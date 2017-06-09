г.Мончегорск

9 июня - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мончегорск, 27 км; ул. Комсомольская, 32; ул. Бредова, 20.

ЗАТО Видяево

9 июня - 13.45

День информации «Ребёнок и современное общество». Мероприятие для ребят из детского оздоровительного лагеря «Видяевец» приурочено к Международному дню друзей.

ЗАТО Видяево, ул. Центральная, 3. Центр культуры и досуга.

г.Кола

9 июня –10.00-12.00

В прокуратуре Кольского района проводиться «горячая линия» по вопросам противодействия экстремистской и террористической деятельности.

Приём будет осуществляться по телефону 8 (81553) 3-42-19. Задать вопрос на указанную тему можно будет помощнику прокурора района Мысовой Елизавете Викторовне.

9 июня –10.00-12.00

В прокуратуре Кольского района будет проводиться «горячая линия» по вопросам соблюдения законности при проведении ЕГЭ.

Приём будет осуществляться по телефону (881553) 3-41-67. Задать вопрос на указанную тему можно будет помощнику прокурора района Тригубу Константину Сергеевичу.

г.Мурманск

9 июня - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск: пер. Дальний, 16; просп. Героев-североморцев, 31; ул. Аскольдовцев, 29; ул. Гагарина, 9/2; просп. Ленина, 79; ул. Октябрьская, 1; ул. Софьи Перовской, 31/11; ул. Карла Маркса, 4.

9 июня - 10.00

Заседание правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. О мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в муниципальном образовании ЗАТО Александровск - докладчик Кауров Семён Михайлович – глава администрации муниципального образования ЗАТО Александровск. 2. О вопросах обновления парка городского пассажирского транспорта общего пользования и субсидирования региональных воздушных перевозок пассажиров (перечень поручений президента Российской Федерации от 13.10.2016 № Пр-1970ГС, пункт 2) - докладчик Соснин Дмитрий Алексеевич – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области. 3. О проведении мониторинга реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы (перечень поручений президента Российской Федерации от 11.02.2013 № Пр-240, подпункт «а» пункта 3) - докладчик Зинатуллина Ксения Викторовна – и.о. председателя комитета по труду и занятости населения Мурманской области. 4. Отчёт о результатах деятельности Министерства строительства и территориального развития Мурманской области - докладчик Кан Леонид Вильгельмович – министр строительства и территориального развития Мурманской области. 5. О формировании нормативно-правовой базы в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (перечень поручений президента Российской Федерации от 31.12.2016 № Пр-2591, пункт 3) - докладчик Бородина Мария Робертовна – и.о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области. 6. О контроле за эффективным использованием медицинского оборудования (перечень поручений президента Российской Федерации от 16.01.2014 № Пр-78, подпункт «в» пункта 3) - докладчик Перетрухин Валерий Геннадьевич – министр здравоохранения Мурманской области.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, зал заседаний правительства.

9 июня - 11.00 -13.00

Природоохранной прокуратурой будет проводиться «горячая линия» на тему «Ответственность за уничтожение и повреждение лесных насаждений».

Задать свои вопросы по теме «горячей линии», а также сообщить о возможных нарушениях законодательства в указанной сфере можно старшему помощнику природоохранного прокурора Шомполовой Анне Васильевне по телефону 45-70-30 и помощнику природоохранного прокурора Овечкиной Людмиле Евгеньевне по телефону 45-70-72.

9 июня - 16.20

Выезд группы детей (564 человека) на отдых в оздоровительный комплекс «Космос».

г.Мурманск, железнодорожный вокзал, поезд 597Ч, специальный состав «Мурманск-Самара».

9 июня - 18.30

Губернатор Марина Ковтун примет участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню России.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

15 июня – 19.00

Центр поддержки предпринимательства Мурманской области проводит бесплатный вебинар в рамках программы «Повышение продаж через интернет». Вебинар пройдёт на тему «Обзор сервисов для увеличения конверсии и получения лидов». Его ведущая – Инга Ахмадиева, собственник консалтинговой компании «8/25 Marketing studio», маркетолог-практик с опытом более 10 лет, специалист по современным технологиям маркетинга. Продолжительность вебинара 90 минут.

Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/495802/

27 июня

Состоится торжественная церемония, приуроченная к вывозу из губы Андреева первой партии отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) для дальнейшей переработки. Вывоз первой партии ОЯТ – знаковое событие и пример успешного многостороннего международного сотрудничества в решении сложных проблем «ядерного наследия» на Северо-Западе России, повышения ядерной и радиационной безопасности и улучшения экологической обстановки.

В мероприятии примут участие официальные лица Госкорпорации «Росатом», Министерства иностранных дел Королевства Норвегия, Европейского банка реконструкции и развития и др.

Создание в губе Андреева объектов обращения с ОЯТ и радиоактивными отходами, а также инженерных систем в рамках федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» осуществлялось Госкорпорацией «Росатом» при поддержке международной технической помощи. Общая сумма средств, выделенных на строительство и улучшение радиационной обстановки в губе Андреева за период с 1999 года составила более 8 млрд рублей.

Мурманская область, губа Андреева.

Июнь

Министерство здравоохранения Мурманской области утвердило график приёма граждан по личным вопросам главными врачами медицинских организаций областного центра в июне 2017 года:

9 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

16 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

23 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

30 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107а.