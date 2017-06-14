с.Ловозеро

14 июня - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ловозере.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

пгт.Печенга

14 июня - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району в Печенге (ул. Печенгское шоссе, 3)

пгт.Печенга, Печенгское шоссе, 3.

с.Алакуртти

14 июня - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в Алакуртти.

с.Алакуртти, ул. Содружества, 15.

г.Апатиты

20 июня – 11.00

Специалисты Межрайонной ИФНС России № 8 по Мурманской области традиционно каждый месяц проводят семинары и практические занятия для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по налоговым вопросам. Специалистами инспекции запланировано проведение информационного семинара, главными темами которого станут: 1. Обзор последних изменений в налоговом законодательстве. Особенности представления налоговой отчетности за 2 квартал и полугодие 2017 года. 2. Об ошибках, допускаемых налогоплательщиками при представлении новой отчетности «Расчета по страховым взносам». 3. О мероприятиях, проводимых сотрудниками налоговых органов по взысканию налоговых платежей в судебном порядке. 4. Об особенностях применения налогоплательщиками упрощенной и патентной систем налогообложения.

г.Апатиты, пл. Ленина, 1. Администрация муниципального образования, малый актовый зал.

г.Мурманск

14 июня - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят законность перепланировки помещения.

г.Мурманск, просп.Ленина, 23.

14 июня - 10.00

Губернатор Марина Ковтун примет участие в работе стратегической сессии по обсуждению вопросов формирования единого университетского центра в Мурманске.

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. Мурманский арктический государственный университет, III этаж, аудитория 316.

14 июня – 10.00-13.00

Прокуратурой Октябрьского административного округа г.Мурманска проводит «горячую линию» по вопросам исполнения требований трудового законодательства, в том числе, в сфере оплаты труда.

Вопросы по теме «горячей линии» можно задать помощнику прокурора округа Тригуб Ольге Сергеевне, позвонив по телефону 42-38-59.

14 июня – 11.00

В правительстве Мурманской области состоится очередное заседание антинаркотической комиссии Мурманской области. В рамках заседания будут рассмотрены актуальные вопросы противодействия распространению наркопотребления и наркопреступности на территории Мурманской области. Информацию о складывающейся наркологической ситуации в Мурманской области доложит заместитель главного врача областного наркологического диспансера Юрий Кривошеев.

Особое внимание антинаркотической комиссией уделяется принимаемым мерам, направленным на противодействие распространению наркопотребления, профилактику правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также раннее выявление фактов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних, в том числе обучающихся образовательных организаций Мурманской области. Эту тему осветит в своём докладе заместитель министра образования и науки Мурманской области Ирина Ковшира.

Также на заседании будут рассмотрены результаты деятельности антинаркотических комиссий в муниципальных образованиях город Мурманск и Кольский район. С докладами по данным вопросам выступят глава администрации города Мурманска, председатель Антинаркотической комиссии города Андрей Сысоев и глава администрации Кольского района, председатель Межведомственной комиссии Кольского района по противодействию злоупотреблению наркотическими веществами и их незаконному обороту Александр Лихолат.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

14 июня - 14.00

Заместитель губернатора Анатолий Векшин примет участие в первом заседании нового состава Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области. Среди предполагаемых к обсуждению вопросов – реализация в Ловозерском районе проекта «Воссоздание поселения древних саамов и создание на его базе культурно-просветительского центра» по заявке Международного экологического фонда «Чистые моря», порядок определения объёма и предоставления субсидии из областного бюджета общинам коренных малочисленных народов Севера Мурманской области, развитие общины «Самь-Сыйт» и другие.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, каб.304.

14 июня - 14.30

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин проведёт заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Мурманской области. Повестка дня: 1. О состоянии работы по профилактике преступлений, связанных с травмированием несовершеннолетних на спортивных сооружениях, детских игровых и спортивных площадках, ввиду ненадлежащего исполнения хозяйствующими субъектами обязанностей по контролю за состоянием указанных сооружений. Докладчики: Линар Елена Валентиновна – заместитель руководителя отдела процессуального контроля СУ СК России по Мурманской области; Липовецкий Сергей Леонидович – врио заместителя начальника полиции УМВД России по Мурманской области.

