественном контроле. На ближайшие 5 лет перед «Народным контролем» поставлены несколько взаимосвязанных целей: предотвращение или устранение нарушений прав и интересов потребителей; проверка качества, соблюдения законодательства и ценообразования на социально значимые товары; продвижение продукции местных товаропроизводителей; борьба с контрафактом при реализации алкогольной продукции; наращивание правовой базы для защиты потребителей.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 17. Региональный исполнительный комитет Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия», оф. 424.

27 июня

Состоится торжественная церемония, приуроченная к вывозу из губы Андреева первой партии отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) для дальнейшей переработки. Вывоз первой партии ОЯТ – знаковое событие и пример успешного многостороннего международного сотрудничества в решении сложных проблем «ядерного наследия» на Северо-Западе России, повышения ядерной и радиационной безопасности и улучшения экологической обстановки.

В мероприятии примут участие официальные лица Госкорпорации «Росатом», Министерства иностранных дел Королевства Норвегия, Европейского банка реконструкции и развития и др.

Создание в губе Андреева объектов обращения с ОЯТ и радиоактивными отходами, а также инженерных систем в рамках федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» осуществлялось Госкорпорацией «Росатом» при поддержке международной технической помощи. Общая сумма средств, выделенных на строительство и улучшение радиационной обстановки в губе Андреева за период с 1999 года составила более 8 млрд рублей.

Мурманская область, губа Андреева.

Июнь

Министерство здравоохранения Мурманской области утвердило график приёма граждан по личным вопросам главными врачами медицинских организаций областного центра в июне 2017 года:

9 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

16 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

23 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

30 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107а.