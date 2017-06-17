нп.Высокий

19 июня - 10.00

Выезд Передвижной детской библиотеки в посёлок Высокий.

нп.Высокий, ул. Сыромятникова, 13а. Школа № 13.

пгт.Молочный

19 июня - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

пгт.Молочный, ул. Гальченко, 3.

г.Апатиты

20 июня – 11.00

Специалисты Межрайонной ИФНС России № 8 по Мурманской области традиционно каждый месяц проводят семинары и практические занятия для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по налоговым вопросам. Специалистами инспекции запланировано проведение информационного семинара, главными темами которого станут: 1. Обзор последних изменений в налоговом законодательстве. Особенности представления налоговой отчетности за 2 квартал и полугодие 2017 года. 2. Об ошибках, допускаемых налогоплательщиками при представлении новой отчетности «Расчета по страховым взносам». 3. О мероприятиях, проводимых сотрудниками налоговых органов по взысканию налоговых платежей в судебном порядке. 4. Об особенностях применения налогоплательщиками упрощенной и патентной систем налогообложения.

г.Апатиты, пл. Ленина, 1. Администрация муниципального образования, малый актовый зал.

г.Мурманск

17 июня – 12.00

Состоится церемония торжественного открытия мемориального комплекса - памятника стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии примут участие глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов и глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

г.Мурманск, Семёновское озеро.

18 июня - 11.00

Открытие регионального молодёжного форума. На двухдневный форум соберутся более 100 участников в возрасте от 14 до 30 лет: представители молодёжных общественных объединений и инициативных групп, молодежных консультативно-совещательных органов, участники молодежного добровольческого движения, организаторы творческих мероприятий, проектов в сфере популяризации здорового образа жизни, члены военно-патриотических клубов, специалисты учреждений сферы молодёжной политики. Программа форума включает групповые дискуссии, мастер-классы, лекции гостей-экспертов по различным направлениям молодёжной политики.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Конгресс-отель «Меридиан».

18 июня - 11.00

Обучающий тренинг для участников конкурса «Лучший работник сферы государственной молодёжной политики Мурманской области». Конкурс стартовал этой весной, в нем принимают участие руководители и специалисты органов по делам молодёжи муниципальных образований, руководители и специалисты учреждений молодёжной политики.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Конгресс-отель «Меридиан».

18 июня - 19.00

Торжественное мероприятие «Молодежный вечер», посвященное 25-летию государственной молодежной политики в России. В мероприятии примут участие работники сферы молодежной политики, представители общественных организаций, активисты, представители молодежи, добившиеся значимых успехов в различных сферах деятельности.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Конгресс-отель «Меридиан».

19 июня - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск: ул. Володарского, 3; просп. Ленина, 51; ул. Гаджиева, 11; ул. Пушкинская, 12.

19 июня - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят законность перепланировки помещения.

г.Мурманск, просп.Кольский, 146/36, ул. Чумбарова-Лучинского, 15.

19 июня - 11.00

Конкурс рисунка на асфальте. В мероприятии примут участие дети, посещающие летние оздоровительные лагеря при мурманских школах № 21 и 56.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3, площадь перед областным Дворцом культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

19 июня - 11.00

Познавательная программа «Зелёные уроки». В мероприятии примут участие школьники из летнего оздоровительного лагеря при школе № 21.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зооуголок.

19 июня – 12.00

Песенный конкурс для школьников из летнего оздоровительного лагеря при гимназии № 10. Ребята исполнят любимые детские песни известных российских композиторов.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3, областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, малая гостиная.

19 июня - 12.00

Мастерская творческих каникул «Природа дарит вдохновение». Ребята, посещающие летний оздоровительный лагерь при мурманской гимназии № 10, научатся создавать красивые фигуры из воздушных шаров.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

19 июня - 16.00

Церемония награждения победителей конкурса «Награда «Молодежное признание – 2016». Цель конкурса – поощрение граждан, детских и молодежных общественных объединений региона за вклад в развитие молодежной политики, создание условий для самореализации молодых жителей области, высокие достижения представителей молодежи в различных сферах деятельности.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Конгресс-отель «Меридиан».

19 июня - 16.00

Закрытие регионального молодёжного форума Мурманской области. В ходе двухдневного форума представители молодежных общественных объединений, консультативно-совещательных органов, организаторы творческих мероприятий, проектов в сфере популяризации здорового образа жизни, члены военно-патриотических клубов, специалисты учреждений сферы молодежной политики принимали участие в групповых дискуссиях, мастер-классах, посещали лекции гостей-экспертов по различным направлениям.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23.Конгресс-отель «Меридиан».

19 июня - 16.20

Выезд группы детей (534 человека) на отдых в оздоровительные лагеря «Зори Анапы» и «Глобус».

г.Мурманск, железнодорожный вокзал, поезд №293 «Мурманск – Анапа».

21 июня – 16.00-18.00

Центр поддержки предпринимательства Мурманской области проводит обучающий семинар «10 ошибок начинающего предпринимателя». Ведущий семинара – Владимир Воронович, руководитель тренингового центра «РОСТ», бизнес-тренер и тренер личностного роста, обучался у Брайна Трейси, И. Хакамада, А. Парабеллума, К. Кирилова, П. Ракова, Глеба Архангельского, Максима Батырева, Игоря Манна, Радислава Гандапаса и др.

На семинаре Владимир расскажет, что не работает в рекламе, а что наоборот - может дать вам новых клиентов. Поговорит про систему внутри вашего бизнеса и причины торможения развития. Поговорит с вами о клиентах, о продажах и о многом другом.

Тренинг будет интересен как начинающим, так и тем, кто давно в бизнесе и испытывает сложности. А может быть у вас просто появилось желание узнать что-то новое. На тренинге будут задания в группах и, конечно, пройдёт нетворкинг – способ найти клиентов, завести новые бизнес знакомства, и после - обмен визитками. Суть семинара - дать новые бизнес-идеи для развития вашего бизнеса. Участие в семинаре бесплатное! Регистрация обязательна: https://cppmo.timepad.ru/event/503899/

г.Мурманск, ул. Октябрьская, 13. ДК Железнодорожников.

27 июня

Состоится торжественная церемония, приуроченная к вывозу из губы Андреева первой партии отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) для дальнейшей переработки. Вывоз первой партии ОЯТ – знаковое событие и пример успешного многостороннего международного сотрудничества в решении сложных проблем «ядерного наследия» на Северо-Западе России, повышения ядерной и радиационной безопасности и улучшения экологической обстановки.

В мероприятии примут участие официальные лица Госкорпорации «Росатом», Министерства иностранных дел Королевства Норвегия, Европейского банка реконструкции и развития и др.

Создание в губе Андреева объектов обращения с ОЯТ и радиоактивными отходами, а также инженерных систем в рамках федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» осуществлялось Госкорпорацией «Росатом» при поддержке международной технической помощи. Общая сумма средств, выделенных на строительство и улучшение радиационной обстановки в губе Андреева за период с 1999 года составила более 8 млрд рублей.

Мурманская область, губа Андреева.

Июнь

Министерство здравоохранения Мурманской области утвердило график приёма граждан по личным вопросам главными врачами медицинских организаций областного центра в июне 2017 года:

23 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

30 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107а.