Выступления: Марковина Наталья Петровна – и.о. председателя Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области; Ковшира Ирина Александровна – первый заместитель министра образования и науки Мурманской области. 2. Об организации исполнения Федерального закона Российской Федерации от 2.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка». Докладчики: Липовецкий Сергей Леонидович – врио заместителя начальника полиции УМВД России по Мурманской области; Свинин Сергей Вадимович – глава администрации г. Кировска; Лёвкин Олег Игоревич – заместитель главы Ковдорского района.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний)

14 июня - 17.00

В региональном исполнительном комитете Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» состоится первое расширенное заседание регионального Общественного совета партийного проекта «Единая страна – доступная среда» в Мурманской области. В проект повестки заседания включены вопросы: 1. О целях, задачах и основных направлениях реализации федерального партийного проекта «Единая страна – доступная среда». 2. О создании условий для детей с проблемами в здоровье при реализации своих прав. 3. О роли исполнительных органов власти Мурманской области в создании доступной среды. 4. О плане мероприятий по реализации федерального партийного проекта «Единая страна – доступная среда» на территории Мурманской области

В мероприятии примут участие: региональный координатор партийного проекта «Единая страна – доступная среда», заместитель секретаря Мурманского регионального отделения партии, депутат Мурманской областной думы Юрий Шадрин; члены Общественного совета партийного проекта «Детский спорт»; уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Борис Коган; члены регионального координационного совета сторонников.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 17. Региональный исполнительный комитет Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия», офис 424.

15 июня – 15.00

Аппарат правительства Мурманской области проведёт круглый стол на тему «Современные кадровые технологии на государственной гражданской службе: опыт внедрения, проблемы и пути их решения». Цель мероприятия – обмен успешным профессиональным опытом в совершенствовании управления кадровым составом государственной гражданской службы в рамках реализации указа президента РФ «Об основных направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016-2018 годы», а также изучение лучших практик в системе государственной гражданской службы на региональном уровне.

В работе круглого стола предполагается участие представителей региональных органов исполнительной власти, Мурманской областной думы, Контрольно-счётной палаты Мурманской области, Избирательной комиссии Мурманской области, а также территориальных управлений федеральных органов государственной власти.

Мероприятие будет проходить в форме диалога, где планируется обсудить наиболее важные вопросы, связанные с совершенствованием государственной гражданской службы. Предполагаемые темы обсуждения: система подготовки и оценки профессионального мастерства кадровых работников исполнительных органов государственной власти Мурманской области (лучшая кадровая практика по итогам Всероссийского конкурса «Лучшие кадровые стратегии и практики на государственной гражданской и муниципальной службе» 2016 г .); кадровый проект «Молодёжный резерв»; процедуры конкурсного отбора на государственной гражданской службе с использованием современных кадровых технологий; мастер-класс по созданию модели профессиональных качеств; опыт внедрения института наставничества в исполнительных органах государственной власти Мурманской области (кадровый проект «Академия для наставников»). Также планируется выступление начальника отдела кадров Управления федеральной налоговой службы по Мурманской области Татьяны Кауновой по теме «Институт наставничества – новая кадровая технология профессионального развития государственных гражданских служащих». Кроме того, программой предусмотрен доклад «Организация наградной работы в кадровых подразделениях исполнительных органов государственной власти региона (на примере деятельности аппарата правительства Мурманской области)».

г.Мурманск, просп.Ленина, 75, Правительство Мурманской области, первый подъезд, II этаж, 21 кабинет.

15 июня – 19.00

Центр поддержки предпринимательства Мурманской области проводит бесплатный вебинар в рамках программы «Повышение продаж через интернет». Вебинар пройдёт на тему «Обзор сервисов для увеличения конверсии и получения лидов». Его ведущая – Инга Ахмадиева, собственник консалтинговой компании «8/25 Marketing studio», маркетолог-практик с опытом более 10 лет, специалист по современным технологиям маркетинга. Продолжительность вебинара 90 минут. Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/495802/

27 июня

Состоится торжественная церемония, приуроченная к вывозу из губы Андреева первой партии отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) для дальнейшей переработки. Вывоз первой партии ОЯТ – знаковое событие и пример успешного многостороннего международного сотрудничества в решении сложных проблем «ядерного наследия» на Северо-Западе России, повышения ядерной и радиационной безопасности и улучшения экологической обстановки.

В мероприятии примут участие официальные лица Госкорпорации «Росатом», Министерства иностранных дел Королевства Норвегия, Европейского банка реконструкции и развития и др.

Создание в губе Андреева объектов обращения с ОЯТ и радиоактивными отходами, а также инженерных систем в рамках федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» осуществлялось Госкорпорацией «Росатом» при поддержке международной технической помощи. Общая сумма средств, выделенных на строительство и улучшение радиационной обстановки в губе Андреева за период с 1999 года составила более 8 млрд рублей.

Мурманская область, губа Андреева.

Июнь

Министерство здравоохранения Мурманской области утвердило график приёма граждан по личным вопросам главными врачами медицинских организаций областного центра в июне 2017 года:

16 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

23 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

30 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107а.