п.Корзуново

15 июня - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району в Корзуново.

п.Корзуново, ул. Печенгская, 25.

снп.Зареченск

15 июня - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в Зареченске.

снп.Зареченск, ул. Кумская, 2.

п.Лиинахамари

15 июня - 11.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району в Лиинахамари.

п.Лиинахамари, ул. Шабалина, 2.

с.Ковдозеро

15 июня - 14.30

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ковдозере.

с.Ковдозеро, ул. Первомайская, библиотека.

г.Кировск

16 июня – 10.00

Запланирована рабочая поездка губернатора Марины Ковтун в Апатиты и Кировск. В программе: посещение объектов здравоохранения и социальной инфраструктуры, а также участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню медицинского работника.

г.Кировск.

г.Апатиты

20 июня – 11.00

Специалисты Межрайонной ИФНС России № 8 по Мурманской области традиционно каждый месяц проводят семинары и практические занятия для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по налоговым вопросам. Специалистами инспекции запланировано проведение информационного семинара, главными темами которого станут: 1. Обзор последних изменений в налоговом законодательстве. Особенности представления налоговой отчетности за 2 квартал и полугодие 2017 года. 2. Об ошибках, допускаемых налогоплательщиками при представлении новой отчетности «Расчета по страховым взносам». 3. О мероприятиях, проводимых сотрудниками налоговых органов по взысканию налоговых платежей в судебном порядке. 4. Об особенностях применения налогоплательщиками упрощенной и патентной систем налогообложения.

г.Апатиты, пл. Ленина, 1. Администрация муниципального образования, малый актовый зал.

пгт. Мурмаши

15 июня - 9.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Мурмашах.

пгт. Мурмаши, ул. Мира, 10.

г.Мурманск

15 июня - 9.30

Операции на сердце детям с диагнозами открытый артериальный проток и дефект межпредсердной перегородки. Запланировано интервью с Ашотом Михайловичем Григорьяном – кандидатом медицинских наук, специализирующимся на эндоваскулярной хирургии у новорожденных, у детей старшего возраста и у взрослых пациентов (Московская обл., г.Лапино, клинический госпиталь «Мать и дитя»).

г.Мурманск, ул.Павлова, 6. Мурманская областная клиническая больница им.Баяндина, отделение рентгенхирургии.

15 июня - 10.00

Губернатор Марина Ковтун проведёт заседание антитеррористической комиссии Мурманской области.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

15 июня - 11.00

Торговая сессия с участием представителей федеральных и региональных торговых сетей по вопросу взаимодействия с товаропроизводителями Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал.

15 июня -11.00

Пресс-конференция, посвященная старту проекта Службы крови по развитию донорства. Специальный комплексный проект Службы крови направлен на развитие и поддержание регулярного и безвозмездного донорства крови и её компонентов в субъектах Российской Федерации, в том числе и в Мурманской области. Основной механизм проекта – всероссийская программа лояльности службы крови, предусматривающая привилегии для различных категорий доноров: первичных, кадровых, почётных. Участники пресс-конференции расскажут о возможностях участия доноров в программе и о предстоящем запуске мобильного приложения Службы крови.

Участники пресс-конференции: Киракос Аветисян – главный врач Мурманской областной станции переливания крови; Святослав Ширвель – представитель общественной организации «Капля жизни»; Сергей Ефимов – руководитель общественной организации «Доноры Мурманска»; представители бизнес-сообществ и активные доноры крови и её компонентов Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Павлова, 6, корп. 10. Мурманская областная станция переливания крови, конференц-зал.

15 июня - 14.00

губернатор Марина Ковтун проведет заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Мурманской области. Повестка заседания: 1. О результатах мониторинга подключения региональных организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, к системе ЕГАИС. Докладчик: Игнатенко Андрей Викторович – начальник управления по лицензированию Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. 2. О результатах контроля (надзора) в части выявления оборота контрафактных (фальсифицированных) строительных материалов, применяемых в процессе строительства и реконструкции объектов капитального строительства, на территории Мурманской области. Докладчик: Кан Леонид Вильгельмович – министр строительства и территориального развития Мурманской области.

