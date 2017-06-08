пгт. Мурмаши

8 июня - 9.00

Выездной прием специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Мурмашах.

пгт.Мурмаши, ул. Мира, 10.

г.Мурманск

8 июня - 11.00

Состоится встреча губернатора Марины Ковтун с Генеральным консулом Чешской Республики в г. Санкт-Петербурге господином Карелом Кюнлом.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство мурманской области, средний подъезд, II этаж, овальный зал.

8 июня – 12.00

В соответствии с решениями встречи Министров внутренних дел Российской Федерации и Финляндской Республики и российско-финляндской группы по вопросам оперативного взаимодействия в борьбе с преступностью, в Мурманске состоится очередное заседание российско-финляндской координационной группы по вопросам оперативного взаимодействия в борьбе с преступностью.

В заседании примут участие представители центрального аппарата МВД России во главе с координатором международного сотрудничества МВД России Петром Поповым. Также с российской стороны участие в работе заседания примут министр внутренних дел по Республике Карелия Дмитрий Сергеев, начальник ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Умнов, начальник УМВД России по Мурманской области Игорь Баталов.

Делегацию МВД Финляндской Республики возглавит генеральный директор Департамента полиции МВД Финляндии Кауко Аалтомаа. Всего со стороны Финляндии на заседании будут присутствовать семь представителей полицейского ведомства республики. В ходе заседания стороны подпишут ряд документов по взаимодействию, в том числе планы совместных действий между приграничными территориальными органами МВД России и органами полиции Финляндии. Программа: 10.00 – 11.00 – открытие заседания российско-финляндской координационной группы; 16.00 – 16.15 – подписание итоговых документов и планов.

г.Мурманск, ул.Воровского, 5/23. Конгресс-отель «Меридиан», большой конференц-зал № 1, 4-й этаж.

8 июня - 14.30

В Мурманском областном краеведческом музее состоится выездное заседание регионального Общественного совета партийного проекта «Историческая память». В программе мероприятия: встреча с руководством краеведческого музея в Центре детско-юношеского краеведения и экскурсия по выставке из фондов Государственного центрального музея современной истории России (г.Москва) по теме: «Революционный 1917. Документы свидетельствуют».

В мероприятии примут участие: региональный координатор партийного проекта «Историческая память», заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Михаил Белошеев; директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Химчук; члены регионального Общественного совета партийного проекта «Историческая память»; студенты Мурманского педагогического колледжа.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

9 июня - 10.00

Заседание правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. О мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в муниципальном образовании ЗАТО Александровск - докладчик Кауров Семён Михайлович – глава администрации муниципального образования ЗАТО Александровск. 2. О вопросах обновления парка городского пассажирского транспорта общего пользования и субсидирования региональных воздушных перевозок пассажиров (перечень поручений президента Российской Федерации от 13.10.2016 № Пр-1970ГС, пункт 2) - докладчик Соснин Дмитрий Алексеевич – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области. 3. О проведении мониторинга реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы (перечень поручений президента Российской Федерации от 11.02.2013 № Пр-240, подпункт «а» пункта 3) - докладчик Зинатуллина Ксения Викторовна – и.о. председателя комитета по труду и занятости населения Мурманской области. 4. Отчёт о результатах деятельности Министерства строительства и территориального развития Мурманской области - докладчик Кан Леонид Вильгельмович – министр строительства и территориального развития Мурманской области. 5. О формировании нормативно-правовой базы в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (перечень поручений президента Российской Федерации от 31.12.2016 № Пр-2591, пункт 3) - докладчик Бородина Мария Робертовна – и.о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области. 6. О контроле за эффективным использованием медицинского оборудования (перечень поручений президента Российской Федерации от 16.01.2014 № Пр-78, подпункт «в» пункта 3) - докладчик Перетрухин Валерий Геннадьевич – министр здравоохранения Мурманской области.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, зал заседаний правительства.

27 июня

Состоится торжественная церемония, приуроченная к вывозу из губы Андреева первой партии отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) для дальнейшей переработки. Вывоз первой партии ОЯТ – знаковое событие и пример успешного многостороннего международного сотрудничества в решении сложных проблем «ядерного наследия» на Северо-Западе России, повышения ядерной и радиационной безопасности и улучшения экологической обстановки.

В мероприятии примут участие официальные лица Госкорпорации «Росатом», Министерства иностранных дел Королевства Норвегия, Европейского банка реконструкции и развития и др.

Создание в губе Андреева объектов обращения с ОЯТ и радиоактивными отходами, а также инженерных систем в рамках федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» осуществлялось Госкорпорацией «Росатом» при поддержке международной технической помощи. Общая сумма средств, выделенных на строительство и улучшение радиационной обстановки в губе Андреева за период с 1999 года составила более 8 млрд рублей.

Мурманская область, губа Андреева.

Июнь

Министерство здравоохранения Мурманской области утвердило график приёма граждан по личным вопросам главными врачами медицинских организаций областного центра в июне 2017 года:

9 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

16 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

23 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

30 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107а.