с.Ловозеро

21 июня - 9.00

Выездной прием специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ловозере.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Полярный

24 июня - 13.00

Торжественная церемония вручения аттестатов выпускникам МБОУ «Гимназия».

г.Полярный, ул.Гаджиева,3. ГЦК «Север», зрительный зал.

г.Гаджиево

25 июня - 11.00

Правовой вестник «Молодым везде у нас дорога», посвященный Дню молодёжи России.

г.Гаджиево, ул.Сергея Преминина, 106. Городская библиотека.

ЗАТО г.Североморск

21 июня - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением.

ЗАТО г.Североморск, Североморское шоссе, 7.

23 июня - 16.00

Во Дворце культуры «Строитель» пройдёт традиционный городской праздник «Выпускник-2017». В этом году стены школ ЗАТО г.Североморск покинут более 280 11-классников, из них 28 - медалистов. С окончанием школы североморских выпускников поздравит группа «Моя Мишель».

ЗАТО г.Североморск, ул.Северная, 31. ДК «Строитель».

г.Мурманск

21 июня - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 51.

21 июня - 10.00

Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области открывает региональный семинар - совещание территориальных органов ФАС России Северо-Западного Федерального округа по темам: Практические вопросы применения антимонопольного законодательства; Контроль за соблюдением законодательства о контрактной системе и антимонопольного законодательства при закупке лекарственных средств; Новые подходы в законодательстве о концессионных соглашениях. Актуальные вопросы тарифообразования в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин примет участие в открытии регионального семинара-совещания с территориальными органами ФАС России Северо-Западного федерального округа. В работе регионального семинара примет участие статс-секретарь - заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Цариковский Андрей Юрьевич.

г.Мурманск, ул.Воровского, 5/23, конгресс-отель «Меридиан», IV этаж, конференц-зал.

21 июня - 10.00

Мурманское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» проводит круглый стол на тему «Взаимодействие исполнительной и законодательной власти с предпринимательскими объединениями по организации традиционного рыболовства в Мурманской области».

На встречу приглашены: заместитель губернатора Мурманской области Григорий Стратий, представители Министерства рыбного и сельского хозяйства, Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 89. Региональный исполком ОНФ, каб. 313.

21 июня - 15.00

Брифинг по теме изменения платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2017 года. В брифинге примут участие представители комитета по тарифному регулированию: Владимир Губинский – председатель комитета, Елена Стукова – заместитель председателя комитета, Дмитрий Скиданов – начальник отдела балансов, технологического присоединения и регулирования тарифов в электроэнергетике.

г.Мурманск, ул.Генерала Журбы, 6. Комитет по тарифному регулированию Мурманской области, каб. 506.

21 июня – 16.00-18.00

Центр поддержки предпринимательства Мурманской области проводит обучающий семинар «10 ошибок начинающего предпринимателя». Ведущий семинара – Владимир Воронович, руководитель тренингового центра «РОСТ», бизнес-тренер и тренер личностного роста, обучался у Брайна Трейси, И. Хакамада, А. Парабеллума, К. Кирилова, П. Ракова, Глеба Архангельского, Максима Батырева, Игоря Манна, Радислава Гандапаса и др.

На семинаре Владимир расскажет, что не работает в рекламе, а что наоборот - может дать вам новых клиентов. Поговорит про систему внутри вашего бизнеса и причины торможения развития. Поговорит с вами о клиентах, о продажах и о многом другом.

Тренинг будет интересен как начинающим, так и тем, кто давно в бизнесе и испытывает сложности. А может быть у вас просто появилось желание узнать что-то новое. На тренинге будут задания в группах и, конечно, пройдёт нетворкинг – способ найти клиентов, завести новые бизнес знакомства, и после - обмен визитками. Суть семинара - дать новые бизнес-идеи для развития вашего бизнеса. Участие в семинаре бесплатное! Регистрация обязательна: https://cppmo.timepad.ru/event/503899/

г.Мурманск, ул. Октябрьская, 13. ДК Железнодорожников.

22 июня в 10.30

В Мурманской областной библиотеке для слепых и слабовидящих пройдёт игра-путешествие «Здравствуй, лес! Мы попали в край чудес!».

Юные читатели с помощью книг по краеведению «пройдут» лесными тропинками Заполярья, узнают о дикорастущих грибах и ягодах, деревьях и кустарниках, животных, обитающих в лесах Кольского края, вспомнят правила поведения на природе и важность бережного отношения к сокровищам флоры и фауны Земли.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная библиотека для слепых и слабовидящих.

22 июня в 12.00

В Мурманской областной библиотеке для слепых и слабовидящих пройдёт исторический час «Есть в памяти мгновения войны». Пожилые люди Комплексного центра социального обслуживания населения прослушают рассказ о первых днях войны, героях Брестской крепости и посмотрят фильм с тифлокомментариями «Брестская крепость».

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная библиотека для слепых и слабовидящих.

27 июня

Состоится торжественная церемония, приуроченная к вывозу из губы Андреева первой партии отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) для дальнейшей переработки. Вывоз первой партии ОЯТ – знаковое событие и пример успешного многостороннего международного сотрудничества в решении сложных проблем «ядерного наследия» на Северо-Западе России, повышения ядерной и радиационной безопасности и улучшения экологической обстановки.

В мероприятии примут участие официальные лица Госкорпорации «Росатом», Министерства иностранных дел Королевства Норвегия, Европейского банка реконструкции и развития и др.

Создание в губе Андреева объектов обращения с ОЯТ и радиоактивными отходами, а также инженерных систем в рамках федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» осуществлялось Госкорпорацией «Росатом» при поддержке международной технической помощи. Общая сумма средств, выделенных на строительство и улучшение радиационной обстановки в губе Андреева за период с 1999 года составила более 8 млрд рублей.

Мурманская область, губа Андреева.

Июнь

Министерство здравоохранения Мурманской области утвердило график приёма граждан по личным вопросам главными врачами медицинских организаций областного центра в июне 2017 года:

23 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

30 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107а.