3. Оценка ситуации в регионе в части незаконного оборота горюче-смазочных материалов. Докладчик: Горнаев Владимир Иванович – начальник отделения по борьбе с преступлениями в сфере топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Мурманской области.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал.

15 июня – 15.00

Аппарат правительства Мурманской области проведёт круглый стол на тему «Современные кадровые технологии на государственной гражданской службе: опыт внедрения, проблемы и пути их решения». Цель мероприятия – обмен успешным профессиональным опытом в совершенствовании управления кадровым составом государственной гражданской службы в рамках реализации указа президента РФ «Об основных направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016-2018 годы», а также изучение лучших практик в системе государственной гражданской службы на региональном уровне.

В работе круглого стола предполагается участие представителей региональных органов исполнительной власти, Мурманской областной думы, Контрольно-счётной палаты Мурманской области, Избирательной комиссии Мурманской области, а также территориальных управлений федеральных органов государственной власти.

Мероприятие будет проходить в форме диалога, где планируется обсудить наиболее важные вопросы, связанные с совершенствованием государственной гражданской службы. Предполагаемые темы обсуждения: система подготовки и оценки профессионального мастерства кадровых работников исполнительных органов государственной власти Мурманской области (лучшая кадровая практика по итогам Всероссийского конкурса «Лучшие кадровые стратегии и практики на государственной гражданской и муниципальной службе» 2016 г .); кадровый проект «Молодёжный резерв»; процедуры конкурсного отбора на государственной гражданской службе с использованием современных кадровых технологий; мастер-класс по созданию модели профессиональных качеств; опыт внедрения института наставничества в исполнительных органах государственной власти Мурманской области (кадровый проект «Академия для наставников»). Также планируется выступление начальника отдела кадров Управления федеральной налоговой службы по Мурманской области Татьяны Кауновой по теме «Институт наставничества – новая кадровая технология профессионального развития государственных гражданских служащих». Кроме того, программой предусмотрен доклад «Организация наградной работы в кадровых подразделениях исполнительных органов государственной власти региона (на примере деятельности аппарата правительства Мурманской области)».

г.Мурманск, просп.Ленина, 75, Правительство Мурманской области, первый подъезд, II этаж, 21 кабинет.

15 июня – 19.00

Центр поддержки предпринимательства Мурманской области проводит бесплатный вебинар в рамках программы «Повышение продаж через интернет». Вебинар пройдёт на тему «Обзор сервисов для увеличения конверсии и получения лидов». Его ведущая – Инга Ахмадиева, собственник консалтинговой компании «8/25 Marketing studio», маркетолог-практик с опытом более 10 лет, специалист по современным технологиям маркетинга. Продолжительность вебинара 90 минут.

Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/495802/

16 июня – 10.00-12.00

Прокуратурой Ленинского округа г.Мурманска будет проводиться «горячая линия» на тему «Нарушение действующего законодательства в ходе проведения единого государственного экзамена».

Получить разъяснения действующего законодательства жители Ленинского административного округа г.Мурманска смогут, позвонив по номеру телефона 41-03-77 помощнику прокурора округа Тиле Артему Алойзовичу.

27 июня

Состоится торжественная церемония, приуроченная к вывозу из губы Андреева первой партии отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) для дальнейшей переработки. Вывоз первой партии ОЯТ – знаковое событие и пример успешного многостороннего международного сотрудничества в решении сложных проблем «ядерного наследия» на Северо-Западе России, повышения ядерной и радиационной безопасности и улучшения экологической обстановки.

В мероприятии примут участие официальные лица Госкорпорации «Росатом», Министерства иностранных дел Королевства Норвегия, Европейского банка реконструкции и развития и др.

Создание в губе Андреева объектов обращения с ОЯТ и радиоактивными отходами, а также инженерных систем в рамках федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» осуществлялось Госкорпорацией «Росатом» при поддержке международной технической помощи. Общая сумма средств, выделенных на строительство и улучшение радиационной обстановки в губе Андреева за период с 1999 года составила более 8 млрд рублей.

Мурманская область, губа Андреева.

Июнь

Министерство здравоохранения Мурманской области утвердило график приёма граждан по личным вопросам главными врачами медицинских организаций областного центра в июне 2017 года:

16 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

23 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

30 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107а.