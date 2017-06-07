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Мурманская область. Арктика07.06.17 07:50

Делу - время

г.Кандалакша

7 июня - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проведут проверку жилых помещений, переведенных на электрообогрев.

г.Кандалакша, ул. Набережная, 149.

п.Белое море

7 июня - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения отоплением, горячим водоснабжением.

п.Белое море, 12.

с.Ловозеро

7 июня - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ловозере.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

пгт.Молочный

7 июня - 9.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Молочном.

пгт.Молочный, ул. Торговая, 1а.

г.Кола

7 июня -12.00

Губернатор Марина Ковтун примет участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню социального работника. Поздравления примут коллективы государственных областных учреждений системы социальной защиты населения Мурманской области, состоится чествование и награждение лучших работников социальной сферы региона.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.

г.Мурманск

7 июня - 11.00

Гость пресс-центра «Мурманский вестник» – глава регионального исполкома Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Мурманской области Максим Сахневич. Тема встречи – реализация приоритетных проектов ОНФ. Ведущая пресс-центра - журналист Александра Ретунская.

г.Мурманск, просп. Кирова, 46. Редакция областной газеты «Мурманский вестник».

7 июня - 12.00

Управление Росреестра по Мурманской области и филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Мурманской области проведут День открытых дверей. Специалисты Росреестра проконсультируют по актуальным вопросам в сфере государственной регистрации прав и кадастрового учета, предоставлению услуг в электронном виде и другим вопросам.

г.Мурманск, ул. Щербакова, 26. МФЦ по Первомайскому округу г.Мурманска.

8 июня – 12.00

В соответствии с решениями встречи Министров внутренних дел Российской Федерации и Финляндской Республики и российско-финляндской группы по вопросам оперативного взаимодействия в борьбе с преступностью,  в Мурманске состоится очередное заседание российско-финляндской координационной группы по вопросам оперативного взаимодействия в борьбе с преступностью.

В заседании примут участие представители центрального аппарата МВД России во главе с координатором международного сотрудничества МВД России Петром Поповым. Также с российской стороны участие в работе заседания примут министр внутренних дел по Республике Карелия Дмитрий Сергеев, начальник ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Умнов, начальник УМВД России по Мурманской области Игорь Баталов.

Делегацию МВД Финляндской Республики возглавит генеральный директор Департамента полиции МВД Финляндии Кауко Аалтомаа. Всего со стороны Финляндии на заседании будут присутствовать семь представителей полицейского ведомства республики. В ходе заседания стороны подпишут ряд документов по взаимодействию, в том числе планы совместных действий между приграничными территориальными органами МВД России и органами полиции Финляндии. Программа:  10.00 – 11.00 – открытие заседания российско-финляндской координационной группы; 16.00 – 16.15 – подписание итоговых документов и планов.

г.Мурманск, ул.Воровского, 5/23. Конгресс-отель «Меридиан», большой конференц-зал № 1, 4-й этаж.

27 июня

Состоится торжественная церемония, приуроченная к вывозу из губы Андреева первой партии отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) для дальнейшей переработки. Вывоз первой партии ОЯТ – знаковое событие и пример успешного многостороннего международного сотрудничества в решении сложных проблем «ядерного наследия» на Северо-Западе России, повышения ядерной и радиационной безопасности и улучшения экологической обстановки.

В мероприятии примут участие официальные лица Госкорпорации «Росатом», Министерства иностранных дел Королевства Норвегия, Европейского банка реконструкции и развития и др.

Создание в губе Андреева объектов обращения с ОЯТ и радиоактивными отходами, а также инженерных систем в рамках федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» осуществлялось Госкорпорацией «Росатом» при поддержке международной технической помощи. Общая сумма средств, выделенных на строительство и улучшение радиационной обстановки в губе Андреева за период с 1999 года составила более 8 млрд рублей.

Мурманская область, губа Андреева.

Июнь

Министерство здравоохранения Мурманской области утвердило график приёма граждан по личным вопросам главными врачами медицинских организаций областного центра в июне 2017 года:

9 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

16 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

23 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

30 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107а.

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