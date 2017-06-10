п.Умба

10 июня - 12.30

Губернатор Марина Ковтун примет участие в торжественном открытии VIII Международного фестиваля фольклора Баренцева Евро-Арктического региона и регионов Северо-Западного федерального округа. Фестиваль начнётся в старой Умбе с шествия колонны участников фестиваля к мосту через реку Умба.

п.Умба.

с.Ловозеро

13 июня - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ловозере.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

снп.Лесозаводский

13 июня - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в Лесозаводском.

снп.Лесозаводский, ул. Центральная, 1.

г.Оленегорск

13 июня - 15.00

Председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Владимир Губинский выступит на заседании Совета депутатов г.Оленегорска с вопросом изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Мурманской области с июля 2017 года. г.Оленегорск, ул.Строительная, 52.

пгт. Мурмаши

13 июня - 9.00

Выездной приём директора и специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Мурмашах.

пгт. Мурмаши, ул. Мира, 10.

г.Мурманск

12 июня - 16.45

В рамках гала-концерта, посвящённого Дню России, губернатор Марина Ковтун вручит юным северянам паспорта гражданина Российской Федерации. г.Мурманск, площадь Пять Углов.

13 июня - 14.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске.Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома и нормативного уровня обеспечения коммунальными услугами.

г.Мурманск, ул.Октябрьская, 22; ул.Радищева, 14; ул.К.Либкнехта, 11.

15 июня – 19.00

Центр поддержки предпринимательства Мурманской области проводит бесплатный вебинар в рамках программы «Повышение продаж через интернет». Вебинар пройдёт на тему «Обзор сервисов для увеличения конверсии и получения лидов». Его ведущая – Инга Ахмадиева, собственник консалтинговой компании «8/25 Marketing studio», маркетолог-практик с опытом более 10 лет, специалист по современным технологиям маркетинга. Продолжительность вебинара 90 минут.

Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/495802/

27 июня

Состоится торжественная церемония, приуроченная к вывозу из губы Андреева первой партии отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) для дальнейшей переработки. Вывоз первой партии ОЯТ – знаковое событие и пример успешного многостороннего международного сотрудничества в решении сложных проблем «ядерного наследия» на Северо-Западе России, повышения ядерной и радиационной безопасности и улучшения экологической обстановки.

В мероприятии примут участие официальные лица Госкорпорации «Росатом», Министерства иностранных дел Королевства Норвегия, Европейского банка реконструкции и развития и др.

Создание в губе Андреева объектов обращения с ОЯТ и радиоактивными отходами, а также инженерных систем в рамках федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» осуществлялось Госкорпорацией «Росатом» при поддержке международной технической помощи. Общая сумма средств, выделенных на строительство и улучшение радиационной обстановки в губе Андреева за период с 1999 года составила более 8 млрд рублей.

Мурманская область, губа Андреева.

Июнь

Министерство здравоохранения Мурманской области утвердило график приёма граждан по личным вопросам главными врачами медицинских организаций областного центра в июне 2017 года:

16 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

23 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

30 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107а.