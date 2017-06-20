с.Ловозеро

20 июня - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ловозере.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Ковдор

20 июня - 14.00

Председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Владимир Губинский выступит на заседании Совета депутатов Ковдорского района с вопросом изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Мурманской области с июля 2017 года.

г.Ковдор, пл.Ленина, 1.

г.Апатиты

20 июня - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Апатитах. Специалисты проверят соблюдение правил пользования жилым помещением.

г.Апатиты, ул. Олимпийская, 18.

20 июня – 11.00

Специалисты Межрайонной ИФНС России № 8 по Мурманской области традиционно каждый месяц проводят семинары и практические занятия для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по налоговым вопросам. Специалистами инспекции запланировано проведение информационного семинара, главными темами которого станут: 1. Обзор последних изменений в налоговом законодательстве. Особенности представления налоговой отчетности за 2 квартал и полугодие 2017 года. 2. Об ошибках, допускаемых налогоплательщиками при представлении новой отчетности «Расчета по страховым взносам». 3. О мероприятиях, проводимых сотрудниками налоговых органов по взысканию налоговых платежей в судебном порядке. 4. Об особенностях применения налогоплательщиками упрощенной и патентной систем налогообложения.

г.Апатиты, пл. Ленина, 1. Администрация муниципального образования, малый актовый зал.

г.Полярный

24 июня - 13.00

Торжественная церемония вручения аттестатов выпускникам МБОУ «Гимназия».

г.Полярный, ул.Гаджиева,3. ГЦК «Север», зрительный зал.

г.Гаджиево

25 июня - 11.00

Правовой вестник «Молодым везде у нас дорога», посвященный Дню молодёжи России.

г.Гаджиево, ул.Сергея Преминина, 106. Городская библиотека.

г.Мурманск

20 июня - 10.00 и 11.00

Квест-игра «Путешествие по Мурманску». В мероприятии примут участие дети из летних оздоровительных лагерей при мурманских школах №№ 21, 56 и гимназии № 10.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурмаский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

20 июня - 11.00

Познавательная программа «Зеленые уроки». В мероприятии примут участие ребята из летнего оздоровительного лагеря при школе № 56.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зооуголок.

20 июня – 11.00

Запланировано заседание Совета по проектной деятельности Мурманской области. Совет по проектной деятельности Мурманской области – постоянно действующий коллегиальный совещательный орган, созданный для принятия ключевых решений в сфере организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Мурманской области.

В повестке первого заседания Совета рассмотрение и отбор поступивших от исполнительных органов государственной власти Мурманской области проектных инициатив, по результатам которого будет принято решение о запуске пилотных региональных проектов.

Внедрение проектного подхода в деятельность исполнительных органов государственной власти Мурманской области осуществляется в соответствии с распоряжением правительства Мурманской области от 16.02.2017 № 45-РП «Об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Мурманской области» в целях обеспечения достижения запланированных результатов в установленные сроки, повышения эффективности использования ресурсов, обеспечения прозрачности, обоснованности и своевременности принимаемых решений, а также повышения эффективности межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Мурманской области.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, II этаж, малый зал заседаний.

20 июня - 12.00

Мастерская творческих каникул «Природа дарит вдохновение». Ребята, посещающие летний оздоровительный лагерь при мурманской школе № 21, научатся создавать красивые фигуры из воздушных шаров.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

20 июня - 14.30

Губернатор Марина Ковтун проведет встречу с региональной делегацией молодёжного образовательного форума СЗФО «Ладога».

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, II этаж, овальный зал.

20 июня – 16.00-17.00

Состоится прямая телефонная линия с начальником УФСИН России по Мурманской области полковником внутренней службы Евгением Витальевичем Шиховым.

Задать вопрос и получить квалифицированный ответ жители Мурманска и области могут по телефону (8152) 404-198.

21 июня – 16.00-18.00

Центр поддержки предпринимательства Мурманской области проводит обучающий семинар «10 ошибок начинающего предпринимателя». Ведущий семинара – Владимир Воронович, руководитель тренингового центра «РОСТ», бизнес-тренер и тренер личностного роста, обучался у Брайна Трейси, И. Хакамада, А. Парабеллума, К. Кирилова, П. Ракова, Глеба Архангельского, Максима Батырева, Игоря Манна, Радислава Гандапаса и др.

На семинаре Владимир расскажет, что не работает в рекламе, а что наоборот - может дать вам новых клиентов. Поговорит про систему внутри вашего бизнеса и причины торможения развития. Поговорит с вами о клиентах, о продажах и о многом другом.

Тренинг будет интересен как начинающим, так и тем, кто давно в бизнесе и испытывает сложности. А может быть у вас просто появилось желание узнать что-то новое. На тренинге будут задания в группах и, конечно, пройдёт нетворкинг – способ найти клиентов, завести новые бизнес знакомства, и после - обмен визитками. Суть семинара - дать новые бизнес-идеи для развития вашего бизнеса. Участие в семинаре бесплатное! Регистрация обязательна: https://cppmo.timepad.ru/event/503899/

г.Мурманск, ул. Октябрьская, 13. ДК Железнодорожников.

27 июня

Состоится торжественная церемония, приуроченная к вывозу из губы Андреева первой партии отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) для дальнейшей переработки. Вывоз первой партии ОЯТ – знаковое событие и пример успешного многостороннего международного сотрудничества в решении сложных проблем «ядерного наследия» на Северо-Западе России, повышения ядерной и радиационной безопасности и улучшения экологической обстановки.

В мероприятии примут участие официальные лица Госкорпорации «Росатом», Министерства иностранных дел Королевства Норвегия, Европейского банка реконструкции и развития и др.

Создание в губе Андреева объектов обращения с ОЯТ и радиоактивными отходами, а также инженерных систем в рамках федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» осуществлялось Госкорпорацией «Росатом» при поддержке международной технической помощи. Общая сумма средств, выделенных на строительство и улучшение радиационной обстановки в губе Андреева за период с 1999 года составила более 8 млрд рублей.

Мурманская область, губа Андреева.

Июнь

Министерство здравоохранения Мурманской области утвердило график приёма граждан по личным вопросам главными врачами медицинских организаций областного центра в июне 2017 года:

23 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

30 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107а.